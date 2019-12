Σύλλογος Καλλιτεχνών “He-art in the city” Έδεσσας: Τεράστια η ανταπόκριση για τη δράση “Κανείς μόνος στο κρύο”!

Ανακοίνωση από τον Σύλλογο Καλλιτεχνών “He-art in the city” (Εργαστήρι Ζωγραφικής):

“Η ανταπόκρισή σας είναι τεράστια και είμαστε ευγνώμονες για αυτό.

Συνεχίζουμε να συλλέγουμε μπουφάν και πανωφόρια στο χώρο του Συλλόγου, Εγνατίας 50 στην Έδεσσα. Η τοποθέτηση στα δέντρα θα γίνει σήμερα, Παρασκευή, στις 8:30 το βράδυ στο πάρκο στο Κιουπρί! Σε περίπτωση κακοκαιρίας θα αλλάξει η ημερομηνία και θα γίνει σχετική ανακοίνωση”.

Ο Σύλλογος Καλλιτεχνών «He-art in the city» υλοποιεί τη δράση “Κανείς μόνος στο κρύο”, όπου στο πάρκο Κιουπρί της Έδεσσας τα δέντρα θα «ντυθούν» με μπουφάν, ζακέτες και πανωφόρια για να βρουν κάποιον που κρυώνει.



Τα μπουφάν θα μείνουν στα δέντρα μέχρι τη Δευτέρα, 23 Δεκεμβρίου.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πολύ όμορφη αυτή δράση και να χαρίσουν ένα μπουφάν, παρακαλούνται να το πάνε στα γραφεία του Συλλόγου (Εγνατίας 50, Έδεσσα) μέχρι σήμερα το απόγευμα.

