Ανοικτά αύριο και την ερχόμενη Κυριακή, με διευρυμένο ωράριο τα καταστήματα

Ανοικτά τις δύο ερχόμενες Κυριακές, 16 και 23 Μαΐου, θα είναι τα καταστήματα (εμπορικά, σούπερ μάρκετ κ.ο.κ.), σύμφωνα με την υπουργική απόφαση

για την άρση των περιορισμών που δημοσιεύθηκε αργά χθες το βράδυ.

Πέραν της λειτουργίας τις συγκεκριμένες Κυριακές, προβλέπεται και διευρυμένο ωράριο από τις 07.00 έως τις 22.30 για τα καταστήματα τροφίμων, τα οποία όμως επιτρέπεται να κάνουν κατ’ οίκον παραδόσεις (delivery) έως τη 01.00.

Για τα εμπορικά καταστήματα το ωράριο είναι επίσης διευρυμένο από τις 07.00 έως τις 21.00.

Ανοικτά επίσης, με ωράριο από 07.00 έως και τις 21.00, μπορούν να είναι τις δύο Κυριακές τα κομμωτήρια, καθώς και οι υπηρεσίες προσωπικής υγιεινής (μανικιούρ, πεντικιούρ κ.ο.κ.).

Η κατ’ εξαίρεση λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές 16 και 23 Μαΐου, σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Ανάπτυξης, έχει ως στόχο την ανάκτηση των απωλειών που έχει υποστεί το εμπόριο από τους περιορισμούς που ίσχυσαν έως την Πέμπτη.

Χωρίς ραντεβού, αλλά με περιορισμούς

Το λιανεμπόριο λειτουργεί πλέον χωρίς ραντεβού και με εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, δηλαδή ένας πελάτης ανά 25 τετραγωνικά μέτρα, μάσκες, self test για τους εργαζομένους κ.λπ.

Οι έμποροι προσδοκούν πως η άρση των περιορισμών θα ενισχύσει την προσέλευση του κόσμου στα καταστήματά τους, η οποία ήταν έως προχθές ακόμη περιορισμένη παρά τις ενδιάμεσες εκπτώσεις.

Είναι ενδεικτικό ότι την πρώτη εβδομάδα μετά το Πάσχα ο τζίρος ήταν μειωμένος κατά 60% έως 70% στα πολυκαταστήματα και στα κλειστά εμπορικά κέντρα. Η μείωση ήταν μικρότερη στις περιφερειακές αγορές, στα ανοικτά εμπορικά κέντρα και στους ανοικτούς χώρους.

Αυτό δείχνει πως αποτρεπτικός παράγοντας για τους καταναλωτές να βγουν στην αγορά δεν ήταν μόνο η διαδικασία του click away και του click in shop, αλλά κυρίως οι επιφυλάξεις που έχουν ακόμη οι περισσότεροι, ειδικά όσοι δεν έχουν εμβολιασθεί, να βρεθούν στον ίδιο χώρο με αγνώστους. Και αυτό προς το παρόν δεν έχει αλλάξει.

