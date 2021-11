Ημερίδα με θέμα «Ελληνιστικά Ανάκτορα» από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας

Μια πολύ ενδιαφέρουσα τηλέφωνο, διοργανώνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας, αύριο από τις 11 το πρωί.

Συγκεκριμένα:

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πέλλας διοργανώνει επιστημονική ημερίδα με θέμα «Ελληνιστικά Ανάκτορα», η οποία θα διεξαχθεί διαδικτυακά στις 25 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 11.00 και θα μεταδοθεί σε livestreaning. (https://www.facebook.com/pella.museum)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

11.00-11.10: Ελ.Τσιγαρίδα, Χαιρετισμός

11.10-11.30: Αν. Μπάτζιου, Ανάκτορο Δημητριάδας: η θέση, η οργάνωση και ο ρόλος του

11.30-11.50: M. Kopsacheili, Basileia and phrouria in the Seleucid Empire: untangling the ‘palace network’

11.50-12.10: Π. Χρυσοστόμου,”Pellae, in vetere regia Macedonum, hoc consilium erat” (Livius XLII 51.1).

12.10-12.30: Μ. Λιλιμπάκη-Ακαμάτη-Ι.Μ. Ακαμάτης, Κτήρια με δημόσιο χαρακτήρα στην Πέλλα

12.30-12.50: Eλ. Τσιγαρίδα-Αλ. Σκίτσα-Στ. Οικονόμου, Ανάκτορο αρχαίας Πέλλας: Νέα αρχαιολογικά στοιχεία και ερμηνευτικές πτυχές του μνημειακού Προπύλου και του Κτηρίου Ι

12.50-13.10: R. Yoshitake, Recent results of the architectural survey of the palace at Pella, Βuilding I (2018-2021)

13.10-13.30: Ευ. Χρυσοστόμου-Π. Μπαλάφα, Αποκατάσταση και συντήρηση του Κτηρίου Ι και του μνημειακού Προπύλου του ανακτόρου Πέλλας

13.30-13.50: L. Nevett, Towards a Re-examination of the Relationship between Palatial and Residential Buildings in the Late Classical and Hellenistic Greek World

13.50-14.30: Συζήτηση

