Δήλωση του νέου Γ.Γ. ΥπΑΑΤ Δρ Κωνσταντίνου Μπαγινέτα επί τη αναλήψει των καθηκόντων του

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ, τον Υπουργό Μάκη Βορίδη

και τους δύο Υφυπουργούς Κώστα Σκρέκα και κα Φωτεινή Αραμπατζή για την εμπιστοσύνη τους σε εμένα.

Αναλαμβάνοντας την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Αγροτικής Πολιτικής και Κοινοτικών Πόρων θα καταβάλλω κάθε προσπάθεια, προερχόμενος άλλωστε από τον χώρο αυτό, να φέρω εις πέρας τις δεσμεύσεις της Κυβέρνησης για την αναγέννηση του αγροτικού μας τομέα.

Βασικές και άμεσες προτεραιότητές μας είναι η προετοιμασία για την διαπραγμάτευση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027, η ενίσχυση των αγροτικών συλλογικών σχημάτων (με μείωση της φορολογίας και με την εφαρμογή ενός νέου συνεταιριστικού νόμου) και η αντιμετώπιση των παράνομων ελληνοποιήσεων αγροτικών προϊόντων ξεκινώντας με την εξέταση της αποτελεσματικότητας, του αριθμού και την εντατικοποίηση των ελέγχων.

Στόχος και βασική μου προτεραιότητα, είναι να σταθούμε αρωγοί και να βοηθήσουμε τους αγρότες μας να αφήσουν πίσω ξεπερασμένες πρακτικές του παρελθόντος και να κάνουν το μεγάλο ποιοτικό άλμα περνώντας σε μια νέα εποχή, με διεθνώς ανταγωνιστικές και δυναμικές παραγωγές. Είμαι σίγουρος ότι με τη συμβολή των υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ και των εποπτευόμενων Φορέων θα ανταποκριθούμε με επιτυχία στο έργο που έχουμε με ευθύνη αναλάβει.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα, κλείνοντας τον κύκλο από τη θέση του Γραμματέα Αγροτικών Φορέων της Ν.Δ., να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Ν.Δ. κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, τους συνεργάτες, συναδέλφους και φίλους με τους οποίους αυτά τα 3 χρόνια προσπαθήσαμε πραγματικά και ουσιαστικά να συμβάλλουμε στην ανάδειξη και ανάπτυξη ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, μέσω του οποίου ο ελληνικός πρωτογενής τομέας θα αποτελέσει ξανά τον βασικό συντελεστή της παραγωγικής αναδιάρθρωσης της ελληνικής οικονομίας.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Δρ Κωνσταντίνου Μπαγινέτα, Γενικού Γραμματέα ΥπΑΑΤ

Ο Δρ. Κων/νος Ν. Μπαγινέτας γεννήθηκε στην Λαμία το 1977. Σπούδασε Γεωπόνος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και συνέχισε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές του στο Ηνωμένο Βασίλειο σε θέματα Αειφορικής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (Imperial College of Science, Technology and Medicine και University of Nottingham).

Από το 2007 εργάζεται στην Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Στερεάς Ελλάδας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας, όπου ασχολείται κυρίως με θέματα επενδυτικών σχεδίων Εκσυγχρονισμού Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (Σχέδια Βελτίωσης), Εγκατάστασης Νέων Γεωργών και ανάπτυξης επενδύσεων Αγροτουρισμού. Παράλληλα, έχει διατελέσει υπόλογος-διαχειριστής δεκάδων έργων Τεχνικής Βοήθειας της Ειδικής Υπηρεσίας Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Έχει διατελέσει συνεργάτης του Υφυπουργού Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, την περίοδο 2013-2014.

Τον Ιούλιο του 2016, με απόφαση του Προέδρου της ΝΔ Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίστηκε ως Γραμματέας Αγροτικών Φορέων της ΝΔ.

Έχει συμμετάσχει στη Θεματική Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού «Καινοτομία-Έρευνα-Κατάρτιση» (ΘΟΣΣ1) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων για την προετοιμασία της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, καθώς και σε σχετικές Ομάδες Εργασίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Έχει συμμετάσχει σε πλήθος επιμορφώσεων ερευνητικής και επαγγελματικής κατάρτισης στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Έχει παρακολουθήσει μεγάλο αριθμό ημερίδων, σεμιναρίων, εθνικών και διεθνών συνεδρίων, στα οποία έχει παρουσιάσει και ερευνητικές εργασίες. Διετέλεσε επικεφαλής και μέλος ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων και προγραμμάτων ανταλλαγής καλών πρακτικών σε διεθνές επίπεδο. Είναι Εμπειρογνώμονας-Αξιολογητής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» σε θέματα «Επισιτιστικής Ασφάλειας, Αειφορικής Γεωργίας και Δασών, Ναυτιλίας, Θαλάσσιων Υποθέσεων και Βιοοικονομίας».

Είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων και έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικών με περιβαλλοντική εκπαίδευση, περιβαλλοντική διαχείριση, αγροτική ανάπτυξη και αγροτική επιχειρηματικότητα. Είναι μέλος Επιστημονικών και μη Συλλόγων και αρθρογραφεί τακτικά στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο.

Έχει εκλεγεί Αντιπρόσωπος του Κλάδου των Γεωπόνων του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ) στο Περιφερειακό Παράρτημα Κεντρικής Ελλάδας.

Έχει εκλεγεί Πρόεδρος του Γεωπονικού Συλλόγου Ν. Φθιώτιδας-Ευρυτανίας και μέλος του ΔΣ της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ).

Έχει συγγράψει τα βιβλία με τίτλο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 & Πρόταση Αγροτικής Ανάπτυξης για τον Δήμο Λαμιέων», «Αειφορική Ηγεσία σε Σχολικές Μονάδες. Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εμπειρική Έρευνα» και «Δύο χρόνια δράσης» – Κώστας Μπαγινέτας – Γραμματέας Αγροτικών Φορέων.

Είναι παντρεμένος με την Ευαγγελία Ι. Μπακογιάννη, Λογοθεραπεύτρια-Λογοπεδικό, και έχουν ένα γιό.

Γνωρίζει αγγλικά και γαλλικά.

