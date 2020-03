Κορονοϊός: Βγήκε κιόλας; Πρώτο δοκιμαστικό εμβόλιο σε 43χρονη

Οι επιστήμονες σε ερευνητικό κέντρο του Σιάτλ, στις ΗΠΑ, έκαναν την πρώτη πειραματική δοκιμή εμβολίου για τον κορονοϊό, χθες Δευτέρα

δίνοντας το σήμα της έναρξης του παγκόσμιου αγώνα για την ανάπτυξη εμβολίου για τον συγκεκριμένο ιό, την ώρα που η πανδημία εξαπλώνεται διεθνώς.

«Όλοι θέλουν να κάνουν ό,τι μπορούν σε αυτή την κατάσταση έκτακτης ανάγκης» δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια του Kaiser Permanente Washington Research Institute Dr. Lisa Jackson, κάνοντας την πρώτη ένεση στο μπράτσο μιας υγιούς γυναίκας.

Η 43χρονη Jennifer Haller, operation manager σε μια μικρή εταιρεία τεχνολογίας, ήταν εκείνη που έκανε πρώτη το πειραματικό εμβόλιο για τον κορονοϊό. Ακόμα τρεις είναι στην αναμονή για το εμβόλιο, καθώς στο τέλος θα το κάνουν συνολικά 45 εθελοντές, σε δύο δόσεις, με διάστημα ενός μήνα ανάμεσά τους.

«Νιώθουμε όλοι αβοήθητοι. Είναι μια εκπληκτική ευκαιρία για μένα να κάνω κάτι» είπε η Haller, μητέρα δύο εφήβων που λένε πως «είναι κουλ» το ότι συμμετέχει στην έρευνα για το εμβόλιο του κορονοϊού.

Μετά την ένεση έφυγε από το εξεταστήριο με ένα τεράστιο χαμόγελο: «Νιώθω υπέροχα» είπε.

Το ορόσημο της Δευτέρας σηματοδότησε την έναρξη σειράς ερευνών για να καταδειχθεί εάν τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Ακόμα και εάν η έρευνα πάει καλά, το εμβόλιο δεν αναμένεται να είναι διαθέσιμο μαζικά παρά σε 12 με 18 μήνες, σύμφωνα με τον Δρ Anthony Fauci του U.S. National Institutes of Health (NIH).

Και πάλι, η ανάπτυξη εμβολίου «είναι επείγουσα προτεραιότητα δημόσιας υγείας» όπως δήλωσε ο Fauci, προσθέτοντας πως η νέα έρευνα «ξεκίνησε σε χρόνο ρεκόρ και είναι το πρώτο σημαντικό βήμα για την επίτευξη του στόχου».

Το εμβόλιο, με τον κωδικό mRNA-1273, αναπτύχθηκε από το NIH και την εταιρεία βιοτεχνολογίας Moderna Inc. Σύμφωνα με τους Los Angeles Times, δεν υπάρχει περίπτωση οι συμμετέχοντες στις δοκιμές να μολυνθούν από τον νέο κορονοϊό, καθώς οι ενέσεις δεν τον περιέχουν.

Δεν είναι το μόνο πιθανό εμβόλιο. Δεκάδες ερευνητικές ομάδες σε όλο τον κόσμο δίνουν μάχη για να παρασκευάσουν ένα εμβόλιο κατά του COVID-19.Μία άλλη απόπειρα γίνεται από την Inovio Pharmaceuticals, η οποία αναμένεται να κάνει τη δική της μελέτη τον επόμενο μήνα σε ΗΠΑ, Κίνα και Νότια Κορέα.

Οι πειραματικές δοκιμές στο Σιάτλ γίνονται μόλις λίγες ημέρες αφότου ο ΠΟΥ κήρυξε τον νέο κορονοϊό πανδημία.

Η έρευνα για την ανάπτυξη εμβολίου επικεντρώνεται σε μία πρωτεΐνη, η οποία επηρεάζει την επιφάνεια του νέου κορονοϊού, που του επιτρέπει να εισβάλει στα ανθρώπινα κύτταρα. Εάν μπλοκαριστούν οι υποδοχείς της, οι άνθρωποι δεν θα μολύνονται πλέον.

Οι ερευνητές στο NIH αντέγραψαν το τμήμα του γενετικού κώδικα του ιού, που περιλαμβάνει τις «οδηγίες» για τη δημιουργία της συγκεκριμένης πρωτεΐνης. Η Moderna συμπεριέλαβε αυτόν τον «αγγελιοφόρο RNA» στο εμβόλιο.

Η ιδέα είναι πως το σώμα θα γίνει μίνι – εργοστάσιο, που θα παράγει ακίνδυνη πρωτεΐνη. Όταν την εντοπίζει το ανοσοποιητικό, θα παράγει αντισώματα για να της επιτεθεί- κι έτσι αργότερα θα γνωρίζει πώς να αντιδράσει εάν ο άνθρωπος μολυνθεί με τον κανονικό ιό.

«Η επιστήμη μπορεί να τρέξει πολύ γρήγορα- Αλλά πρώτα να μην βλάψει κανέναν, σωστά;» είπε στους δημοσιογράφους ο Δρ Nelson Michael oαπό το Walter Reed Army Institute of Research, το οποίο αναπτύσσει ένα άλλου τύπου εμβόλιο.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας