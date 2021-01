Έμποροι: Αν δεν ληφθούν μέτρα, ένας στους δύο κλείνουν

Εμμένει στην πρότασή του για άμεσο άνοιγμα της αγοράς αρχικά με click away και στη συνέχεια με click in shop ο Εμπορικός Σύλλογος

της Αθήνας κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τσουνάμι λουκέτων.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Σταύρος Καφούνης με τη συμμετοχή του προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου κ. Αθανάσιου Εξαδάκτυλου και των καθηγητών κκ Κώστα Σιούτα, καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος και κάτοχος της έδρας Fred Champion στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC) και Δημοσθένη Σαρηγιάννη καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ.

«Αν δεν εισακουσθούμε θα χάσουμε έναν στους δύο εμπόρους. Αν δεν πάρουμε τα σωστά μέτρα η ζημιά θα είναι πολύ μεγάλη. Θα πρέπει να απενοχοποιήσουμε τη λέξη κούρεμα οφειλών» τόνισε ο κ. Καφούνης.

Το θέμα της συνέντευξης Τύπου ήταν οι τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να ανοίξει η αγορά και οι κκ. Σιούτας και Σαρηγιάννης αναφέρθηκαν στη διεθνή εμπειρία με τη χρήση συσκευών καθαρισμού του αέρα (όχι ιονιστών) σε κλειστούς χώρους, και τα πόσο αυτές έχουν βοηθήσει στη μείωση αναπνευστικών προβλημάτων και μετάδοσης μικροβίων.

Αυτές οι συσκευές θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν και στο λιανεμπόριο ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες μετάδοσης του κορωνοϊού. Ο κ. Καφούνης είπε μάλιστα ότι σε επιστολή του έχει θέσει το θέμα της προμήθειας τέτοιων συσκευών από τις επιχειρήσεις με επιδότηση και στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να ακολουθηθεί το μοντέλο που εφαρμόστηκε για την προμήθεια θερμαστρών εξωτερικού χώρου από τις επιχειρήσεις εστίασης.

Ο κ. Σαρηγιάννης παρουσίασε μετρήσεις που έγιναν με συγκεκριμένα μηχανήματα βάσει των οποίων υπήρξε μείωση του σωματιδιακού φορτίου έως 96% και του ιικού φορτίου από 55% έως 75%.

Είπε επίσης ότι το click away έχει μια επίπτωση 4% στη μείωση της περιστολής της μετάδοσης του ιού και το click in shop 5%. Με το δεδομένο πάντα ότι εφαρμόζονται οι κανόνες.

Με το δεδομένο αυτό είπε ότι θα μπορούσε να ανοίξει αρχικά το click away στη συνέχεις το click in shop (με την χρήση συσκευών καθαρισμού του αέρα) και στη συνέχεια η εστίαση και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

«Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα δοθεί προτεραιότητα σε κάποια βαθμίδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έναντι του εμπορίου σε επόμενο άνοιγμα» τόνισε ο κ. Καφούνης λέγοντας ότι σε περίπτωση έξαρσης ο Εμπορικός Σύλλογος έχει προτάσεις για μέτρα περιορισμού στη μετακίνηση, στα σουπερμάρκετ, κτλ.

«Σε περίπτωση που έχουμε νέο πρόβλημα με τη πανδημία, πριν μας κλείσουν ξανά ας εξαντλήσουν την αυστηρότητά τους σε άλλους τομείς» τόνισε ο κ. Καφούνης.

Επιπλέον όπως είπε, το πρώτο ενιάμηνο του έτους το λιανεμπόριο είχε απώλειες 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και από τους 43 κλάδους του μόνο 4 παρουσίασαν αύξηση. Τα τρόφιμα, η κινητή τηλεφωνία, τα ψηφιακά κανάλια και τα φάρμακα.

«Αυτό για το κράτος σημαίνει απώλειες 600 εκατομμυρίων, μόνο από ΦΠΑ. Αν υπολογίσουμε και τα υπόλοιπα το κόστος είναι πολύ ψηλότερο».

Είπε, τέλος, ότι στο επόμενο διάστημα ο ΕΣΑ θα κάνει μια παρουσίαση όλων των ψηφιακών πλατφορμών που μπορούν αν χρησιμοποιήσουν οι έμποροί καθώς σήμερα μόνο το 17% έχει e-shop και πρακτικά το νούμερο αυτό είναι κατά πολύ μικρότερο.

