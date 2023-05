Μεντβέντεφ προς Ζελένσκι: «Θα σε εξοντώσουμε»

Ευθεία απειλή προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ

αναφέροντας πως μετά την επίθεση drone κατά του Κρεμλίνου δεν έχει άλλη επιλογή από το να «εξοντώσει» τον ίδιο αλλά και την κλίκα του στο Κίεβο.

Σύμφωνα με το Reuters, oι παραπάνω δηλώσεις έγιναν μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Από τη δική του πλευρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, διέψευσε ότι το Κίεβο βρισκόταν πίσω από το περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ήταν μια απόπειρα κατά του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, αλλά δεν είχε ως αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα. Στο μεταξύ, ένα νέο βίντεο εμφανίστηκε στο Telegram, δείχνοντας ένα ακόμα drone που φέρεται να πετά, το απόγευμα, στην περιοχή Bolshoi Polyanka στη Μόσχα. Το βίντεο ήρθε στη δημοσιότητα μετά την απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Πούτιν με δύο drones που η Μόσχα ισχυρίζεται ότι απέτρεψε.

«Τι συμβαίνει»; διερωτήθηκε ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών της Ουκρανίας Άντον Γκεραστσένκο σχολιάζοντας το νέο βίντεο. Σημειώνεται ότι η δημοτική αρχή της Μόσχας ανακοίνωσε ότι απαγόρευσε τις πτήσεις drones.

Μετά τη Μόσχα, η Αγία Πετρούπολη απαγόρευσε επίσης την πτήση drones πάνω από την πόλη, σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Fontanka. Η απαγόρευση – που αποφασίστηκε μετά την ανακοίνωση των ρωσικών αρχών για επίθεση από drones στο Κρεμλίνο- θα ισχύει έως τις 15 Μαΐου και για πτήσεις σε ακτίνα 150 χιλιομέτρων γύρω από την πρώην «πρωτεύουσα των τσάρων».

Απαγόρευση χρήσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών υιοθετήθηκε επίσης στο Σερπούκοβ, μια πόλη κοντά στη Μόσχα, σύμφωνα με τον ιστότοπο της τοπικής διοίκησης.

Η στιγμή της επίθεσης με drone στο Κρεμλίνο

Τη στιγμή της επίθεσης με drone κατά της ρωσικής προεδρικής κατοικίας στο Κρεμλίνο την Τρίτη (2/5) κατέγραψε βίντεο, στο οποίο φαίνεται η στιγμή που το μη επανδρωμένο αεροσκάφος πλησιάζει το κτήριο και εκρήγνυται. Η είδηση μεταδόθηκε νωρίτερα την Τετάρτη (2/5) από το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, σύμφωνα με το οποίο «η Μόσχα ισχυρίζεται ότι η Ουκρανία επιτέθηκε με drones κατά της κατοικίας του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο Κρεμλίνο, ενώ προσθέτει ότι ο πρόεδρος δεν τραυματίστηκε».

Ο υπεύθυνος Τύπου του Ρώσου προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε πως πρόκειται για δύο ουκρανικά drones καμικάζι τα οποία καταρρίφθηκαν το βράδυ της Τρίτης (3/5) πάνω από το Κρεμλίνο.

«Δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη είχαν στόχο το Κρεμλίνο. Ως αποτέλεσμα των έγκαιρων ενεργειών των στρατιωτικών και των ειδικών υπηρεσιών που χρησιμοποίησαν συστήματα πολέμου με ραντάρ, οι συσκευές εξουδετερώθηκαν», αναφέρει το Κρεμλίνο, σύμφωνα με το RIA Novosti.

According to Russia's presidential press service, on Tuesday night:

• 2 Ukrainian drones attacked Kremlin residence of Russian President Vladimir Putin

• Putin was not in Kremlin, not injured

Kremlin sees attempted overnight strike as "a planned terrorist attack"… pic.twitter.com/SoBJ7j3HmF

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 3, 2023