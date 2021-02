Άρση lockdown πολλών ταχυτήτων για σχολεία, καταστήματα και εστίαση

Με σταθερά τετραψήφιο αριθμό ημερήσιων κρουσμάτων κορονοϊού στη χώρα τις τελευταίες ημέρες και παράλληλα αύξηση των εισαγωγών

στα νοσοκομεία ασθενών με Covid-19, η παράταση του lockdown βρίσκεται στο τραπέζι του κυβερνητικού επιτελείου. Ωστόσο, όσο ο ρυθμός εμβολιασμού των πολιτών αυξάνει, δίνεται η δυνατότητα για σταδιακή επαναλειτουργία κάποιων δραστηριοτήτων.

Η κατάσταση όσον αφορά στις αντοχές του συστήματος υγείας είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, κυρίως στην Αττική, καθώς η πληρότητα των ΜΕΘ-COVID ξεπερνά το 80% και καθημερινά οι διοικήσεις των νοσοκομείων αναζητούν λύσεις, με δημιουργία νέων κλινών.

Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι το άνοιγμα των σχολείων, αρχικά σε ό,τι αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στη συνέχεια, η επιστροφή των μαθητών στις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου.

Επικρατέστερη ημερομηνία για το άνοιγμα νηπιαγωγείων και δημοτικών είναι η 8η Μαρτίου, όμως το πώς θα εξελιχθούν τα επιδημιολογικά δεδομένα την ερχόμενη εβδομάδα θα κρίνουν και τις τελικές αποφάσεις.

Σε ό,τι αφορά το λιανεμπόριο, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, Σταύρος Καφούνης, εκτιμά ότι το άνοιγμα των καταστημάτων είναι «πιο κοντά από ό,τι περιμέναμε».

«Την ερχόμενη Δευτέρα θεωρώ ότι το λιανεμπόριο θα ανοίξει. Έχει αποδείξει ότι μπορεί να λειτουργήσει με οποιοδήποτε τρόπο του έχει προταθεί» δήλωσε νωρίτερα σήμερα ο κ. Καφούνης.

«Το υπουργείο Ανάπτυξης στέκεται στο πλευρό της πραγματικής οικονομίας, και οι προσπάθειες όλων είναι να επαναλειτουργήσουμε με ασφάλεια. Ανάλογα με την πορεία των κρουσμάτων θα προτείνουμε είτε με click away είτε με click inside», σημείωσε.

Για την κρισιμότητα της ερχόμενης εβδομάδας σχετικά με την άρση ή μη του lockdown μίλησε επίσης ο πρύτανης του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον κορωνοϊό, Αθανάσιος Δημόπουλος. Αφού αρχικά αναφέρθηκε στην πίεση που δέχεται εκ νέου το ΕΣΥ, με τη μειωμένη διαθεσιμότητα σε ΜΕΘ και κλίνες Covid-19, υπογράμμισε ότι όλα θα κριθούν από τον δείκτη θετικότητας, τα κρούσματα και την ανάσα που ενδέχεται να πάρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

«Πρέπει να συνυπολογιστούν όλα αυτά πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Όταν έχουμε εικόνα από τα δεδομένα θα αποφασιστεί πότε θα ανοίξουν οι δραστηριότητες» είπε ο κ. Δημόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Στην «ουρά» η εστίαση

Τα επιδημιολογικά δεδομένα και κυρίως, το πώς θα επηρεαστούν από την κινητικότητα λόγω επαναλειτουργίας σχολείων και καταστημάτων, θα κρίνουν το μέλλον τις εστίασης, η οποία έχει κατεβάσει ρολά από τις 7 Νοεμβρίου του 2020.

Λόγω της πανδημίας, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παροχή καταλυμάτων και στην εστίαση είχαν απώλειες της τάξεως των 7 δισ. ευρώ το 2020. Πιο συγκεκριμένα, στην εστίαση η μείωση του τζίρου ανήλθε σε 2,3 δισ. ευρώ, ενώ delivery και take away λειτουργούν κατά τη διάρκεια του lockdown.

Ο υπουργός Ανάπτυξης σε πρόσφατες δηλώσεις του έχει τοποθετήσει χρονικά το άνοιγμα των εστιατορίων στις αρχές Μαΐου.

