Ιταλία: Πολίτες στους δρόμους καίνε λογαριασμούς ρεύματος: “Ας έρθει το Χάος” λένε

Από τη Βρετανία και την κεντρική Ευρώπη μέχρι και την γειτονική Ιταλία, πολίτες βγαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για την ενεργειακή φτώχεια

που τους έχουν οδηγήσει οι αυτοκτονικές πολιτικές των κυβερνήσεών τους.

Ακόμα και στην Νάπολη, που οι ανάγκες για θέρμανση τον χειμώνα είναι πολύ μικρότερες -σε σύγκριση με άλλες χώρες όπου παρατηρούνται διαδηλώσεις- χιλιάδες κατέβηκαν στους δρόμους και συμβολικά έκαψαν τους λογαριασμούς ρεύματος και αερίου.

Η ιταλική κυβέρνηση εξέδωσε οδηγίες… εξοικονόμησης ενέργειας, σβήνοντας τα φώτα από δρόμους και μνημεία και κλείνοντας την θέρμανση στα δημόσια κτίρια.

“Δεν θα πληρώσουμε τους λογαριασμούς! Τώρα θα υπάρξει ΧΑΟΣ”, λένε οι διαμαρτυρόμενοι.

People in Naples burn their energy bills and besiege the town hall: "We don't pay the bills! Now it will be chaos!" In Naples they don't joke. pic.twitter.com/X2ZN82AfAT

