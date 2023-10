Αυστραλία: Διχασμένοι οι κάτοικοι, εξαιτίας δημοψηφίσματος που ανάβει τα αίματα

Η Αυστραλία έχει χωριστεί στα δύο εξαιτίας της πρότασης δημοψηφίσματος για την αλλαγή του Συντάγματος της Αυστραλίας.

Αφορά την προσθήκη ενός νέου σώματος το οποίο να έχει λόγο στα ζητήματα των ιθαγενών Αυστραλών, χωρίς όμως δικαίωμα βέτο. Ως ιθαγενείς Αυστραλοί ή Πρώτα Έθνη αποκαλούνται οι Αβορίγινες και οι Νησιώτες των Στενών Τόρρες. Οι λαοί αυτοί βρέθηκαν στην Αυστραλία εδώ και 60.000 χρόνια, πολύ πριν η Αυστραλία γίνει η ανοιχτή φυλακή της Αγγλίας και τόπος εξορίας. Τα Πρώτα Έθνη βρέθηκαν στην Αυστραλία δεκάδες χιλιάδες χρόνια πριν την αποικιοκρατία που παρολίγον οδήγησε στον αφανισμό τους.

Η περιοχή των Στενών Τόρρες βρίσκεται ανάμεσα στο Ακρωτήρι Γιορκ και την Παπούα Νέα Γουινέα. Αποτελεί μια συστάδα διακοσίων νησιών από τα οποία κατοικούνται τα 17. Πέρα από τους Νησιώτες των Στενών Τόρρες εκεί ζουν και Αβορίγινες από το Έθνος Καουραρέγκ που κατοικούν στα 4 από αυτά τα νησιά. Εκπροσωπούνται στο Κοινοβούλιο και την Γερουσία από 8 και 3 άτομα αντίστοιχα και αυτός ήταν ο λόγος για την σύσταση ενός νέου σώματος. Οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί των Αβοριγίνων κατοικούν στην Νέα Νότια Ουαλία και το Κουίνσλαντ.

Μια ιστορία παρόμοια με κάθε ιθαγενή λαού

Τα Πρώτα Έθνη στην Αυστραλία εξοντώθηκαν, κακοποιήθηκαν, κυνηγήθηκαν, χρησιμοποιήθηκαν ως σκλάβοι και μετά την απαγόρευση της σκλαβιάς, ως εργαζόμενοι με υποτυπώδη μισθό στην ουσία δουλοπάροικοι. Το δημοψήφισμα ζητάει την αναγνώριση αυτών των λαών μέσα από την δημιουργία του First Peoples of Australia Voice ή σκέτο Voice. Ενός σώματος με συμβουλευτικό ρόλο και χωρίς δικαίωμα βέτο που θα συνδράμει το νομοθετικό έργο των Αυστραλών στα ζητήματα που αφορούν τα Πρώτα Έθνη. Το ΟΧΙ έχει ως κεντρικό σύνθημα την άγνοια με το μότο “If you don’t know, vote no” με αναγωγή της άγνοιας ως άποψης.

Στην Αυστραλία οι πιο ηλικιωμένοι και όσοι ζουν μακριά από τις αστικές περιοχές, είναι αυτοί που στις μέχρι τώρα μετρήσεις ηγούνται του ΌΧΙ, ενώ φυσικά διέξοδος υπάρχει για το μίσος και τον ρατσισμό εναντίον των Πρώτων Εθνών. Χαρακτηριστικά, ο πρώην υπουργός Εργασίας Gary Johns, ηγετική φυσιογνωμία του ΌΧΙ, περιγράφει την δημιουργία αυτού του σώματος ως εξής: Μια κίνηση των Πρώτων Εθνών «να αρπάξουν την εξουσία», με «λόμπι που έρπουν (σ.σ. συνειρμοί για φίδια και σκουλίκι) στην Καμπέρα», ενώ «θέλουν να τον φορέσουν στον λευκό». Ως λύση πρότεινε την «πολύ, πολύ βαριά πολιτιστική παρέμβαση» στα παιδιά τους.

Το ΌΧΙ δεν είναι πάντα ζήτημα έθνους, αλλά και κομματικό

Το «περίεργο» είναι πως υπάρχουν και φωνές μεταξύ των Πρώτων Εθνών, αυτές που πρόσκεινται στους Συντηρητικούς που πιέζουν για ψήφο στο ΌΧΙ. Η Αυστραλία έχει πολλές εθνότητες με κυριότερες τους Άγγλους και τους Αυστραλούς (ζήτημα ημερομηνίας άφιξης ουσιαστικά) που αποτελούν το 51,3%. Ακολουθούν οι Ιρλανδοί, οι Σκωτσέζοι, οι Ιταλοί, τα Πρώτα Έθνη, οι Γερμανοί και οι Κινέζοι να είναι οι κυριότερες για ακόμα ένα 28,6% σε πληθυσμό 25.809.973 ατόμων. Αυτό δυσκολεύει να περάσει κανείς ένα συνεκτικό μήνυμα που να γίνεται κατανοητό από όλες αυτές τις διαφορετικές εθνότητες. Αντίστοιχα, η άγνοια είναι μεγάλη. Σε τέτοιο βαθμό που κανείς δεν θα έπρεπε να αρνείται ένα συμβουλευτικό όργανο, με αναγνώριση της προϊστορίας των Πρώτων Εθνών πριν τους αποικιοκράτες. Άλλες φωνές δηλώνουν πως η πολιτική σχεδιάζεται βάσει κομμάτων και όχι βάσει καταγωγής, με αποτέλεσμα ακόμα και οι 11 αιρετοί των Πρώτων Εθνών στα διάφορα όργανα να αποτελούν έρμαια της κομματικής πειθαρχίας. Το ΝΑΙ υπολείπεται του ΌΧΙ κατά 6 μονάδες 43% με 49%, ενώ σε άλλη δημοσκόπηση τα ποσοστά είναι 38% με 53%. Μπορείτε να βρείτε ακόμα περισσότερα για τις θέσεις-κλειδιά του ΝΑΙ και του ΟΧΙ. Είναι εμφανές, παρόλα αυτά, πως η μεταπολιτική που συναντάται στην Ελλάδα εδώ και 5 περίπου χρόνια και στις ΗΠΑ από την εποχή του Ντ. Τραμπ, είναι σημείο των καιρών σε όλο τον Δημοκρατικό κόσμο.

O Πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζε αντιμετωπίζει πολύ ακραίες αντιδράσεις, παρότι βρίσκονταν σε μια πολύ σταθερή διακυβέρνηση. Οι πιο μετριοπαθείς φοβούνται πως ένα αποτέλεσμα υπέρ του ΌΧΙ θα μεταφραστεί με τρόπο που θα δείχνει τους Αυστραλούς ως ρατσιτικό λαό.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας