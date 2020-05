16εκ παιδιά σε Λατινική Αμερική-Καραϊβική στο φάσμα φτώχειας

Δεκαέξι εκατομμύρια παιδιά επιπλέον θα βυθιστούν στη φτώχεια ως το τέλος του 2020 στη Λατινική Αμερική και στην Καραϊβική

εάν οι κυβερνήσεις δεν αναλάβουν πρωτοβουλία για να αμβλυνθεί η σοβαρή οικονομική κρίση που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού, προειδοποίησαν χθες Πέμπτη η UNICEF και η μη κυβερνητική οργάνωση Save the Children.

Συνολικά, σχεδόν το ένα παιδί στα δύο (46%) θα ζει στη φτώχεια ως τα τέλη της χρονιάς, δηλαδή ποσοστό αυξημένο κατά 22% σε σύγκριση με το 2019, αν δεν ληφθούν μέτρα “γρήγορα και σε μεγάλη κλίμακα”, τονίζουν το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Παιδική Ηλικία και η οργάνωση “Σώστε τα Παιδιά” σε κοινή ανακοίνωσή τους.

“Αυτή η αξιοσημείωτη αύξηση θα οδηγήσει τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική σε επίπεδα συγκρίσιμα με αυτά στα οποία βρίσκονταν πριν από σχεδόν δέκα χρόνια και θα αντιστρέψει (…) τις προόδους που είχαν επιτευχθεί στον αγώνα εναντίον της φτώχειας των παιδιών στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας κατά τη διάρκεια του 21ου αιώνα”, προειδοποίησε η Μόνικα Ρούμπιο, σύμβουλος της UNICEF για θέματα κοινωνικής πολιτικής στην περιφέρεια αυτή.

Σύμφωνα με την υπηρεσία του ΟΗΕ και τη ΜΚΟ, η οικονομία κρίση που έχει προκαλέσει η πανδημία θα βαθύνει το χάσμα ανάμεσα στα παιδιά των φτωχών και αυτά των πλουσίων οικογενειών, καθώς το ΑΕΠ της περιφέρειας της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής θα συρρικνωθεί κατά 5,3%. Η Νότια Αμερική θα χτυπηθεί περισσότερο, με αύξηση κατά σχεδόν 30% τα παιδιά τα νοικοκυριά των οποίων είναι φτωχά (+11 εκατ. σε σχέση με το 2019).

Στην Καραϊβική, η αύξηση ενδέχεται να φθάσει το 19% (+1 εκατ.) ενώ στην Κεντρική Αμερική και στο Μεξικό ενδέχεται να ανέλθει στο 13% (+4 εκατ. φτωχά παιδιά).

Η UNICEF και η Save the Children απευθύνουν έκκληση προς τις αρχές να πολλαπλασιάσουν τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, ειδικά προσφέροντας βοήθεια σε είδος στις πιο ευάλωτες οικογένειες, αλλά και να φροντίσουν να προσφέρονται σχολικά γεύματα. “Θα επιτρέψουμε να πληρώσουν τα παιδιά το τίμημα της COVID-19, είναι όλο και πιο εμφανές ότι οι συνέπειες της ανέχειας στα παιδιά μπορεί να είναι διαρκείς, αν όχι μη αναστρέψιμες”, υπογράμμισε η Ρούμπιο.

Η απώλεια εισοδημάτων των οικογενειών σημαίνει συχνά πως χάνουν τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν πρόσβαση σε επαρκή ποσότητα τροφίμων, ιατρικές φροντίδες, φάρμακα, αλλά και τη δυνατότητα να εγγυηθούν τη μόρφωση των παιδιών. Πιο μακροπρόθεσμα, αυξάνεται ο κίνδυνος τα παιδιά να αναγκαστούν να εργαστούν, να γίνουν θύματα βίας ή να παρουσιάσουν προβλήματα ψυχικής υγείας, σημειώνουν UNICEF και Save the Children.

ΚΥΠΕ

