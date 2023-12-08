Διακοπές ρεύματος, στα Γιαννιτσά και σε ΤΚ της Αριδαίας

Διακοπές ρεύματος από την Κυριακή, στα Γιαννιτσά και ΤΚ της Αριδαίας
10/12/2023 7:30 πμ-2:30 μμ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΙ: ΔΑΜΙΑΝΟΥ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ-ΠΕΝΤΑΠΛΑΤΑΝΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΜΠΕΛΕΙΩΝ-Π. ΟΔΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ-ΠΕΝ/ΝΟΥ
10/12/2023 7:30πμ-2:30μμ ΠΟΛΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ & ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
11/12/2023 7:30πμ-9:30πμ ΟΔΟΣ ΒΕΛΙΚΑ ΡΩΜΑ
11/12/2023 9:30 πμ-11:30πμ ΠΟΛΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΤΕΛ
11/12/2023 12:00μμ-2:30μμ ΤΚ Π.ΜΥΛΟΤΟΠΟΥ
12/12/2023 9:30πμ-10:30πμ ΑΡΙΔΑΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
12/12/2023 10:00πμ13:30 ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΝΩ-ΚΑΤΩ ΓΑΡΕΦΗ
12/12/2023 11:00πμ- 13:00 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΕΤΟΧΩΡΙΟΥ