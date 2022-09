«Κόλαφος» για την κυβέρνηση η μελέτη Θ. Λύτρα για τους θανάτους από covid στις ΜΕΘ

Στο 98% ανέρχονται οι θάνατοι από covid όσων ασθενών νοσηλεύθηκαν διασωληνωμένοι εκτός Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας μελέτης

που δημοσίευσε ο καθηγητής Θεόδωρος Λύτρας και τα οποία εν τέλει, επιβεβαιώνουν όσα κατήγγειλε το 2021 η Ομοσπονδία Νοσοκομειακών Γιατρών (ΟΕΝΓΕ) με αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, η οποία διαπομπεύθηκε ως ψευδόμενη από την κυβέρνηση. Συνολικά οι θάνατοι στην Ελλάδα από τον κορωνοϊό ανήλθαν στις 33.000 άτομα!

Μετά την επιβεβαίωση των παραπάνω στοιχείων, ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για «εγκληματικές ευθύνες» της κυβέρνησης που λόγω αποψίλωσης των νοσοκομείων δεν αντιμετώπισε «αποτρέψιμους» θανάτους, το ΠΑΣΟΚ μιλάει για «ολέθρια» κυβερνητικά αποτελέσματα στο ΕΣΥ και το ΜέΡΑ25 ζητά η κυβέρνηση «να λογοδοτήσει πολιτικά και ποινικά» για αυτό.

Αναλυτικά:

ΣΥΡΙΖΑ: Εγκληματικές ευθύνες

Όλα τα στοιχεία «δείχνουν» αποτρέψιμους θανάτους λόγω λειτουργικής κατάρρευσης του ΕΣΥ, αναφέρει σε δήλωσή του ο Ανδρέας Ξανθός, τομεάρχης Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, για νέα μελέτη Λύτρα για τον κορωνοϊό:

«Η νέα επιστημονική μελέτη του επικ. καθηγητή Δημόσιας Υγείας κ. Θ. Λύτρα ενισχύει την κοινά αποδεκτή στον ιατρικό χώρο άποψη ότι ο καθοριστικός παράγοντας που οδήγησε στην υγειονομική τραγωδία των 33.000 θανάτων στη χώρα μας, ήταν η μειωμένη ανθεκτικότητα του ΕΣΥ. Όχι λόγω αντικειμενικής αδυναμίας να ανταποκριθεί στην «πίεση» της πανδημίας, αλλά λόγω της πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης να μην στηριχθεί στον απαιτούμενο βαθμό η δημόσια περίθαλψη, από το πρωτοβάθμιο και προνοσοκομειακό επίπεδο μέχρι τα ΤΕΠ, τις κλινικές covid, τις ΜΕΘ και τη μετανοσοκομειακή φροντίδα.

Ειδικά για τις ΜΕΘ, αποδεικνύεται ότι, παρά τον «υπερδιπλασιασμό» τους, όπως επαίρονταν προκλητικά και παραπειστικά η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός, η θνητότητα των διασωληνωμένων ασθενών με covid επιδεινώθηκε κατά 21% σε σύγκριση με την προηγούμενη μελέτη και ήταν σε ποσοστά μη αποδεκτά για ευρωπαϊκή χώρα (72,7% εντός ΜΕΘ και 97,7% για ασθενείς εκτός ΜΕΘ). Η αιτιολογία αυτής της τραγικής εξέλιξης μπορεί να είναι πολυπαραγοντική, όμως ο βασικός λόγος είναι η έλλειψη επαρκούς και έμπειρου ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και ή υποχώρηση των standards ασφάλειας στη λειτουργία των Μονάδων Εντατικής και συνολικά του ΕΣΥ.

Επιβεβαιώνεται με αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι η καθοριστική παράμετρος για την ανθεκτικότητα και αποτελεσματικότητα του ΕΣΥ δεν είναι οι υποδομές και ο εξοπλισμός, αλλά το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η κυβέρνηση αγνόησε για λόγους ιδεοληπτικούς (επειδή δεν ήθελε την ενδυνάμωση των δημόσιων δομών υγείας) αυτό το στοιχείο, επέλεξε να μην ενισχύσει τα κρίσιμα τμήματα του ΕΣΥ και να μην επιμερίσει το βάρος της covid φροντίδας και στις ιδιωτικές κλινικές, με αποτέλεσμα το λειτουργικό black out των νοσοκομείων, τους διασωληνωμένους εκτός ΜΕΘ και την πρωτιά στην Ευρώπη στην υπερβάλλουσα θνησιμότητα (βλ. στοιχεία του Our World in Data για την περίοδο Σεπτέμβριος 2021- Σεπτέμβριος 2022). Οι αντιεπιστημονικές και αμετροεπείς δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη στη Βουλή ήταν ίσως το λιγότερο. Το μείζον είναι οι εγκληματικές πολιτικές ευθύνες του ίδιου και της κυβέρνησής του για τους αποτρέψιμους θανάτους, την κατάρρευση του ΕΣΥ, τις ανισότητες στην περίθαλψη και την έκρηξη των ακάλυπτων υγειονομικών αναγκών της κοινωνίας.

ΠΑΣΟΚ: Καταρρίπτεται το success story της Κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας

«Η μελέτη του καθηγητή κ. Θεόδωρου Λύτρα, για τη θνητότητα διασωληνωμένων covid-19 ασθενών σε σχέση με τον φόρτο του συστήματος υγείας, καταρρίπτει το success story της κυβέρνησης για τη διαχείριση της πανδημίας», ανέφερε στην ομιλία του στην επιτροπή της Βουλής, ο κοινοβουλευτικός υπεύθυνος του τομέα Υγείας στο ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, Γιώργος Φραγγίδης.

«Αφορά στην περίοδο Σεπτέμβρη 2021-Απρίλη 2022 και ουσιαστικά είναι η συνέχεια της πολυσυζητημένης μελέτης που εξέδωσαν πέρυσι από κοινού οι καθηγητές κ.κ. Λύτρας και Τσιόδρας.

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία, μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2021 παρατηρείται επιδείνωση της θνητότητας κατά 21% για ορισμένο φορτίο ασθενών, σε σύγκριση με την προηγούμενη περίοδο και μάλιστα αυτή είναι ακόμη μεγαλύτερη στην περίπτωση νοσηλείας στην επαρχία.

Συγκλονιστικό εύρημα, ότι σχεδόν όλοι οι ασθενείς με κορωνοϊό που δεν μπόρεσαν να εισαχθούν σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), πέθαναν. Πιο συγκεκριμένα, εκτός ΜΕΘ πέθανε το 97,7% των ασθενών (από τους 1.084), ενώ το ποσοστό ανάμεσα σε εκείνους που μπήκαν σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ήταν στο 72,7%.

Η θνησιμότητα των διασωληνωμένων εκτός ΜΕΘ είναι διπλάσια σε σύγκριση με τους διασωληνωμένους εντός ΜΕΘ, με την επισήμανση, ότι πολλοί από αυτούς ήταν μεγαλύτεροι σε ηλικία. Διαφοροποιήσεις διαπιστώνονται και στα ποσοστά των απωλειών εντός ΜΕΘ ανάμεσα σε Αθήνα (56%), Θεσσαλονίκη (66%) και υπόλοιπη επαρχία (πάνω από 70%), αναδεικνύοντας ακόμα μια φορά τις ανισότητες στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας μεταξύ κέντρου και περιφέρειας.

Θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στην περίπτωση του νοσοκομείου του Κιλκίς, του νομού μου. Είναι το μοναδικό νοσοκομείο της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας που δεν έχει λειτουργούσα ΜΕΘ. Εκεί, οι ασθενείς παρέμεναν διασωληνωμένοι μέχρι να βρεθεί κρεβάτι και να διακομιστούν σε ΜΕΘ άλλου νοσοκομείου ή κατέληγαν κατά τη διάρκεια της αναμονής, κυρίως οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Η ανωτέρω μελέτη αποδεικνύει περίτρανα τη σημασία ενίσχυσης του ΕΣΥ, την οποία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε, με ολέθρια αποτελέσματα για πολλούς συνανθρώπους μας. Είναι τεράστιας σημασίας, δεν θα κουραζόμαστε να το επαναλαμβάνουμε, η ενδυνάμωση του ΕΣΥ και η εξασφάλιση ποιοτικών υπηρεσιών υγείας, προσβάσιμων σε όλους τους πολίτες» κατέληξε ο κ. Φραγγίδης.

ΜέΡΑ25: Η κυβέρνηση να λογοδοτήσει πολιτικά και ποινικά

«Οι τεράστιες εγκληματικές ευθύνες της Μητσοτάκης Α.Ε. για την διαχείριση της πανδημίας ξεδιπλώνονται καθημερινά

Κόλαφος η νέα έκθεση Λύτρα για τις ΜΕΘ

Ακόμα μία μελέτη του καθηγητή Λύτρα ήρθε να επιβεβαιώσει αυτό που όλοι γνώριζαν ήδη και από την προηγούμενη μελέτη Λύτρα-Τσιόδρα, πως η εγκληματική πολιτική της Μητσοτάκης Α.Ε. στο χώρο της υγείας εν μέσω πανδημίας οδήγησε σε χιλιάδες θανάτους ανθρώπων που θα είχαν σωθεί αν η Κυβέρνηση είχε προβεί σε πραγματική και όχι επικοινωνιακή, δήθεν ενίσχυση του ΕΣΥ.

Στη μελέτη αυτή επιβεβαιώνονται τα τραγικά στοιχεία της πρώτης μελέτης: οι ανισότητες μεταξύ του κέντρου και της περιφέρειας και ο σχεδόν βέβαιος θάνατος για όσους ασθενείς διασωληνώθηκαν εκτός ΜΕΘ. Τα στοιχεία αυτά, είναι συντριπτικά για τις εγκληματικές πολιτικές της Κυβέρνησης που συνειδητά, παρά τις έντονες φωνές από τους Ειδικούς και την Αντιπολίτευση, αποφάσισε να μην ενισχύσει ούτε στο ελάχιστο το ΕΣΥ μέσα στη χειρότερη υγειονομική κρίση. Η Κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και οι Υπουργοί και Υφυπουργοί Υγείας που διαχειρίστηκαν αυτήν την τραγωδία με αυτόν τον εγκληματικό τρόπο, είναι υπόλογοι για αυτά τα φοβερά εγκλήματα και για τις χιλιάδες ζωές που χάθηκαν από τη συνειδητή πολιτική επιλογή της Μητσοτάκης Α.Ε. να αφεθούν εκτός ΜΕΘ ασθενείς εν μέσω μιας φονικής πανδημίας. Τα εγκλήματα αυτά του κ. Μητσοτάκη ούτε συγχωρούνται, ούτε και παραγράφονται και θα πρέπει η Κυβέρνηση του να λογοδοτήσει για αυτά πολιτικά και ποινικά».

Μοιραστείτε με τους φίλους σας