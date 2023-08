Εικόνες σοκ στην καρδιά του Μανχάταν, εκατοντάδες κοιμούνται στο πεζοδρόμιο

Μια σημαντική μεταναστευτική κρίση ζει η Νέα Υόρκη, καθώς εκατοντάδες μετανάστες αναγκάζονται να κοιμούνται έξω

από το ξενοδοχείο «Roosevelt» στο Μανχάταν, που αποτελεί ένα άτυπο hot spot.

Σωρεία αιτούντων άσυλο, προερχόμενοι από διάφορες χώρες της Νότιας Αμερικής και της Αφρικής, παρατάχθηκαν έξω από το ξενοδοχείο που αποτελεί χώρο φιλοξενίας μεταναστών, για να κοιμηθούν τη νύχτα πάνω σε χαρτόνια, επειδή πλέον η χωρητικότητα του κτιρίου δεν επαρκεί για να τους φιλοξενήσει.

«Θέλω μια καλύτερη ζωή», είπε ένας μετανάστης στη διαδικτυακή έκδοση της DailyMail.

Ο τεράστιος αριθμός μεταναστών που φτάνουν από τις νότιες πολιτείες συνεχίζει να αυξάνεται, καθώς χιλιάδες αιτούντες άσυλο πέρασαν στην πλευρά των ΗΠΑ, έχοντας διασχίσει τα σύνορα με το Μεξικό.

Το ξενοδοχείο «Roosevelt», το οποίο έκλεισε πριν από τρία χρόνια, είναι ένα από τα πολλά που έχουν μετατραπεί σε κέντρα έκτακτης ανάγκης, καθώς η πόλη παλεύει με την εισροή μεταναστών.

Η Νέα Υόρκη δεσμεύεται από ένα διάταγμα που ισχύει εδώ και δεκαετίες και το οποίο την υποχρεώνει να παρέχει καταφύγιο σε όσους δεν έχουν σπίτι.

Ως αποτέλεσμα, το «Roosevelt» και άλλα παρόμοια καταλύματα σε κοντινή απόσταση με τα πόδια από την Times Square, το μνημείο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου και το Empire State Building, έχουν γίνει κόμβοι φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών.

Το Σαββατοκύριακο μοιράστηκαν στους μετανάστες μικρά κόκκινα εισιτήρια, τα οποία είχαν επάνω τους αριθμούς και κάθε τόσο οι εργαζόμενοι του ξενοδοχείου έβγαιναν και καλούσαν τους κατόχους τους να μπουν στο κλιματιζόμενο λόμπι. Οι υπόλοιποι αναγκάζονταν να περιμένουν έξω, στη ζέστη.

Οι εικόνες από τους ανθρώπους που με απελπισία περιμένουν πότε θα έρθει η σειρά τους προκαλεί σοκ. Οι εθνικότητές τους είναι πολλές, όπως μαρτυρούν και οι γλώσσες που μιλούν: ισπανικά, γαλλικά και αραβικά.

Η πόλη λέει ότι περισσότεροι από 93.000 αιτούντες άσυλο πέρασαν μέσω του συστήματος εισαγωγής από τον Απρίλιο του 2022. Μερικοί από τους χιλιάδες μετανάστες που έχουν πάει στη Νέα Υόρκη έχουν μεταφερθεί με λεωφορείο από τη Φλόριντα και το Τέξας, καθώς οι συντηρητικές κυβερνήσεις των συγκεκριμένων πολιτειών υποστηρίζουν ότι οι πολιτείες με προοδευτική κυβέρνηση πρέπει να μοιραστούν το βάρος. Ο κυβερνήτης του Τέξας, Γκρεγκ Άμποτ, έστειλε περίπου 9.700 αιτούντες άσυλο στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το Politico.

Η Νέα Υόρκη φιλοξενεί επί του παρόντος περισσότερους από 56.000 μετανάστες σε περίπου 200 αυτοσχέδιους χώρους. Χιλιάδες άλλοι βρίσκονται στο σύστημα καταφυγίων της πόλης. «Αυτή είναι η καρδιά της Νέας Υόρκης. Η JP Morgan είναι εδώ. Δεν έχει νόημα όλο αυτό», είπε ο Δημήτρης Νάκος, ιδιοκτήτης του ελληνικού εστιατορίου Ammos, σύμφωνα με το CBS NEWS.

Ο δήμαρχος λέει ότι χωρίς ομοσπονδιακή βοήθεια, η πόλη θα σπάσει από την πίεση. «Δεν πρόκειται να γίνει καλύτερο. Από αυτή τη στιγμή είναι κατηφόρα. Δεν υπάρχει άλλος χώρος», είπε ο Άνταμς στο CBS NEWS.

The Roosevelt Hotel NYC

100s of migrants are sleeping outside of the hotel due to no more rooms at the hotel. Some have been out here since 10 am . This is extremely dangerous, and NYC can't handle this migrant crisis.

🎥 by @LeeroyPress

For licensing email… pic.twitter.com/TXS6i5Mxlu

— Viral News NYC (@ViralNewsNYC) July 29, 2023