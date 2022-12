Εκδήλωση αφιερωμένη στα ΑμεΑ στη Σκύδρα

Μια βαθιά ανθρώπινη και παιδαγωγική εκδήλωση αφιερωμένη στα Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας, την Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου 2022.

Η εκδήλωση υλοποιήθηκε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ (3 Δεκεμβρίου) και συνδιοργανώθηκε από το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Σκύδρας (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Σκύδρας), το 1ο και το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σκύδρας με την υποστήριξη του Δήμου Σκύδρας.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης άνοιξε με το καλωσόρισμα από τον Διευθυντή του 1ου Δ.Σ. Σκύδρας Κωνσταντίνο Τσιάτσια και τη Διευθύντρια του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Σκύδρας Θωμαή Παπαδοπούλου που συντόνισε και την εκδήλωση.

Η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου στο χαιρετισμό της μίλησε για τη σημασία της καθιέρωσης από τον Ο.Η.Ε. της 3ης Δεκεμβρίου ως Παγκόσμιας Ημέρας για τα ΑμεΑ. Σημείωσε ότι η αναπηρία μας αφορά όλους και εν δυνάμει όλοι μπορούμε να βρεθούμε σε αυτή τη θέση. Ένα ατύχημα, μια ασθένεια μπορεί να αλλάξει τις ζωές όλων μας. Για αυτό λοιπόν απαιτείται από όλους μας αφύπνιση, σεβασμός και δουλειά απέναντι στα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Αναφέρθηκε στις δράσεις και στο έργο της Δημοτικής Αρχής για τα ΑμεΑ, τη συνεργασία με το Σύλλογο «Αλληλεγγύη», τον αγώνα του Δήμου Σκύδρας για την ίδρυση και τη λειτουργία του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ Σκύδρας επαινώντας ταυτόχρονα το έργο που γίνεται από πλευράς πολιτών, συλλόγων κι εκπαιδευτικών.

Στη συνέχεια η Δήμαρχος υπογράμμισε ότι τελειώσαμε όσον αφορά το οικοδομικό κομμάτι του ΚΔΑΠ-ΑμεΑ στο Δήμο μας μ΄ έκτακτη χρηματοδότηση που διεκδικήσαμε και λάβαμε από την προηγούμενη θητεία και τώρα έχουμε καταθέσει αίτημα έκτακτης χρηματοδότησης, έτσι ώστε να λειτουργήσει και με την αγορά ειδικού αυτοκινήτου και λοιπού εξοπλισμού ΚΔΑΠ – ΑμεΑ . Βεβαίως έθεσα το ζήτημα όταν ήρθε ο Πρωθυπουργός στην Έδεσσα κι επίσης μίλησα με τον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών γιατί έχουμε καταθέσει αίτημα στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» για την εκπόνηση μελέτης κατασκευής Ειδικού Δημοτικού Σχολείου στη Σκύδρα. Είναι θέματα τα οποία τα διεκδικούμε μ΄επιμονή, με πάθος, με όρεξη και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Κλείνοντας η Δήμαρχος διαβεβαίωσε λέγοντας ότι θέλω όλοι κι όλες να ξέρετε ότι είμαστε εδώ, είμαστε κοντά σας, είμαστε δίπλα σας, είμαστε όλοι ίσοι, ναι μεν διαφορετικοί ο καθένας από εμάς αλλά όλοι ίσοι.

Στη συνέχεια με βάση το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν οι εξής δράσεις:

Τραγούδι « Let me shine, an anthem for autism» από τους μαθητές του 1ου Δημοτικού Σχολείου Σκύδρας ΣΤ2.

Τραγούδι «Από ψηλά» από το Σύλλογο ΑμεΑ «Αλληλεγγύη».

Προβολή του βίντεο « Ian Corto Animado» και συζήτηση.

Θεατρικό «Σταφύλι μαύρο και μικρό».

Τραγούδι « Μπάλα με χίλια χρώματα».

Βιωματικές ασκήσεις, παιχνίδια και χορός.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν με την επιμέλεια και τη συμβολή των εκπαιδευτικών των παραπάνω σχολείων οι οποίοι είναι οι εξης:

Αγαθή Γκούμα, Μαρία Σαρράκη, Ευαγγελία Κρητσωτάκη, Άννα Σύρμαλη, Γιάννης Καλπακίδης, Σοφία Καλπουρτζή, Χριστόφορος Σαρηπανίδης, Όλγα Αγελάρη, Ελένη Καϊτατζή, Κωνσταντία Λουκοπούλου, Παναγιώτης Κόλκας, Ειρήνη-Ζωή Νικολαΐδου, Ζωγραφιά Βέτα, Καλλιόπη Κουκουλέτσου, Κωνσταντινιά Τσιτλακίδου, Θεοδώρα Γκίνη, Παρασκευή Θωμά και Ευαγγελία Τσιγγενοπούλου.

Συμμετείχαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, γονείς – κηδεμόνες και φίλοι των παιδιών, η Αντιδήμαρχος Παιδείας και Πρόεδρος της Α΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σκύδρας Ιωάννα Βέργου, η Πρόεδρος της Β΄βάθμιας Σχολικής Επιτροπής Δήμου Σκύδρας Μαρία Γιακαμόζη, οι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου 3ου ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας Άννα Βαμβάκη ΠΕ 60 και Χριστόδουλος Φανιόπουλος ΠΕ 70, ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων Πέλλας – Ημαθίας Παύλος Περπερίδης, ο Διευθυντής του 2ου Δ.Σ. Ευθύμιος Τερζίδης κι ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σκύδρας Θεόδωρος Αντωνιάδης.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος οι μαθητές και οι καθηγητές του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ επισκέφθηκαν το Δημαρχείο, όπου τους υποδέχθηκε η Δήμαρχος με τους συνεργάτες της. Οι μαθητές έψαλαν τα Κάλαντα κι όλοι μαζί στόλισαν το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Δημαρχείου με γιορτινές κάρτες. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την ανταλλαγή δώρων κι ευχών.

