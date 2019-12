Θεοδώρα Τζάκρη: «Τέλος οι δικαιολογίες. Η ολοκλήρωση της ΕΟ Θεσσαλονίκης-Έδεσσας είναι μονόδρομος»

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ Θεοδώρα Τζάκρη μετείχε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Έδεσσας με θέμα συζήτησης την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Έδεσσας.

Η κ. Τζάκρη στην τοποθέτησή της είπε τα εξής:

«Με σεβασμό στις 400 ζωές που χάθηκαν από το 1960 μέχρι σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θέλω να τονίσω φίλες και φίλοι ότι δεν ήρθα στη σημερινή σύσκεψη να μιλήσω ως κομματική εκπρόσωπος, παρά το γεγονός ότι είμαι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό γιατί ο δρόμος είναι η ζωή μας είναι η σύνδεσή μας με το μέλλον. Και το μέλλον των παιδιών μας είναι πέρα και πάνω από τα κόμματα και τις μικροπολιτικές. Η λεωφόρος της ανάπτυξης που ονειρευόμαστε και επιδιώκουμε για την Πέλλα δεν μπορεί να ανοίξει χωρίς την κατασκευή της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Έδεσσας. Είναι στο χέρι μας να δράσουμε συλλογικά και ακομμάτιστα για να αρθεί ο οδικός αποκλεισμός της πολύπαθης Πέλλας. Αν δεν το αντιληφθούμε, δεν θα μπορέσουμε να υποχρεώσουμε και αυτούς που αντιστέκονται να πράξουν το καθήκον τους. Η κατασκευή του δρόμου είναι μονόδρομος. Ο δρόμος είναι το μέλλον όλων μας. Εγώ, λοιπόν, λέω: “Πρώτα η Πέλλα”.

Ας δούμε όμως λίγο τα τμήματα της Εθνικής Οδού:

Τμήμα Έδεσσα-Μαυροβούνι

Πρόκειται για δρόμο μήκους 9,4 χιλιομέτρων, πλάτους 21 μέτρων. Διαθέτει οριστική μελέτη και περιβαλλοντικούς όρους.

Λείπουν τα ενδιάμεσα τεχνικά έργα (γέφυρες, διαβάσεις, καθώς και έργα αντιστήριξης γιατί σε ένα σημείο του δρόμου προς Έδεσσα υπάρχουν κατολισθήσεις). Έχει προϋπολογισμό περ. 60 εκ ευρώ.

Τμήμα Μαυροβούνι-Γιαννιτσά

Είναι ήδη κατασκευασμένο. Έχει μήκος 20,4 χιλιόμετρα, πλάτος 12 μέτρα και τρεις ισόπεδους κόμβους.

Τμήμα Πέλλα-Παραλίμνη

Το τμήμα αυτό είναι ήδη κατασκευασμένο, έχει μήκος 12 χιλιόμετρα, πλάτος 11 μέτρα και σε κάποια σημεία 14 μέτρα, είναι δρόμος δύο κατευθύνσεων, σε κάθε κατεύθυνση 3,5 μέτρων.

Παράκαμψη Γιαννιτσών

Είναι μήκους 8.096 μέτρων. Πλάτους 21 μέτρων γιατί είναι δρόμος περιμετρικός (in & out).

Παράκαμψη Χαλκηδόνας

Είναι μήκους 5.287 μέτρων και πλάτους 21 μέτρων γιατί είναι δρόμος περιμετρικός (in & out).

Οι δύο παρακάμψεις διαθέτουν οριστικές μελέτες από το 2011 και μελέτες ενδιάμεσων τεχνικών έργων που παραδόθηκαν το 2014. Έχουν περιβαλλοντικούς όρους που τροποποιήθηκαν το 2010 με την ΚΥΑ 131255 που λήγουν στις 31-12-2020. Επομένως τα δύο έργα είναι μελετητικά ώριμα και περιβαλλοντικά αδειοδοτημένα.

Έχουν συνολικό προϋπολογισμό σύμφωνα με την οριστική μελέτη 220 εκατομμύρια ευρώ (120 εκ ευρώ + 20 εκ για τις απαλλοτριώσεις + 24% ΦΠΑ + 1,9% απρόβλεπτα + κτηματολόγιο).

Κοινωνικά στοιχεία για την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Έδεσσας

Από το 1960 έως σήμερα σε όλο το μήκος της Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Έδεσσας έχουμε 400 νεκρούς και 1000 τραυματίες σε συνολικά 2.000 ατυχήματα.

Εκτός από τον βαρύτατο φόρο αίματος έχουν πληρωθεί ήδη 360 εκ ευρώ για ασφάλειες και το πιο σημαντικό από όλα είναι το προσδόκιμο. Αν η κάθε μια από τις ζωές που χάθηκε είχε 30 χρόνια κατά μέσο όρο προσδόκιμο ζωής x 30.000 ευρώ το χρόνο που θα είχε εισόδημα ο καθείς εξ αυτών κατά μέσο όρο x 400 μιλάμε για άλλα 360.000 εκ ευρώ. Άρα έχουν χαθεί συνολικά 700 εκ ευρώ από το ΑΕΠ της Πέλλας και της χώρας.

Σύμφωνα δε με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η Πέλλα είναι 4η από το τέλος στους 52 συνολικά νομούς της χώρας με βάση το ΑΕΠ της που σημαίνει ότι είναι ένας από τους φτωχότερους νομούς.

Τι είπε ο Υπουργός Μεταφορών Κώστας Καραμανλής κατά τη συζήτηση της επίκαιρης ερώτησής μου στη Βουλή; Ότι ο δρόμος δεν έχει ώριμες μελέτες.

Ότι πρόκειται για ένα δρόμο “φυσαρμόνικα”, όπως τον χαρακτήρισε, δηλαδή το ήδη κατασκευασμένο κομμάτι έχει πλάτος 11 μέτρα και τα προς κατασκευή βάσει μελετών 22 μέτρα πλάτος.

Αυτό όμως συμβαίνει γιατί οι Παρακάμψεις Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας και ο δρόμος Έδεσσα-Μαυροβούνι είναι περιμετρικοί δρόμοι και έχουν κινήσεις in & out. Στις περιπτώσεις αυτές τι γίνεται; Δημοπρατείς το έργο σε δύο σκέλη. Πρώτο το ένα για τα 11 μέτρα (που γίνεται διπλής κατεύθυνσης) και παραδίδεται και μετά το άλλο.

Άρα έχουν καταρρεύσει όλα τα ψέματα. Η Εθνική οδός Θεσσαλονίκης-Έδεσσας έχει και ώριμες μελέτες και περιβαλλοντική αδειοδότηση και δεν είναι δρόμος «φυσαρμόνικα» δηλαδή με μελετητικά λάθη και χρήματα μπορούν να βρεθούν.

Τι πρέπει να γίνει:

1) Επειδή οι περιβαλλοντικοί όροι των Παρακάμψεων Γιαννιτσών και Χαλκηδόνας λήγουν την 31η-12-2020 και για να μη βρεθούμε προ τετελεσμένων γεγονότων που θα σημάνουν νέες καθυστερήσεις να ξεκινήσει από τώρα η διαδικασία για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.

2) Να προωθηθεί επιτέλους από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η διαδικασία της απαλλοτρίωσης. Τα χρήματα για την απαλλοτρίωση έχουν δοθεί από το 2016, απαλλοτρίωση έχει κηρυχθεί από το 2018 και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ακόμη δεν έχει προχωρήσει τη διαδικασία για την κατάθεση της αίτησης καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδας στο Πρωτοδικείο Γιαννιτσών.

3) Να συμβασιοποιηθούν άμεσα η μελέτη για τα ενδιάμεσα τεχνικά έργα στο Τμήμα Έδεσσα – Μαυροβούνι (λείπουν γέφυρες, διαβάσεις, έργα αντιστήριξης για τις κατολισθήσεις).

4) Το Υπουργείο Μεταφορών (Υπουργός και Γενικός Γραμματέας) να προσλάβει έναν ή δύο τεχνικούς συμβούλους στην Διεύθυνση Μελετών και Οδοποιίας ο οποίοι:

α) ο πρώτος θα κάνει το κτηματολόγιο της απαλλοτρίωσης και θα προετοιμάσει τα Τεύχη Δημοπράτησης βάσει των οποίων θα γίνει ο διαγωνισμός και

β) ο δεύτερος θα κάνει επικαιροποίηση της μελέτης για τα τεχνικά και τα υδραυλικά και θα ετοιμάσει δύο φακέλους για χρηματοδότηση. Έναν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΣ 2020-2030) και έναν για το ΕΣΠΑ.

Χρηματοδότηση

1) Χαρακτηρισμός του δρόμου ως εθνικής σημασίας λόγω των κοινωνικών και οικονομικών στοιχείων (οδική ασφάλεια – φτώχεια) αφού ουσιαστικά ο δρόμος Θεσσαλονίκης – Έδεσσας είναι κάθετος στην Εθνική Οδό Αθηνών – Ευζώνων και κατάθεση φακέλου στην ΕΕ στο ΣΕΣ 2020-2030.

2) Δημοπράτηση του δρόμου από τα αδιάθετα που θα προκύψουν από την ενδιάμεση αναθεώρηση του ΕΣΠΑ 2013-2020 της Κεντρικής Μακεδονίας. Και όποιο βγει πρώτο.

Με τι προϋπολογισμό; Είπα ήδη ότι τα δύο τμήματα (Παράκαμψη Γιαννιτσών και Παράκαμψη Χαλκηδόνας) έχουν συνολικό προϋπολογισμό 220 εκ ευρώ. Αν αφαιρεθούν τα 20 εκ των απαλλοτριώσεων (έχουν δοθεί 10 εκ από το ΠΔΕ μπορούν να δοθούν άλλα 10 εκ) πάμε στα 200 εκ και τα 48 εκ από το 24% ΦΠΑ πάμε στα 162 εκ. και το 1,9% για τα απρόβλεπτα είναι άλλα 3,8 εκ -30% αν κατασκευαστεί σε δύο στάδια πάμε 105 εκ –40% εκπτώσεις που θα δώσει ο εργολάβος πάμε 60 εκ προϋπολογισμός για το έργο των δύο παρακάμψεων και για το έργο Έδεσσα-Μαυροβούνι από τα 60 εκ πάμε στα 20 εκ».

Κλείνοντας, η βουλευτής υπερτόνισε τη σημασία ανάληψης συνδυασμένης δράσης όλων των εμπλεκομένων. Το έργο είναι, αναμφίβολα, ζωτικής σημασίας για το Νομό μας. Ας ελπίσουμε πως όλοι οι αρμόδιοι φορείς θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα δράσουν συλλογικά και συντονισμένα, έτσι ώστε να υλοποιηθεί το συντομότερο δυνατό.

