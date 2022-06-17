Friday, 17 June, 2022

Πολιτιστικό Καλοκαίρι Έδεσσας: Εκδηλώσεις στο Θέατρο Γαβαλιώτισσας

logosp 17/06/2022 Πολιτιστικά

Έντονο θα είναι το φετινό πολιτιστικό καλοκαίρι με πολλές και ενδιαφέρουσες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Ανοιχτό Θέατρο Γαβαλιώτισσας.

Οι εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί μέχρι την 20η Ιουλίου είναι οι εξής:

22/6 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ” 

25/6 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ” ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

26/6 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΖΕΥΓΑΡΙ” ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΩΝ ΕΔΕΣΣΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

28/6 ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “BABY SHARK LIVE SHOW”

29/6 ΜΟΥΣΙΚΟΧΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ACADEMY FITNESS CLUΒ

01/7 ΝΕΑΝΙΝΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΡΑΠΕΡ Toqeul, FY, Dinamiss

02/7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ JURASSIC ADVENTURES

03/7 ΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ “ΕΛΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΚΑΛΙΑ ΜΟΥ”

04/7 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΣΥΜΠΕΘΕΡΟΙ ΑΠΌ ΤΑ ΤΙΡΑΝΑ” 

06/7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Ο ΛΑΓΟΣ & Η ΧΕΛΩΝΑ ” MΙΚΡΟ ΘΕΑΤΡΟ ΛΑΡΙΣΑΣ

08/7 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ” ΕΔΕΣΣΑΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

09/7 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ” ΕΔΕΣΣΑΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ 

10/7 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ” ΕΔΕΣΣΑΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

11/7 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΛΙΩΠΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

12/7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΡΗΣ ΑΡΜΑΟΣ “ΤΑ ΜΑΓΙΚΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ”

13/7 ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΝΑΤΑΣΑ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ

14/7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ΦΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΥ “ΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΧΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ”

15/7 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ”

18/7 ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “ΘΕΣΜΟΦΟΡΙΑΖΟΥΣΕΣ” ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΑΓΑΡΗΣ

20/7 ΠΑΙΔΙΚΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ “Ο ΓΑΡΓΑΛΙΣΤΗΣ” ΔΗΠΕΘΕ ΒΕΡΟΙΑΣ

Video παρουσίασης του πολιτιστικού καλοκαιριού μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=b-UN9JNHaVM

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