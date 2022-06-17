Πολιτιστικό Καλοκαίρι Έδεσσας: Εκδηλώσεις στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας

Έντονο θα είναι το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι με πολλές και ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Ανοιχτό Θέατρο Γαβαλιώτισσας.
Οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί μέχρι την 20η Ιουλίου είναι οι εξής:
22/6 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ”
25/6 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ” ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
26/6 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ” ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
28/6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “BABY SHARK LIVE SHOW”
29/6 ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ACADEMY FITNESS CLUΒ
01/7 ΝΕΑΝΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΡΑΠΕΡ Toqeul, FY, Dinamiss
02/7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ JURASSIC ADVENTURES
03/7 ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ “ΕΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΟΥ”
04/7 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΌ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ”
06/7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Ο ΛΑΓΟΣ & Η ΧΕΛΩΝΑ ” MΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
08/7 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ” ΕΔΕΣΣΑΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
09/7 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ” ΕΔΕΣΣΑΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
10/7 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ” ΕΔΕΣΣΑΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
11/7 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΙΩΠΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
12/7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΗΣ ΑΡΜΑΟΣ “ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ”
13/7 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
14/7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ “ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ”
15/7 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ”
18/7 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ” ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΗΣ
20/7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Ο ΓΑΡΓΑΛΙΣΤΗΣ” ΔΗΠΕΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ
Video παρουσίασης του πολιτιστικού καλοκαιριού μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:
https://www.youtube.com/watch?v=b-UN9JNHaVM