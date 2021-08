Φωτιές στην Ελλάδα: Οι ομογενείς της Αυστραλίας ξεκίνησαν εράνους για τους πυρόπληκτους

Το ενδιαφέρον των διεθνών ΜΜΕ έχουν προκαλέσει οι καταστροφικές φωτιές στην Ελλάδα ενώ οι ομογενείς της Αυστραλίας έχουν ξεκινήσει

να συγκεντρώνουν οικονομική βοήθεια με στόχο την ανακούφιση των πυρόπληκτων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που εξέδωσαν την Κυριακή 8 Αυγούστου, στην Αυστραλία θα πραγματοποιηθούν δύο έρανοι για την ανακούφιση των πυρόπληκτων στην Ελλάδα.

Αρχικά η Ελληνική Κοινότητα Μελβούρνης μαζί με άλλους φορείς (The Greek Precinct Association, The Hellenic Medical Society of Australia, Παμμακεδονική Βικτώριας, HACCI, Ελληνικό παράρτημα RSL κλ.π.) ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να διεξάγουν έρανο και καλούν όλα τα σωματεία και όλους τους ομογενείς να τον στηρίξουν.

Σύμφωνα με την ομογενειακή εφημερίδα “Νέος Κόσμος”, τα χρήματα θα δοθούν στην Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστών Ελλάδας. Υπενθυμίζεται ότι, στην ίδια ένωση είχαν προσφέρει δεκάδες χιλιάδες δολάρια που είχαν συγκεντρώσει οι ομογενείς, μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 2108 στο Μάτι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα όσοι θέλουν να προσφέρουν μπορούν να το κάνουν μέσω του Go Fund Me που δημιουργήθηκε στο https://gofund.me/e071edf0

Ή καταθέτοντας την προσφορά τους σε ειδικό λογαριασμό της Κοινότητας που έχει ανοιχτεί:

Greek Community-(Greek Fires) account:

BSB: 063 023

ACT: 1042 1568

Μοιραστείτε με τους φίλους σας