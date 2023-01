Αθλητής του NFL κατέρρευσε στο γήπεδο. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο παίκτης των Buffalo Bills, Ντάμαρ Χάμλιν, ο οποίος κατέρρευσε στο γήπεδο το βράδυ της Δευτέρας (2/1), την ώρα του αγώνα εναντίον των Cincinnati Bengals.

Ο Χάμλιν αντιμετώπισε το τάκλιν του παίκτη των Bengals, Τι Χίγκινς. Ο Χίγκινς έπεσε πάνω στον Χάμλιν με όλη την ταχύτητα που είχε αναπτύξει και φάνηκε να τον χτυπάει στο κεφάλι και στο στήθος. Ο Χάμλιν σηκώθηκε γρήγορα, έκανε δύο βήματα και τελικά σωριάστηκε.

Ο αθλητής του αμερικανικού ποδοσφαίρου (NFL) υποβλήθηκε σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) στο γήπεδο, ενώ τον είχαν περικυκλώσει οι συμπαίκτες του, οι οποίοι ήταν εμφανώς ταραγμένοι. Ο αγώνας διακόπηκε και ο Χάμλιν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Σινσινάτι.

Περίπου 100 οπαδοί των Bills και μερικοί οπαδοί της Bengals συγκεντρώθηκαν κοντά στην είσοδο του νοσοκομείου, κρατώντας κεριά. Η Αμερικανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (NFL) ανακοίνωσε περισσότερο από μία ώρα μετά τον τραυματισμό του Χάμλιν, ότι ο αγώνας δεν θα ξαναρχίσει. «Οι σκέψεις μας είναι με τον Ντάμαρ και τους Buffalo Bills. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες όταν έχουμε», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η λίγκα.

Η κατάρρευση του Χάμλιν προκάλεσε αναστάτωση στους συμπαίκτες του, με αρκετούς να βουρκώνουν και να αγκαλιάζονται μεταξύ τους. Πολλοί από αυτούς γονάτισαν και άρχισαν να προσεύχονται για εκείνον.

«Παρακαλώ προσευχηθείτε για τον αδελφό μας», έγραψε ο Τζος Άλεν στο Twitter. Λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του ασθενοφόρου από το γήπεδο, ο αγώνας διακόπηκε και οι παίκτες αποχώρησαν αργά από το γήπεδο και κατευθύνθηκαν στα αποδυτήρια. «Το NFLPA και όλοι στην κοινότητά μας προσεύχονται για τον Ντάμαρ Χάμλιν», ανέφερε η ένωση παικτών σε μια δήλωση, προσθέτοντας: «Είμαστε σε επαφή με παίκτες των Bills και των Bengals και με το NFL. Το μόνο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή είναι η υγεία και η καλυτέρευση του Ντάμαρ».

Το ατύχημα του Χάμλιν είναι το πιο πρόσφατο μιας σειράς σοβαρών τραυματισμών αυτή τη σεζόν που έχουν προκαλέσει εκ νέου επικρίσεις κατά του NFL σχετικά με την ασφάλεια των παικτών και το πρωτόκολλο που ακολουθείται για την επιστροφή τους στους αγώνες.

Extreme amount of urgency in treating injured Bills defensive player Damar Hamlin. Ambulance on the field at Paycor Stadium. pic.twitter.com/QLmmn3kqMg

— Joe Danneman (@FOX19Joe) January 3, 2023