Αντιδράσεις στο Ισραήλ: Αφαιρούνται τα πιστοποιητικά εμβολιασμού από όσους δεν υποβληθούν στην 3η δόση

Εν μέσω έντονων αντιδράσεων το Ισραήλ αφαιρεί από ένα εκατομμύριο πολίτες τα πιστοποιητικά εμβολιασμού και θα γίνει η πρώτη χώρα

που θα ρυθμίσει τις αναμνηστικές δόσεις ως απόδειξη της πλήρους ανοσοποίησης.

Η απόφαση, η οποία ώθησε δεκάδες χιλιάδες να σπεύσουν να υποβληθούν στην τρίτη δόση του εμβολίου της Pfizer, αποτελεί κατά τις ισραηλινές αρχές μία τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης να ανταπεξέλθει στο 4ο κύμα μολύνσεων.

Πάντως η υποχρεωτικότητα της τρίτης δόσης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις που εμφανίζονται εξουθενωμένοι από τα συνεχή εκβιαστικά διλήμματα των αλλεπάλληλων εμβολιασμών ή lockdown.

Λόγω των αντιδράσεων, που προκλήθηκαν, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο αποφάσισε την Κυριακή (3/10/2021) να παρατείνει την ισχύ του παλαιού πιστοποιητικού, του λεγόμενου Green Pass μέχρι την Πέμπτη 7/10, μέχρι να μπορέσουν όλοι πολίτες να «κατεβάσουν» το έγγραφο καθώς παρουσιάστηκαν προβλήματα στον σχεττικό ιστότοπο.

Λόγω της βελτίωσης της επιδημιολογικής κατάστασης, η κυβέρνηση δεν αποφάσισε νέα περιοριστικά μέτρα ενώ τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου απασχόλησε η βελτίωση των εμβολιασμών στον αραβικό τομέα.

Την ίδια στιγμή το εμβόλιο της Pfizer αμφισβητείται έντονα από Ισραηλινούς επιστήμονες που εκφράζουν ανησυχίες για μακροπρόθεσμες παρενέργειες από την τεχνολογία mRNA.

«Πιστεύω ότι το τέταρτο κύμα τελειώνει», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Υγείας Nachman Ash, τονίζοντας την ανάγκη να επιτύχει η εκστρατεία για την χορήγηση της τρίτης δόσης.

«Είμαστε σε καλό δρόμο, αλλά αυτό το λέω με προσοχή», δήλωσε.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Υγείας δημοσίευσε στοιχεία που αναφέρουν ότι κοινές παρενέργειες όπως κόπωση ή πόνος στο χέρι ήταν μετρήσιμα χαμηλότερες μετά την τρίτη δόση παρά μετά την πρώτη ή τη δεύτερη.

Ενισχυτική δόση ή lockdown

Το Ισραήλ, το οποίο ήταν το πρώτο κράτος που χορήγησε το εμβόλιο της Pfizer, κατέφυγε στις ενισχυτικές δόσεις για να αποτρέψει ένα lockdown τον Αύγουστο, καθώς η αποτελεσματικότητα του εμβολίου μειώθηκε και οι μολύνσεις αυξήθηκαν, ειδικά μεταξύ των ηλικιωμένων, που άρχισαν να γεμίζουν τα ισραηλινά νοσοκομεία με βαριά νόσηση, όπως γράφουν οι Financial Times.

Αντιμέτωπο με την πιθανότητα «υπερφόρτωσης» των νοσοκομείων του, το Ισραήλ προχώρησε στην τρίτη δόση, πρώτα στους ανοσοκατασταλμένους, στη συνέχεια στους ηλικιωμένους και τελικά σε ολόκληρο τον ενήλικο πληθυσμό, πριν καν διεθνείς οργανισμοί ανάψουν το πράσινο φως.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Naftali Bennett περιέγραψε τα πλεονεκτήματα της ενισχυτικής δόσης στον Αμερικανό πρόεδρο Joe Biden στα τέλη Αυγούστου και στη συνέχεια στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Αντιμέτωποι με την επιλογή ενός νέου lockdown ή έντασης των εμβολιασμών, «επιλέξαμε το τελευταίο – πρωτοπορούμε στην ενισχυτική δόση», είπε ο Bennett.

«Δύο μήνες αργότερα, μπορώ να αναφέρω ότι αποδίδει (σ.σ. η ενισχυτική δόση)», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Το Ισραήλ χορηγεί την ενισχυτική δόση όχι μόνο στις ευπαθείς ομάδες αλλά στο σύνολο του πληθυσμού από 12 ετών και άνω.

Το Ισραήλ δεν περίμενε τους διεθνείς οργανισμούς

Υπενθυμίζεται ότι στις ΗΠΑ, ο Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA) έχει περιορίσει-μέχρι στιγμής-τις αναμνηστικές δόσεις της Pfizer μόνο στα άτομα άνω των 65 και τους εργαζόμενους που είναι πιθανό να εκτεθούν στον ιό.

Σε όλες τις περιπτώσεις, οι δεύτερες δόσεις τους έπρεπε να ήταν τουλάχιστον πριν από έξι μήνες, όπως στη Γαλλία, η οποία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που άρχισε να χορηγεί ενισχυτικές δόσεις α σε άτομα άνω των 65 ετών τον περασμένο μήνα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσφέρονται ενισχυτικές δόσεις σε άτομα άνω των 50 ετών.

«Είναι καλό που οι ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο δίνουν ενισχυτικές δόσεις στους ηλικιωμένους τους», δήλωσε αξιωματούχος στους Financial Times μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Εμβόλιο έξι μηνών

«Αλλά είναι πολιτική απόφαση να μην ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ισραήλ, όχι ιατρική.

Το ότι το εμβόλιο δεν είναι καλό μετά από έξι-οκτώ μήνες δεν είναι πλέον μυστικό », συνέχισε.

Στο Ισραήλ, οι ενισχυτικές δόσεις είναι τώρα επιτακτικές για όλους όσοι είχαν υποβληθεί στη δεύτερη δόση, έξι μήνες νωρίτερα.

Έτσι οι Ισραηλινοί πολίτες πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά στην τρίτη δόση του εμβολίου για να διατηρήσουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, που θα τους επιτρέπουν την είσοδο σε μπαρ, εστιατόρια, δημόσιους χώρους, μουσεία και υπηρεσίες.

Περίπου 3,4 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη υποβληθεί στην τρίτη δόση.

«Είναι τρομερό, μας αναγκάζουν να κάνουμε όλο και περισσότερα εμβόλια», δήλωσε ο 38χρονος Etai Maltz,, περιμένοντας έξω από μια κλινική με τη σύζυγό του για να υποβληθούν στην ενισχυτική δόση.

«Αν θέλουν να το δώσουν στους ηλικιωμένους ή τους ευπαθείς, αυτό είναι άλλο πράγμα και άλλο να θέλουν να υποβάλλομαι κάθε μήνα και σε ένα εμβόλιο», δήλωσε ο Ισραηλινός πολίτης στους Financial Times.

Ανησυχία στο Ισραήλ για παρενέργειες από την τεχνολογία mRNA

Την ίδια ώρα το Ισραήλ βρίσκεται πολύ κοντά στην παρασκευή ενός εμβολίου κατά του Covid -19, οι δημιουργοί του οποίου πιστεύουν πως θα προσφέρει μεγαλύτερη προστασία έναντι των μεταλλάξεων του ιού σε σχέση με τα άλλα, όπως αυτό της Pfizer.

Σε συνέντευξή του στην «The Jerusalem Post», ο πατέρας του Ισραηλινού εμβολίου για τον κορωνοϊό, ο καθηγητής Shmuel Shapira, προέβλεψε ότι όταν το εμβόλιο της χώρας είναι έτοιμο και «θα είναι καλύτερο» από αυτό που έχουν σήμερα οι πολίτες της».

Το BriLife αναπτύχθηκε από το Ισραηλινό Ινστιτούτο Βιολογικής Έρευνας (IIBR).

Ο Shapira υπηρέτησε ως διευθυντής του τα τελευταία οκτώ χρόνια, αποχωρώντας τον Μάιο.

Το ινστιτούτο λειτουργεί υπό άκρα μυστικότητα και υπό την αιγίδα του γραφείου του πρωθυπουργού και συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο Άμυνας.

Οι στρατηγικές και τεχνικές δυνατότητές του επίσης καλύπτονται από μυστικότητα.

Λιγότερο τολμηρό

«Παρασκευάσαμε το εμβόλιο κατά της ευλογιάς για ολόκληρο τον πληθυσμό του Ισραήλ», σημείωσε ο Shapira.

«Υπάρχουν και άλλα εμβόλια, αλλά δεν μπορώ να πω τι είναι.

Επιλέξαμε μια προσέγγιση που είναι, αφενός, σύγχρονη και, αφετέρου, πιο συντηρητική και λιγότερο τολμηρή από ό, τι επέλεξαν οι άλλοι κατασκευαστές εμβολίων», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Shapira, εξηγώντας ότι το BriLife, που έχει ως βάση τον ιό, αξιοποιεί μια τεχνολογία που υπήρχε για τρία ή τέσσερα χρόνια και έχει ήδη αποδειχθεί επιτυχής ενάντια στον θανατηφόρο ιό Ebola.

Η πανδημία δεν έχει τελειώσει και θα υπάρξει άλλη πανδημία», συνέχισε ο Shapira και χαρακτήρισε στρατηγική πρωτοβουλία το ισραηλινό εμβόλιο.

«Πιθανώς αύριο δεν θα έχουμε τόσο καλή σχέση με μια συγκεκριμένη εταιρεία» και το Ισραήλ δεν θα λάβει τα δεκάδες εκατομμύρια εμβόλια που χρειάζεται τόσο άμεσα», είπε.

«Υπάρχουν ορισμένες βασικές ανάγκες που δεν μπορούν να αφεθούν στους άλλους, ειδικά όταν αντιμετωπίζουμε ζητήματα ζωής ή θανάτου.

Το Ισραήλ είναι μια χώρα με καλούς επιστήμονες και ισχυρή βιοτεχνολογική βιομηχανία.

Θα πρέπει να είμαστε σε θέση να παράγουμε εμβόλια είτε υπάρχει είτε όχι η Pfizer », συνέχισε.

Επιπλέον, τόνισε ότι κατά την εκτίμησή του, το εμβόλιο της Pfizer δεν είναι τόσο καλό όσο εμφανίστηκε για πρώτη φορά.

«Νομίζω ότι το εμβόλιο με το οποίο εμβολιάζονται οι Ισραηλινοί πολίτες δεν είναι το καλύτερο εμβόλιο», σημείωσε ο Shapira.

«Δεν ξέρω ποιο βαθμό να του δώσω, αλλά ένα εμβόλιο που λειτουργεί μόνο για λίγους μήνες απέχει πολύ από το να είναι τέλειο», υπογράμμισε.

Μάλιστα εξέφρασε την ανησυχία του για πιθανές μακροπρόθεσμες παρενέργειες του εμβολίου.

«Το κύριο πλεονέκτημα των εμβολίων mRNA είναι ότι μπορούν να σχεδιαστούν πολύ γρήγορα.

Το μειονέκτημα είναι ότι η τεχνολογία τους είναι άγνωστη, εγείροντας κάθε είδους ερωτήματα σχετικά με την ασφάλειά του για μακροπρόθεσμες παρενέργειες», δήλωσε ο Shapira.

Πολύ βιαστικό πείραμα

Ο ίδιος χωρίς να θέλει να γίνει πιο συγκεκριμένος, ανέφερε συζητήσεις σε ιατρικούς κύκλους για παρενέργειες που θα μπορούσαν να σχετίζονται με το εμβόλιο.

«Δεν νομίζω ότι κάποιος προσπάθησε αρκετά για να αναζητήσει παρενέργειες στο εμβόλιο …

Ένας χρόνος είναι ένα πολύ βιαστικό πείραμα», δήλωσε στη συνέντευξή του στη Jerusalem Post.

