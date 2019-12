Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης ‘’LITTLE STARS IN CONCERT’’

Χριστουγεννιάτικη φιλανθρωπική συναυλία Συμφωνικής Ορχήστρας Δήμου Θεσσαλονίκης ‘’LITTLE STARS IN CONCERT’’Συνδιοργάνωση: Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεν. Μακεδονίας -Ο.Μ.Μ.Θ. – Διεύθυνση πολιτισμού και τουρισμού δήμου ΘεσσαλονίκηςΤη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 20.00, Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης (Μ2) – Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου

Η Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης συνοδεύει παιδιά με ιδιαίτερες μουσικές δεξιότητες. Παιδιά τα οποία διαθέτουν ένα τόσο μεγάλο ταλέντο στη μουσική, που από πολύ νωρίς μπορούν να επιτύχουν υψηλές μουσικές επιδόσεις. Παιδιά-θαύματα, όπως συνηθίζεται να ονομάζονται. Μετά από ανακοίνωση της ΣΟΔΘ προς τα ωδεία της χώρας και αφού συγκεντρώθηκαν πολλές συμμετοχές, επιλέχθηκαν δώδεκα παιδιά από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες πόλεις της Ελλάδας, αλλά και από το εξωτερικό. Οι μικροί ταλαντούχοι μουσικοί θα ερμηνεύσουν με την ορχήστρα μέρη κοντσέρτων, καθώς και σόλο χριστουγεννιάτικες μελωδίες. Η πρωτότυπη αυτή βραδιά θα είναι η 16η Δεκεμβρίου 2019 και καλεί μικρούς και μεγάλους στην Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (Μ2) στις 20.00.

Αντί εισιτηρίου, συλλέγουμε καινούργια παιχνίδια για το Άσυλο του Παιδιού

Συμμετέχουν:

♦️Γιάννης Παπαγιαννόπουλος (13 ετών) βιολοντσέλο – Αθήνα

♦️Χριστίνα Μαυρίδου (12 ετών) βιολί – Λάκκωμα Χαλκιδικής

♦️Οδυσσέας Τσακαλίδης (10 ετών) βιολί-Θεσσαλονίκη

♦️ Εβελίνα Χαβαλέ (10 ετών) τραγούδι – Θεσσαλονίκη

♦️Κυριάκος Φωτιάδης (10 ετών) τραγούδι – Κατερίνη

♦️Ελένη Γραβάνη (8 ετών) τραγούδι – Κομοτηνή

♦️Filip Dimitrov (7 ετών) κόρνο – Βέρνη

♦️Ηρακλής Αλεξόπουλος (14 ετών) πιάνο – Θεσσαλονίκη

♦️Στέλλα Βαχτανίδου (13 ετών) πιάνο – Θεσσαλονίκη

♦️Γιάννης Μπουφίδης (12 ετών) πιάνο – Ηράκλειο Κρήτης

♦️Φαίδων Σαχσαμάνογλου (10 ετών) πιάνο – Θεσσαλονίκη

♦️Στέλιος Κερασίδης (7 ετών) πιάνο – Αθήνα

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Χάρης Ηλιάδης Διεύθυνση Ορχήστρας

Η διανομή των δελτίων εισόδου θα ξεκινήσει στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 90′ πριν την παράσταση – Ιδέα και υλοποίηση του project Λίζα Ξανθοπούλου

Α’ Μέρος

Γιάννης Παπαγιαννόπουλος (13 ετών) βιολοντσέλο – Αθήνα, F. J. Haydn

Κοντσέρτο για βιολοντσέλο και ορχήστρα αρ. 1 σε ντο μείζονα, Hob.VIIb:1

1ο μέρος: Moderato, Encore: J. S. Bach Weihnachtsoratorium – Bereite dich Zion (μεταγραφή: Δ. Μαγκριώτης), Χριστίνα Μαυρίδου (12 ετών) βιολί – Λάκκωμα Χαλκιδικής

J. Haydn – Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα αρ. 2 σε σολ μείζονα, Hob.VIIa:4

1ο μέρος: Allegro moderato

Encore: White Christmas – Irving Berlin

Οδυσσέας Τσακαλίδης (10 ετών) βιολί, Θεσσαλονίκη

F. Mendelssohn-Bartholdy, Κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα σε μι ελάσσονα, op. 64

3ο μέρος: Allegro, molto vivace

Κυριάκος Φωτιάδης (10 ετών) τραγούδι – Κατερίνη, J. Rutter

Angel’s Carol (ενορχήστρωση: Στέφανος Ντιναπόγιας) Encore: Rocking around the clock

Ελένη Γραβάνη (8 ετών) τραγούδι – Κομοτηνή, F. Bernard

Winter Wonderland (ενορχήστρωση: Όλγα Συκάκη), Encore: Santa Claus is coming to town

Εβελίνα Χαβαλέ (10 ετών) τραγούδι – Θεσσαλονίκη, A. Adam

Oh Holy Night (ενορχήστρωση: Στέφανος Ντιναπόγιας)

Filip Dimitrov (7 ετών) κόρνο – Βέρνη, J. D. Škroup

Κοντσέρτο για κόρνο και ορχήστρα σε σι ύφεση μείζονα, Encore: Lueget vo Berge und Tal

Β’ Μέρος

Ηρακλής Αλεξόπουλος (14 ετών) πιάνο – Θεσσαλονίκη, W. A. Mozart

Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 23 σε λα μείζονα, KV 488

1ο μέρος: Allegro, Encore: Have yourself a mery little Christmas (διασκευή Nikki Iles)

Στέλλα Βαχτανίδου (13 ετών) πιάνο – Θεσσαλονίκη, F. J. Haydn

Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε σολ μείζονα, Hob. XVIII:4

3ο μέρος Rondo: Presto

Encore: Jingle Bell Rock (διασκευή Πέννυ Χαραλαμπίδου)

Γιάννης Μπουφίδης (12 ετών) πιάνο-Ηράκλειο Κρήτης

L. v. Beethoven

Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 2 σε σι ύφεση μείζονα, έργο 19

3ο μέρος: Rondo, Allegro Molto

Encore: Δημήτρης Γκομπόιτσος: Παραλλαγές στα Κρητικά Κάλαντα

Φαίδων-Ευάγγελος Σαχσαμάνογλου (10 ετών) πιάνο – Θεσσαλονίκη, W. A. Mozart

Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 21 σε ντο μείζονα, KV 467

3ο μέρος: Allegro vivace, Encore: Badinerie J.S.Bach/C.Katsaris

Στέλιος Κερασίδης (7 ετών) πιάνο – Αθήνα, J. S. Bach

Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αρ. 5 σε φα ελάσσονα, BWV 1056

1ο μέρος: Allegro moderato / 2ο μέρος: Largo

Encore: We wish you a Merry Christmas (Μεταγραφή Τάκης Φαραζής)

Συμφωνική Ορχήστρα Δήμου Θεσσαλονίκης

Χάρης Ηλιάδης Διεύθυνση Ορχήστρας

Μοιραστείτε με τους φίλους σας