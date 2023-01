Λος Άντζελες: Μαζικοί πυροβολισμοί. Πληροφορίες για θύματα

Περιστατικό με μαζικούς πυροβολισμούς στο Λος Άντζελες. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχουν δεχθεί πυρά.

Δεν είναι ξεκάθαρο αν έχει συλληφθεί ο δράστης.

Το περιστατικό συνέβη στο Μόντερεϊ Πάρκ κοντά στην περιοχή όπου γιορταζόταν το κινεζικό νέο έτος και πλήθος κόσμου βρισκόταν εκεί.

Βίντεο που έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή.

Ιδιοκτήτης καταστήματος που βρίσκεται απέναντι από το δρόμο όπου συνέβη το περιστατικό, δήλωσε στους Los Angeles Times ότι τρία άτομα μπήκαν μέσα στο εστιατόριό του και του είπαν να κλειδώσει την πόρτα, γιατί απ’ έξω βρίσκεται άνδρας με πολυβόλο. Του είπαν ακόμη ότι ο ένοπλος ήταν ζωσμένος με πυρομαχικά.

There was a shooting in Monterey Park in California, killing 10 people. At least 9 more were injured.

