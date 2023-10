Βρυξέλλες: Ένοπλος άνοιξε πυρ! Δύο νεκροί

Ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, ένοπλος άνοιξε πυρ στο κέντρο της πόλης σκοτώνοντας δύο ανθρώπους-πιθανότατα Σουηδούς-και τραυματίζοντας έναν ακόμα.

Ο ένοπλος φέρεται να φώναξε «Αλλαχου Ακμπαρ».

Σύμφωνα με τα πρώτα γνωστά στοιχεία, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 7:15 μ.μ. (τοπική ώρα) στην Λεωφόρο Ίπρ. Στο σημείο έφτασαν μαζικά οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Κανένας ύποπτος δεν έχει συλληφθεί ακόμη.

Οι πρώτες πληροφορίες που μεταδίδουν βελγικά μέσα ενημέρωσης, και συγκεκριμένα το sudinfo.be αναφέρουν ότι τα θύματα φορούσαν φανέλες της εθνικής Σουηδίας (η οποία αντιμετωπίζει απόψε το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Βελγίου στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης για το Euro 2024).

Η εφημερίδα Soir αναφέρει ότι σε φωτογραφίες που τράβηξε ένας κάτοικος της περιοχής, φαίνεται ένας άνδρας με φωσφορίζον πορτοκαλί μπουφάν και λευκό κράνος, ένα όπλο στο χέρι, να επιβιβάζεται σε ένα σκούτερ και να τρέπεται σε φυγή.

Φέρεται ότι προηγουμένως πυροβόλησε κάποιον στην είσοδο προτού πυροβολήσει δύο επιβαίνοντες σε ταξί.

«600 Τζιχαντιστές στο Βέλγιο, κραυγή αγωνίας από την Κρατική Ασφάλεια»

Όπως τονίζει η έγκυρη εφημερίδα «Sudinfo», στο Βέλγιο βρίσκονται 600 Τζιχαντιστές, όμως η Κρατική Ασφάλεια του Βελγίου ζητά άμεσα βοήθεια. Με τον πόλεμο στη Γάζα να είναι σε εξέλιξη, η Κρατική Ασφάλεια ζήτησε βοήθεια από αρκετές υπηρεσίες για την ενίσχυση της παρακολούθησης εξτρεμιστών ισλαμιστών.

«Την περασμένη εβδομάδα και τα γεγονότα στο Ισραήλ-Παλαιστίνη, ο θρησκευτικός εξτρεμισμός αναζωπυρώθηκε σχεδόν παντού. Στη Γαλλία, τη Γερμανία… και το Βέλγιο επίσης, όπου οι υπηρεσίες πληροφοριών και ασφαλείας βρίσκονται σε συναγερμό…» τονίζεται από τις αρχές.

#BREAKING #Belgium #Bruxelles At least two dead following shooting in Brussels, Belgium. pic.twitter.com/IgSND3c3Lu

— The National Independent (@NationalIndNews) October 16, 2023