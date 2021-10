Η Τουρκία βγάζει ξανά το Oruc Reis στην Ανατολική Μεσόγειο

Με νέα NAVTEX που εκδόθηκε πριν από λίγο από τον υδρογραφικό σταθμό της Αττάλειας, η Άγκυρα ανακοίνωσε την έξοδο του σεισμογραφικού σκάφους Ορούτς Ρέις

σε θαλάσσιες περιοχές βόρεια της Κύπρου.

Σύμφωνα με τη Ναυτική Οδηγία που εξέδωσε η Τουρκία, το Oruc Reis, μαζί με τα πλοία που το συνοδεύουν, «Αταμάν» και «Τζενγκίζ Χαν», θα πραγματοποιήσει σεισμικές έρευνες έως και τις 21 Δεκεμβρίου.

Η NAVTEX

TURNHOS N/W: 0929/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 08-10-2021 19:31)TURNHOS N/W: 0929/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇREİS, ATAMAN AND CENGİZHAN BETWEEN 08 OCT 21 AND 16 DEC 21 IN AREA BOUNDED BY…

36 03.17 N-033 05.89 E

35 45.12 N-033 07.21 E

35 48.48 N-034 02.12 E

36 05.53 N-034 00.36 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2.CANCEL THIS MESSAGE 162101Z DEC 21.

H τουρκική NAVTEX έρχεται μία ημέρα μετά την υπερψήφιση της αμυντικής συμφωνίας Ελλάδας-Γαλλίας, καθώς και την ολοκλήρωση της μεγάλης αεροναυτικής άσκησης Κύπρου, Ελλάδος, Γαλλίας και Ιταλίας, στην Ανατολική Μεσόγειο με την ονομασία «Eunomia 2/2021».

Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες η Τουρκία ενέτεινε τις προκλήσεις στην περιοχή, παρενοχλώντας κυπριακό ερευνητικό σκάφος που διεξήγε εργασίες μεταξύ Κρήτης και Κύπρου, εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της η κυπριακή έκδοση της Καθημερινής, επικαλούμενη πηγές από το υπουργείο Αμύνης της Κυπριακής Δημοκρατίας, το σκάφος Nautical Geo, που πραγματοποιούσε εργασίες για τον αγωγό φυσικού aερίου EastMed σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, δέχθηκε την Κυριακή παρενοχλήσεις από τουρκικά πλοία που παράνομα κινούνταν στην περιοχή.

