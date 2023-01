Ουκρανία: Νεκρός ο υπ. Εσωτερικών από τη συντριβή ελικοπτέρου. Τουλάχιστον 18 οι νεκροί

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας και 2 παιδιά, έχασαν σήμερα τη ζωή τους από την συντριβή ελικοπτέρου

κοντά σε νηπιαγωγείο στην περιφέρεια του Κιέβου, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας και 3 παιδιά, έχασαν σήμερα τη ζωή τους από τη συντριβή ελικοπτέρου κοντά σε νηπιαγωγείο στην πόλη Μπρόβαρι, κοντά στο Κίεβο, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη του Κιέβου.

Στην καινούργια ανακοίνωσή του για τον αντίκτυπο του τρομερού δυστυχήματος, ο Ολέξι Κουλέμπα κάνει λόγο για 29 τραυματίες, ανάμεσά τους και 15 παιδιά.

Ο 42χρονος υπουργός Εσωτερικών Ντενίς Μοναστίρσκι, ο 42χρονος υφυπουργός του Γεβγκένι Γενίν και άλλος ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών που επέβαιναν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν επίσης, ανακοινώθηκε νωρίτερα

Επίσης 22 τραυματίες, μεταξύ των οποίων 10 παιδιά, διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, προστίθεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

A helicopter is reported to have crashed in #Brovary, #Kyiv region. pic.twitter.com/xNbhJA93ok

— NEXTA (@nexta_tv) January 18, 2023