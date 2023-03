ΗΠΑ: Συναγερμός για πυροβολισμούς σε χριστιανικό σχολείο

Συναγερμός έχει σημάνει σε ιδιωτικό χριστιανικό σχολείο στο Νάσβιλ του Τενεσί στις ΗΠΑ έπειτα από περιστατικό με πυροβολισμούς με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για πολλά θύματα.

Αναφορές σε τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον τέσσερις νεκρούς, ανάμεσα στους οποίους και ο δράστης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το τοπικό πυροσβεστικό τμήμα «επιβεβαιώνεται ότι υπάρχουν αρκετά θύματα» χωρίς να διευκρινίζεταθ αν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες. Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο φερόμενος ως δράστης των πυροβολισμών είναι νεκρός αλλά δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες καθώς είναι σε εξέλιξη η έρευνα της Αστυνομίας.

Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, σε κοντινή εκκλησία δημιουργήθηκε χώρος για την ασφαλή απομάκρυνση των παιδιών και την επανένωση με τις οικογένειές τους.

Το Covenant School, που ιδρύθηκε το 2001, λειτουργεί με τη στήριξη της εκκλησίας Covenant Presbyterian του Νάσβιλ, ενώ σε αυτό φοιτούν περίπου 200 μαθητές, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σχολείου. Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες και βίντεο που αναρτήθηκαν στο Twitter από το χριστιανικό σχολείο, στο σημείο έσπευσαν περιπολικά, οχήματα της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Officers are telling us at least four people, including a shooter, are dead at the Covenant School at 33 Burton Hills Blvd. @WKRN

We’re on our way to the scene. pic.twitter.com/OIGhlbgPwW

— Peyton Kennedy (@peytonTVkennedy) March 27, 2023