Sunday, 28 May, 2023

Διακοπές ρεύματος σε περιοχές του νομού Πέλλας

logosp 28/05/2023 Τοπικά Νέα

Σήμερα 28/5/2023 χωρίς ρεύμα είναι περιοχές στην πόλη της Αριδαίας:

Από τις 7:30πμ-2:30μμ ΔΗΜΟΤΚΟΙ ΟΔΟΙ: ΑΓ.ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ/ΛΟΓ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΓ.ΝΙΚΑΝΔΡΟΥ/ΣΚΡΑ, ΞΕΝΙΤΙΔΗ/ΛΟΓ ΠΑΣΣΙΑ, ΞΕΝΙΤΙΔΗ/ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΞΕΝΙΤΙΔΗ/ΕΡΜΟΥ, ΦΙΛΛΙΠΟΥ, 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ, ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΓΕΛΗ ΓΑΤΣΟΥ  

Τη Δευτέρα, 29/5/2023 από 8:00-11:00 πμ στα Γιαννιτσά, η περιοχή γύρω από τη συμβολή των οδών Στάμκου, Αγαμέμνωνος, Β. Ρώμα

Επίσης, στις 29/5/2023 11:00-12:30μμ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ              

29/5/2023 12:30-2:30μμ ΑΞΟΥ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ Ν.ΜΥΛΟΤΟΠΟ                             

30/5/2023 7:30-11:30 πμ ΟΙΚΙΣΜΟΣ Ν. ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ

1/6/2023 7:30-13:30 ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΡΝΙΣΣΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΣ, ΖΕΡΒΗΣ, ΝΕΟΣ & ΠΑΛΙΟΣ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΒΙ.ΠΕ ΔΡΟΣΙΑΣ.  

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