Κόκκινος συναγερμός στις Ένοπλες Δυνάμεις: Μεγάλη κινητοποίηση στα σύνορα του Έβρου

Η Τουρκία ανακοίνωσε σήμερα με NAVTEX σεισμικές έρευνες στο Αιγαίο, μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Η Ελλάδα απαντά

με συναγερμό στις Ένοπλες Δυνάμεις και προετοιμασία για απόπλου του Στόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Armyvoice.gr συναγερμός έχει δοθεί σε όλες τις περιοχές των συνόρων από τον Έβρο έως και το Καστελόριζο, ενώ ανακαλούνται και άδειες.

Πληροφορίες που κάνουν λόγο ακόμα και για μερική επιστράτευση δεν έχουν ακόμα επιβεβαιωθεί, αν και περιλαμβάνονται στα σχέδια. Το βέβαιο είναι ότι ο ελληνικός στόλος εσπευσμένα βγαίνει σε όλο το Αιγαίο.

Η Τουρκία ανακοίνωσε σεισμικές έρευνες στο Αιγαίο από το ORUÇ REİS δεσμεύοντας περιοχές ανάμεσα στην Κρήτη και το Καστελόριζο από σήμερα έως και τις 2 Αυγούστου.

Η Τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W: 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W: 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY:

33 55.22 N-027 59.83 E

34 58.25 N-030 31.50 E

34 18.18 N-030 54.52 E

34 17.03 N-030 06.12 E

33 49.13 N-030 06.38 E

33 40.95 N-028 46.62 E

33 47.37 N-028 20.27 E

33 52.98 N-027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Πηγή: Armyvoice.gr

Μοιραστείτε με τους φίλους σας