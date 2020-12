Άνοιγμα κομμωτηρίων στις 11 Δεκεμβρίου και λιανεμπορίου στις 14

Μπορεί η κατάσταση της χώρας μας να μην είναι αυτή που περίμεναν οι επιστήμονες μετά από 4 εβδομάδες, όταν και εισηγούνταν lockdown

ωστόσο, όπως όλα δείχνουν το άνοιγμα του λιανεμπορίου έχει ήδη αποφασιστεί, με σκοπό να κινηθεί λίγο η αγορά εν όψει των Χριστουγέννων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA, εάν δεν αλλάξουν δραματικά τα δεδομένα στη χώρα, στις 11 Δεκεμβρίου να ανοίξουν τα κομμωτήρια και τα κέντρα αισθητικής, ενώ τρεις μέρες αργότερα στις 14 Δεκεμβρίου θα ανοίξουν τα καταστήματα λιανεμπορίου,

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες του MEGA, ο λόγος που αποφασίστηκε να ανοίξουν κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής λίγα εικοσιτετράωρα νωρίτερα, είναι για να αποφορτιστεί η κινητικότητα, αφού όπως είδαμε και στο προηγούμενο lockdown, από τα πρώτα πράγματα που ξεκινά κάποιος να κάνει μετά την άρση των μέτρων είναι η προσωπική περιποίηση.

Έτσι, από την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου 12 και 13 του μήνα από την κυβέρνηση θεωρούν ότι θα αποσυμφορηθεί ο μεγάλος όγκος των ανθρώπων που θα σπεύσουν σε αυτά κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής.

Υπενθυμίζεται πως κομμωτήρια και κέντρα αισθητικής λειτουργούσαν με ραντεβού και δεν είναι παρατηρηθεί συνωστισμός και ανυπακοή στα μέτρα.

Πώς θα ανοίξουν τα καταστήματα

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του MEGA, τη Δευτέρα 14 Δεκέμβριου θα ανοίξουν τα μικρά καταστήματα του λιανεμπορίου.

Μέσα στις επόμενες μέρες της εβδομάδας εκείνης, ανάλογα με την κίνηση που θα παρατηρηθεί τις πρώτες μέρες ανοίγματος, θα ανοίξουν τα καταστήματα παιχνιδιών, τα βιβλιοπωλεία και τα ανθοπωλεία.

Όσον αφορά τα καταστήματα παιχνιδιών και τα βιβλιοπωλεία, που σε κάποιες περιπτώσεις είναι μεγάλα, θα υπάρχουν διαφορετικοί όροι λειτουργίας.

Προκρίνεται η λύση του click away

Το σχέδιο που προκρίνεται μέχρι στιγμής είναι το click away. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες θα μπορούν να παραγγέλνουν online, ή τηλεφωνικά τα παιχνίδια και τα βιβλία της επιλογής του και στη συνέχεια, με ραντεβού, να πηγαίνουν να τα παραλάβουν.

Δηλαδή ο κόσμος δεν θα μπορεί να πηγαίνει στα καταστήματα και να ψάχνει στα ράφια, αυτά που θέλει να αγοράσει.

Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί, ότι το click away, δεν έχει ακόμα «κλειδώσει», αφού ενδέχεται εν τέλει τα καταστήματα να ανοίξουν με αυστηρά μέτρα και όριο πελατών ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα.

Τις ανακοινώσεις κατά πάσα πιθανότητα θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου σύμφωνα με τον Στέλιο Πέτσα, αναμένεται την επόμενη εβδομάδα να προβεί σε ανακοινώσεις.

Ποιες εποχικές δραστηριότητες «ανοίγουν» τη Δευτέρα

Διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας των καταστημάτων με εποχικά είδη έδωσε ο γγ Εμπορίου & Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Παναγιώτη Σταμπουλίδη κατά την ενημέρωση για την εξέλιξη της πανδημίας, ξεκαθαρίζοντας από την πρώτη στιγμή ότι αυτή θα είναι περιορισμένη και θα υπόκεται σε συγκεκριμένους κανόνες.

Ποια καταστήματα ανοίγουν

«Η Ελληνική Κυβέρνηση σε συνέχεια της εισηγήσεως του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αποφάσισε την περιορισμένη και σαφώς προσδιορισμένη, ως προς τη διάρκεια και τα είδη των αγαθών πώλησης διαδικασία λειτουργίας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται αμιγώς εποχικά και έχουν ως κύριες δραστηριότητες τις παρακάτω:

Λιανικό εμπόριο φωτιστικών διατάξεων των τύπων που χρησιμοποιούνται στα χριστουγεννιάτικα δέντρα με ΚΑΔ/47.59.56.16

Λιανικό εμπόριο απομιμήσεων χριστουγεννιάτικων δέντρων με ΚΑΔ/47.65.67.02

Λιανικό εμπόριο εορταστικών ειδών γενικά με ΚΑΔ/47.65.67.06

Λιανικό εμπόριο εορταστικών, αποκριάτικων και άλλων ψυχαγωγικών ειδών κλπ με ΚΑΔ/47.65.67.07

Τα προϊόντα που εντάσσονται στους παραπάνω 4 ΚΑΔ μπορούν να πωλούνται και από τις Υπεραγορές Τροφίμων (σουπερ μάρκετ).

Θα λειτουργήσουν από 7 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου

Η διάρκεια ισχύος της λειτουργίας των καταστημάτων είναι από 7 Δεκεμβρίου έως 8 Ιανουαρίου του 2021, τόνισε ο κ. Σταμπουλίδης.

Επίσης επισήμανε ότι επιχειρήσεις που διαθέτουν τους παραπάνω ΚΑΔ ως δευτερεύοντες απαγορεύεται να πωλούν τα εν λόγω προϊόντα.

Επιπλέον δεν επιτρέπεται η μεταβολή στοιχείων ως προς τον πρωτεύοντα ΚΑΔ μέσω της φορολογικής διοίκησης, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων

SMS στο 13033. Ωράριο – Μέτρα ασφαλείας

Οι κανόνες λειτουργίας είναι προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις αποτροπής διάδοσης του κοροναϊού και ενταγμένοι στις διαδικασίες του lockdown, έχοντες ως εξής:

Για την μετάβαση στο κατάστημα απαιτείται η αποστολή SMS στο 13033 με την επιλογή 2 ή συμπληρωμένο έντυπο βεβαίωση κίνησης ή και χειρόγραφη βεβαίωση (για μετάβαση σε εν λειτουργία κατάστημα προμηθειών αγαθών πρώτης ανάγκης (σούπερ μάρκετ).

Ωράριο λειτουργίας από 7 π.μ. έως 8:30 μ.μ.

Αποστάσεις και μάσκες

Ως προς τον πληθυσμό εντός των καταστημάτων ισχύουν τα κάτωθι:

Αναλογία ατόμων ανά τ.μ. 4/100

Άνω των 100 τ.μ. 1 άτομο για κάθε 15τ.μ.

Υποχρεωτική η χρήση μάσκας προστασίας από το προσωπικό εργασίας και τους πελάτες/επισκέπτες/καταναλωτικό κοινό.

Τήρηση απόστασης 2 μέτρων μεταξύ ατόμων.

Συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων. Αν η χρήση τους θεωρηθεί ωστόσο αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο θα πρέπει να είναι της τάξεως του 40%.

Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων, δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε ΑΜεΑ, σε ηλικιωμένα άτομα ή για χρήση τροφοδοσίας.

«Θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι, η συμπεριφορά όλων μας ως προς την τήρηση των κανόνων κατά την λειτουργία των συγκεκριμένων ανωτέρω επιχειρήσεων θα κρίνει τα επόμενα βήματα μας. Είναι σημαντικό να τηρήσουμε απαρέγκλιτα τους κανόνες αυτοπεριορισμού και ατομικής υγιεινής για να πορευτούμε με ασφάλεια την επόμενη περίοδο» κατέληξε ο κ. Σταμπουλίδης.

