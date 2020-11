Αζέροι στρατιώτες χασκογελάν την ώρα που βανδαλίζουν αρμενικό τάφο και αναρτούν μάλιστα την πράξη τους στο ΤikTok…

Άξιοι!!!…

Azerbaijani soldiers vandalizing Armenian graves as soon as they took over Karvachar, posting it on Tik Tok. pic.twitter.com/QcXCy9Fx3R

301🇦🇲 (@301_AD) November 26, 2020

Μοιραστείτε με τους φίλους σας