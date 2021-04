Κεραμέως: «Υποχρεωτικά τα self test και σε Νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς»

Την δια ζώσης επαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων, στις 10 Μαΐου 2021 με τα μέτρα

που εφαρμόζονται ήδη για τα Λύκεια (υποχρεωτικό έλεγχο αυτοδιάγνωσης με δύο τεστ εβδομαδιαίως «self-testing» μαθητών, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού όλων των σχολικών μονάδων και με δωρεάν διάθεση από τα φαρμακεία), ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως.

Αναφορικά με το άνοιγμα και την επαναλειτουργία των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων και Γυμνασίων, η κα Κεραμέως ανέφερε ότι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί από τις 10 Μαΐου θα πρέπει να υποβάλλονται σε self test δυο φορές την εβδομάδα για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα.

Επιπλέον, η κα Κεραμέως ανέφερε ότι τα self test θα είναι υποχρεωτικά και για τους μαθητές και εκπαιδευτικούς του Νηπιαγωγείου, όπως στις υπόλοιπες σχολικές μονάδες.

«Σημασία έχει ο δείκτης θετικότητας και όχι ο αριθμός των κρουσμάτων» ανέφερε η κα Κεραμέως σε ερώτηση για το αν υπάρχει φόβος για «έκρηξη» των κρουσμάτων, με την υπουργό να τονίζει ότι τα self test μπορούν να βοηθήσουν για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι θετικό κρούσμα θεωρείται μόνο εάν «επιβεβαιωθεί» το θετικό self test από τον ΕΟΔΥ, μετά από επαναληπτικό τεστ την επόμενη ημέρα και τότε θα ενεργοποιείται το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ.

Τι ισχύει αυτή τη στιγμή για τα Λύκεια και τα υποχρεωτικά self test και θα εφαρμοστεί σε όλες τις τάξεις

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων είναι υποχρεωτικό να δηλώνουν στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr το αποτέλεσμα του τεστ (θετικό ή αρνητικό) και κατά την προσέλευση στο σχολείο οφείλουν να έχουν μαζί τους βεβαίωση αρνητικού τεστ, ώστε η επαναλειτουργία των γενικών και επαγγελματικών Λυκείων όλης τη χώρα.

Η διενέργεια αυτοδιαγνωστικού τεστ κορονοϊού θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα για κάθε μαθητή και εκπαιδευτικό Λυκείου. Βάσει του ΑΜΚΑ μαθητές και εκπαιδευτικοί των Λυκείων θα προμηθεύονται δύο δωρεάν τεστ κάθε εβδομάδα από το φαρμακείο, μαζί με ενημερωτικό υλικό.

Το αποτέλεσμα του πρώτου επιδεικνύεται για την προσέλευση στο σχολείο από Δευτέρα έως Τετάρτη και του 2ου την Πέμπτη. Ως προς την σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η διενέργεια self-test είναι υποχρεωτική για τους εκπαιδευτικούς, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση για την διενέργεια του τεστ στους μαθητές. Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί κάνουν τα self-tests στο σπίτι τους. Συστήνεται το τεστ να γίνεται το ίδιο πρωί ή το προηγούμενο βράδυ. Άρα, το πρώτο τεστ θα μπορεί να γίνει την Κυριακή το βράδυ ή τη Δευτέρα το πρωί, όπως και στα Λύκεια, που άνοιξαν για δύο εβδομάδες.

