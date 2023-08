Φωτιά στη Χαβάη: Μόνο 2 από τους 93 νεκρούς έχουν ταυτοποιηθεί. 1300 αγνοούμενοι

Ο τραγικός απολογισμός από τις πυρκαγιές στο Μάουι της Χαβάης, έχει φτάσει τους 93, με μόνο δύο από τις σορούς να έχουν ταυτοποιηθεί

καθώς οι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι ορισμένα από τα ανακτηθέντα λείψανα είναι τόσο εύθραυστα που «διαλύονται».

Οι αξιωματούχοι της κομητείας Μάουι δήλωσαν ότι σχεδόν μία εβδομάδα αφότου το νησί αποδεκατίστηκε από τη φονική πυρκαγιά, μόλις δύο θύματα έχουν ταυτοποιηθεί από τα 93 και μόνο το 3% της περιοχής έχει ερευνηθεί μέχρι στιγμής.

«Θα υπάρξει ανάκτηση τις ημέρες και τις εβδομάδες των οστών και των λειψάνων εκείνων που χάσαμε» δήλωσε ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν σε συνέντευξη Τύπου χθες, Κυριακή. «Θα χρειαστούν πολλά χρόνια για την ανοικοδόμηση της Λαχέινα. Μοιάζει σαν να έσκασε βόμβα» είπε για την ιστορική πόλη-θέρετρο που υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Ο αρχηγός της αστυνομίας του Μάουι, Τζον Πελετιέ, από την πλευρά του, καλείς τους επιζώντες με αγνοούμενα αγαπημένα πρόσωπα να δώσουν δείγματα DNA για να βοηθήσουν στην ήδη δύσκολη αποστολή της ταυτοποίησης των νεκρών. «Σας χρειαζόμαστε για να κάνετε τεστ DNA. Πρέπει να ταυτοποιήσουμε τους αγαπημένους σας» δήλωσε.

Πάνω από 1.300 άτομα αγνοούνται

Ο Πελετιέ και οι αξιωματούχοι δεν έχουν δώσει ακόμη εκτίμηση για το πόσοι άνθρωποι αγνοούνται, με τους ντόπιους να έχουν δημιουργήσει μια ομάδα στο Facebook που περιγράφει την κατάσταση σχεδόν 5.000 κατοίκων. Σύμφωνα με την New York Post, μια ανεπίσημη καταμέτρηση αναφέρει πάνω από 1.302 ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Οι σοροί είναι τόσο εύθραυστοι που διαλύονται»

Μιλώντας στους δημοσιογράφους το πρωί της Κυριακής, ο Πελετιέ τόνισε τη φρίκη της προσπάθειας αναζήτησης αγνοουμένων, αναφέροντας πως τα ανθρώπινα λείψανα που βρέθηκαν είναι τόσο εύθραυστα που σπάνε στα χέρια των συνεργείων διάσωσης με αποτέλεσμα να διαλύονται. Ο επικεφαλής πρόσθεσε ότι κάποια λείψανα βρέθηκαν σε σημεία όπου η θερμοκρασία της φωτιάς ήταν τόσο μεγάλη που «έλιωσε ακόμη και μέταλλα». Ο Πελετιέ ανέφερε επίσης πως οι εργαζόμενοι των σωστικών συνεργείων χτενίζουν αυτή τη στιγμή τις κατεστραμμένες πόλεις στο Μάουι, σημειώνοντας τις περιοχές που πρέπει να ερευνηθούν με ένα «Χ» και άλλες περιοχές όπου βρέθηκαν ανθρώπινα λείψανα με ένα «HR».

Πολλοί είναι αυτοί που αναζητούν αγαπημένα πρόσωπα, απευθυνόμενοι σε αξιωματούχους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για βοήθεια, ενώ οι συνδέσεις διαδικτύου και κινητής τηλεφωνίας στο νησί αυτό της Χαβάης παραμένουν αποσπασματικές.

Η γερουσιαστής Μάζι Χιρόνο, μίλησε στην εκπομπή «State of the Union» του CNN, χθες, δηλώνοντας πως το νησί της βρίσκεται σε μια «περίοδο πένθους και απώλειας» και πως τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, με τον συνολικό αριθμό των νεκρών να αναμένεται να αυξηθεί.

Οι πιο εκτεταμένες ζημιές σημειώθηκαν στο θέρετρο της Λαχέινα -που έχει πληθυσμό περίπου 13.000 κατοίκους- όπου σχεδόν όλες οι υποδομές της καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές.

