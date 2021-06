Ινδία: Εντοπίστηκε μωρό σε ξύλινο κουτί που επέπλεε στον ποταμό Γάγγη

Ένα νεογέννητο κοριτσάκι βρέθηκε ζωντανό, να επιπλέει μέσα σε ένα ξύλινο κουτί στον ποταμό Γάγγη στην Ινδία.



Το βρέφος 21 μηνών έκλαιγε και το άκουσε ένας βαρκάρης. Ο βαρκάρης είδε μέσα στο κουτί το μωρό τυλιγμένο σε ένα κόκκινο μαντήλι. Το κουτί ήταν διακοσμημένο με εικόνες των Ινδουιστών θεών Βισνού και Ντάργκα.

Το βίντεο δείχνει τη στιγμή που πλήθος ανθρώπων μαζεύτηκαν γύρω από τον άνδρα, που ονομάζεται Γκούλου Γουατζουάρι, καθώς άνοιξε το κουτί, προτού πάρει το παιδί στην αγκαλιά του στις όχθες του ποταμού στην πόλη Γκαζιπούρ, στο βόρειο κράτος του Ουτάρ Πραντές, στις 14 Ιουνίου.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Όπως ανέφεραν οι γιατροί δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Στη συνέχεια το κοριτσάκι θα αναλάβουν οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Οι αστυνομικοί που διερευνούν την υπόθεση, σύμφωνα με την dailymail, δεν έχουν καταφέρει να εντοπίσουν τη μητέρα ή το κίνητρο πίσω από αυτή την κίνηση.

Στην Ινδία η εγκατάλειψη των μωρών έχει τα υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με άλλες χώρες, ενώ τα κορίτσια θεωρούνται οικονομικό βάρος, ειδικά για τις φτωχότερες οικογένειες, όπου οι ευκαιρίες για εργασία και εκπαίδευση είναι περιορισμένες.

21 day old girl child abandoned by the Ganges in Ghaziabad will be looked after state GOVT..CM @myogiadityanath instructs the admin to take “Baby Ganga” to a children’s home.. pic.twitter.com/Ul2tDfL6as

— Payal Mehta/પાયલ મેહતા/ पायल मेहता/ পাযেল মেহতা (@payalmehta100) June 16, 2021