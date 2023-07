Φωτιά στη Ρόδο: Ο Βρετανός τουρίστας που σώζει οικογένειες. Οδηγούσε επί 8 ώρες για να τις απομακρύνει από τις φλόγες

Ο Τζόναθαν Λιούς από την Ανατολική Αγγλία, πραγματοποίησε έξι διαδρομές από τις 12:00 έως και τις 20:00

Την απόλυτη καταστροφή έζησε στην Ρόδο ένας Βρετανός τουρίστας, ο οποίος δεν δίστασε να οδηγήσει για οκτώ ώρες ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο για να σώσει εγκλωβισμένες οικογένειες.

Ο Τζόναθαν Λιούς από την Ανατολική Αγγλία, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, είχε πάει για διακοπές στο νησί, αλλά βρέθηκε μέσα στην πύρινη κόλαση. Από τις 12:00 έως και τις 20:00 μετέφερε με αυταπάρνηση ανθρώπους σε ασφαλή σημεία, αφού αποφάσισε να αναλάβει ενεργό δράση όταν άρχισε να διακρίνεται ο πρώτος καπνός. «Οι άνθρωποι έλεγαν ”είναι μόνο λίγος καπνός”. Καταλάβαινα όμως ότι ήταν κάτι περισσότερο από λίγος καπνός. Έτσι κι αλλιώς δεν είμαι οπαδός της ηλιοθεραπείας, οπότε σκέφτηκα πώς μπορούσα να βοηθήσω» τόνισε ο Βρετανός, συμπληρώνοντας: «Οι άνθρωποι απλώς στέκονταν στη μέση του δρόμου, χωρίς να έχουν ιδέα τι συνέβαινε. Ήταν σαν μια τρομακτική αποκάλυψη».

Βρετανοί στο BBC: «Οι Έλληνες μας βοήθησαν, άνοιξαν τα σπίτια τους για εμάς»

Ένα ζευγάρι από τη Βόρεια Ιρλανδία που είχε πάει στη Ρόδο για διακοπές περιέγραψε την τρομακτική εμπειρία της εκκένωσης από το ξενοδοχείο τους που απειλούνταν από τη φωτιά. Η Bridget Davidson και ο σύζυγός της Robert διέφυγαν από τις φλόγες με τα πόδια.

«Ήταν πολύ τρομακτικό, νιώθαμε τη θερμότητα της φωτιάς πίσω μας», δήλωσαν στο BBC News NI. Είπαν ότι το προσωπικό του ξενοδοχείου τους έδωσε βρεγμένες πετσέτες με νερό καθώς μετακινούνταν έξω από αυτό. Σύμφωνα με αναφορές, περίπου 19.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα καταλύματά τους από ξηράς και θάλασσας.

Ήταν πολύ τρομακτικό

Η κ. Davidson και ο σύζυγός της, είχαν ταξιδέψει στο Κιοτάρι της Ρόδου για τις πρώτες τους διακοπές μετά από τέσσερα χρόνια. «Το προσωπικό του ξενοδοχείου κατέβηκε με πετσέτες εμποτισμένες με νερό και μας είπε να τις φορέσουμε και να κινηθούμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε στην ακτογραμμή, πράγμα που κάναμε», είπε για να συνεχίσει: «Ο καπνός άρχισε να φυσάει προς την κατεύθυνσή μας, καίγοντας τα μάτια και τον λαιμό μας». Τελικά έφτασε ένα σκάφος για να μεταφέρει το ζευγάρι και άλλους τουρίστες σε ασφαλές μέρος, αλλά η ίδια είπε ότι γινόταν χαμός για να επιβιβαστούν στο σκάφος. «Ο καθένας για τον εαυτό του. Σε έσπρωχναν, σε έσπρωχναν», πρόσθεσε. «Ένας πολύ καλός ιδιοκτήτης ξενοδοχείου μας λυπήθηκε όταν φτάσαμε με πλοίο σήμερα το πρωί και μας έδωσε ένα δωμάτιο -χωρίς καμία χρέωση. Οι ντόπιοι Έλληνες ήταν απολύτως καταπληκτικοί. Το μόνο που έχουμε είναι τα ρούχα με τα οποία φύγαμε και τα τηλέφωνα και τα διαβατήριά μας. Θα πετάξουμε για την πατρίδα μας την Τρίτη. Δεν έχουμε εισιτήρια, τα αφήσαμε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου».

Η Connie Woods, μια 18χρονη από τη Βόρεια Ιρλανδία, είπε ότι η οικογένειά της κοιμήθηκε σε καρέκλες σε ένα σχολείο όταν έλαβε ειδοποίηση που τους έλεγε να εκκενώσουν το θέρετρό τους στον Πεύκο. Είπε ότι οι ντόπιοι τους είχαν δώσει τρόφιμα, νερό και ιατρική βοήθεια.

«Οι Έλληνες παρά τα απίστευτα πράγματα που συμβαίνουν στο νησί τους με τις πυρκαγιές, βοηθούν τους τουρίστες ανοίγοντας τα σπίτια τους για να κοιμηθούν και να κάνουν μπάνιο», γράφει κάποιος στο Twitter.

Οργισμένοι οι Βρετανοί με ταξιδιωτικά γραφεία και αεροπορικές

Την ίδια ώρα Βρετανοί τουρίστες στη Ρόδο προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, ενώ ολόκληρες οικογένειες αναγκάστηκαν να κουλουριαστούν στα πατώματα του Διεθνούς Αεροδρομίου της Ρόδου και σε αθλητικές αίθουσες για δεύτερη συνεχόμενη νύχτα, καθώς περιμένουν να τους μεταφέρουν στα σπίτια τους. Με τις θερμοκρασίες να φτάνουν τους 45 βαθμούς Κελσίου η κατάσταση γίνεται ακόμα δυσκολότερη. Οι πρώτοι ανακουφισμένοι Βρετανοί απεικονίστηκαν να φτάνουν στο Gatwick του Λονδίνου από τη Ρόδο το απόγευμα της Κυριακής, οι παραθεριστές που έχουν κολλήσει στο νησί δεν κρύβουν την οργή τους για ταξιδιωτικά γραφεία αλλά και τις αεροπορικές εταιρείες που δεν τους βρίσκουν εισιτήρια για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Όπως λένε ο ελληνικός στρατός βοήθησε χιλιάδες ντόπιους και παραθεριστές, κυρίως Βρετανούς, βρίσκοντας τους χώρους για να κοιμηθούν σε σχολεία, γήπεδα και κέντρα αναψυχής. Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου Βρετανοί τουρίστες επαινούν τους ντόπιους για τη φιλοξενία τους αλλά και τους εθελοντές που από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό τους.

«Βρετανοί τουρίστες δηλώνουν εντυπωσιασμένοι από το πόσο ομαλά εξελίχθηκαν όλα κατά την επιχείρηση εκκένωσης και εκφράζουν τις ευχαριστίες τους προς τους Έλληνες. Μπράβο σε όλους όσοι συμμετέχουν σε αυτή την υπεράνθρωπη προσπάθεια», γράφει κάποιος στο Twitter.

