Έτσι θα κάνουμε γιορτές – Όλα τα μέτρα για μετακινήσεις, συναθροίσεις, εκκλησίες

Εντελώς διαφορετικές θα είναι οι φετινές γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς καθώς το δεύτερο κύμα κορωνοϊού εμμένει στη χώρα.



Και καθώς λιγότερες από δέκα ημέρες απομένουν για τα Χριστούγεννα, όλοι μας καλούμαστε να προσαρμοστούμε ξανά στα νέα δεδομένα, με τους λοιμωξιολόγους να επισημαίνουν τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς σε περίπτωση που παρεκκλίνουμε.

Παρά τις αντιρρήσεις των ειδικών, η δυνατότητα συγκέντρωσης έως 9 ατόμων στο γιορτινό τραπέζι «πέρασε» στο ΦΕΚ.

«Είναι θέμα που σχετίζεται με την κοινωνική ηρεμία, την ψυχολογική κατάσταση των οικογενειών, οι οποίες είναι αρκετά επιβαρυμένες το τελευταίο διάστημα», υποστήριξε χθες ο γενικός γραμματέας Εμπορίου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

«Νομίζω όμως ότι στο τέλος καθένας από εμάς, ακόμα κι αν θέλει να καλέσει κόσμο στο σπίτι του, θα σκεφτεί πρωτίστως την ασφάλειά του», πρόσθεσε.

Παρόλα αυτά, τα sms στο 13033 δεν θα μας εγκαταλείψουν ούτε κατά τις επίσημες αργίες. Συγκεκριμένα, ειδικά για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων ή της Πρωτοχρονιάς, είναι απαραίτητη η αποστολή γραπτού μηνύματος (sms) στον αριθμό 13033 με τον κωδικό 6, ώστε να μην καταλογιστεί πρόστιμο, σε περίπτωση μετάβασης σε φιλικό σπίτι.

Παρότι η αποστολή μηνύματος για το ρεβεγιόν επιτρέπει την έξοδο από την κατοικία (με όριο συνάθροισης τα 9 άτομα), αμετάβλητη όλες της ημέρες των γιορτών παραμένει η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, χωρίς καμία εξαίρεση τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κυβέρνηση σκοπεύει να κλείσει οποιοδήποτε παράθυρο για επικίνδυνα ρεβεγιόν σε ξενοδοχεία εν μέσω πανδημίας, μετά και το σάλο που προκλήθηκε από τη διαφήμιση γνωστού ξενοδοχείου για χριστουγεννιάτικο και πρωτοχρονιάτικο μπουφέ.

Ο αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Νίκος Παπαθανάσης, προανήγγειλε απόφαση προκειμένου να σταματήσει αυτή η δραστηριότητα μιλώντας στο Open.

Οδηγός μέχρι τις 7 Γενάρη

Στο ενδιάμεσο-και σίγουρα μέχρι στις 6 το πρωί της 7ης Γενάρη- η καθημερινότητα περνά μέσα από τις σελίδες του ΦΕΚ για τα «έκτακτα μέτρα» των γιορτών, τα οποία διαμορφώνονται ως εξής:

Συναθροίσεις, δημόσιες ή κοινωνικές εκδηλώσεις: Αναστολή, με εξαίρεση:

·24 Δεκεμβρίου

·25 Δεκεμβρίου

·31 Δεκεμβρίου

·1 Ιανουαρίου επιτρέπονται οι συναθροίσεις με ανώτατο όριο τα 9 άτομα, τα οποία προέρχονται από έως 2 οικογένειες.

Δημόσιες Υπηρεσίες: Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό, υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Ιδιωτικές Επιχειρήσεις: Λειτουργία με το αναγκαίο προσωπικό, υποχρεωτική τηλεργασία στο μέγιστο δυνατό ποσοστό, εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Δικαστήρια: Μέχρι 15 άτομα στην αίθουσα. Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου.

Νοσοκομεία, κλινικές, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα: ένας συνοδός /επισκέπτης ανά ασθενή. Περιορισμός των προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων μέχρι 80%.

Μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, χρονίως πασχόντων, κοινωνικές και προνοιακές δομές: αναστολή επισκεπτηρίου, αναστολή λειτουργίας ΚΑΠΗ.

ΚΥΤ και ανοιχτές δομές φιλοξενίας: Αναστολή εξόδου.

Σχολεία και πάσης φύσεως εκπαιδευτικές δομές: Αναστολή δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας, διδασκαλία εξ’ αποστάσεως

ΑΕΙ: Τηλε-εκπαίδευση

Βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί: Αναστολή λειτουργίας

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, σπήλαια: Αναστολή λειτουργίας

Ζωντανά θεάματα, παρασταστικές τέχνες: Αναστολή προσέλευσης κοινού

Κινηματογραφικές προβολές: Αναστολή λειτουργίας

Πρόβες, τηλεοπτικά και κινηματογραφικά γυρίσματα, ηχογραφήσεις: μόνο κατ’ εξαίρεση και με άδεια της Γ.Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Κέντρα διασκέδασης και μπαρ: Αναστολή λειτουργίας

Εστίαση: Αναστολή λειτουργίας. Επιτρέπεται η παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away).

Παιδότοποι/παιδικές χαρές: Αναστολή λειτουργίας.

Μεταφορές: Μέσα μαζικής μεταφοράς με μέγιστη πληρότητα έως 65%, μέχρι 1 επιβάτης σε ταξί, μέχρι 2 άτομα πλέον του οδηγού στα ΒΑΝ,

Αθλητισμός (αγώνες, προπονήσεις): Αναστολή λειτουργίας.

Γυμναστήρια: Αναστολή λειτουργίας.

Καταστήματα προμήθειας τροφίμων (σούπερ μάρκετ, μίνι μάρκετ, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία), φαρμακεία και συνεργεία αυτοκινήτων:

Ανοιχτά τις Κυριακές 20 και 27 Δεκεμβρίου από τις 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.

Χωρητικότητα: 4 άτομα ανά 100 τμ και 1 άτομο για κάθε 10 τμ περισσότερα.

Ειδική απολύμανση σε τροχήλατα και μη καρότσια και καλάθια.

Λαϊκές αγορές: Υποχρεωτική επέκταση, λειτουργία με το 50% των προμηθευτών και με 5 μέτρα απόστασης των πάγκων.

Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο: Αναστολή λειτουργίας.

Λιανεμπόριο: Δυνατότητα παράδοσης εκτός (click away), αλλά και drive through (παραλαβή με ΙΧ) για τα εμπορικά κέντρα

Κομμωτήρια, υπηρεσίες μανικιούρ -πεντικιούρ: Κανονική λειτουργία, μόνο με ραντεβού και διευρυμένο ωράριο από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ.

Συνέδρια/ Εκθέσεις: Αναστολή λειτουργίας.

ΚΤΕΟ: Προσέλευση πελατών μόνο με ραντεβού.

Τεχνική Εκπαίδευση: Αναστολή λειτουργίας.

Υπηρεσίες Ιερόδουλων: Αναστολή λειτουργίας.

Ζωολογικοί κήποι, φυσικοί βιότοποι: Αναστολή λειτουργίας.

Υπηρεσίες τυχερών παιγνίων: Αναστολή λειτουργίας.

Ανελκυστήρες/κυλιόμενες σκάλες: Συνίσταται η αποφυγή χρήσης.

Χιονοδρομικά Κέντρα: Αναστολή λειτουργίας.

Κατασκηνώσεις: Αναστολή λειτουργίας.

Τέλος, επιτρέπεται από σήμερα η δραστηριοποίηση των παραγωγών και επαγγελματιών πωλητών με άνθη και φυτά στις λαϊκές αγορές, σύμφωνα με σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης.

Τι θα ισχύσει με τις εκκλησίες

Στο ΦΕΚ αναφέρεται:

Τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής αποκλειστικά και μόνο από θρησκευτικό/ούς λειτουργό/ούς και το αναγκαίο βοηθητικό προσωπικό χωρίς την παρουσία άλλων φυσικών προσώπων.

Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται η τέλεση λειτουργιών, λατρευτικών συνάξεων, ιεροπραξιών ή κάθε είδους θρησκευτικής τελετής την 25/12/2020, την 1/1/2021 και την 6/1/2021 με την παρουσία φυσικών προσώπων, τηρουμένης πάντως της μέγιστης αναλογίας ενός ατόμου ανά 15 τμ και με μέγιστο αριθμό παρευρισκομένων τα 25 φυσικά πρόσωπα, εξαιρουμένων των Μητροπολιτικών Ναών, όπου αυτοί υφίστανται, στους οποίους ο μέγιστος αριθμός παρευρισκομένων ορίζεται στα 50 φυσικά πρόσωπα.

Στις κηδείες και τις σχετικές με αυτές θρησκευτικές λειτουργίες και λοιπές ιεροπραξίες και ταφικές εκδηλώσεις επιτρέπεται η συμμετοχή μόνο του θρησκευτικού λειτουργού, έως 9 ατόμων και των προσώπων που επιμελούνται της ταφής.

Κατά την εορτή των Θεοφανείων (6/1/2021) δεν πραγματοποιείται αγιασμός των υδάτων σε οποιοδήποτε ανοιχτό δημόσιο χώρο, παρά μόνο εντός των Ιερών Ναών.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας