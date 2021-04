Κορονοϊός: Τρίτη του Πάσχα στρώνει τραπέζι η εστίαση – Στις 19 Απριλίου ανοίγουν malls και φροντιστήρια

Μπορεί και σήμερα τα κρούσματα στην Ελλάδα να ξεπέρασαν τις 4.000 και οι σκληροί δείκτες νεκρών και διασωληνωμένων

να σημείωσαν αρνητικό ρεκόρ, ωστόσο από την κυβέρνηση σχεδιάζουν ήδη νέα χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων.

Ο λόγος είναι πως παρά τη σημερινή «έκρηξη» σε όλους τους κρίσιμους δείκτες, οι αριθμοί των τελευταίων έξι ημερών δείχνουν πτωτική τάση. Χαρακτηριστικό είναι πως ο συνολικός αριθμός κρουσμάτων σε επίπεδο εβδομάδας είναι μικρότερος έναντι της προηγούμενης, καθώς και μειωμένος σε σχέση με τα τέλη Μαρτίου, πάντα αναλογικά με τα τεστ που διενεργήθηκαν.

Άλλωστε, η επιδημιολογική εικόνα της χώρας μας σήμερα αντικατοπτρίζει την κατάσταση πριν από 15 μέρες. Η εκτίμηση λοιπόν είναι ότι τις επόμενες δύο εβδομάδες θα φανεί η πτωτική πορεία σε όλους τους κρίσιμους δείκτες.

Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες του MEGA ο κύβος ερρίφθη. Η κυβέρνηση έχει έτοιμο το σχέδιο νέα άρση μέτρω του lockdown, ούτως ώστε να φτάσουμε στο άνοιγμα της εστίασης μετά το Πάσχα και συνεπώς στο άνοιγμα του τουρισμού στις 14 Μαΐου.

Βέβαια, τελευταίο λόγο σε όλα θα έχει η επιτροπή λοιμωξιολόγων, η οποία αναμένεται να συνεδριάσει και να ανάψει «πράσινο» ή «κόκκινο» φως στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς.

Ανοίγουν τα malls τη Δευτέρα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, τη Δευτέρα 19 Απριλίου αναμένεται το άνοιγμα των εμπορικών κέντρων, τα οποία παραμένουν ακόμα κλειστά, παρά την επαναλειτουργία του λιανεμπορίου.

Την ίδια μέρα, δηλαδή την ερχόμενη Δευτέρα, η κυβέρνηση θα ζητήσει το άνοιγμα των κέντρων αισθητικής, καθώς και των φροντιστηρίων. Ωστόσο, όσον αφορά στα φροντιστήρια, η απόφαση αναμένεται να αφορά μόνο τους μαθητές του Λυκείου, οι οποίοι από χθες, Δευτέρα, επέστρεψαν στις σχολικές αίθουσες.

Σε αυτό το σχέδιο αναμένεται να βοηθήσουν και τα self test, τα οποία οι μαθητές κάνουν υποχρεωτικά για να μπορούν να πηγαίνουν στο σχολείο.

Τέλος για click away και click in shop

Επόμενη άρση αναμένεται στις 24 Απριλίου, δηλαδή το Σάββατο του Λαζάρου. Τότε αναμένεται να καταργηθεί το click away και το click in shop στο εμπόριο.

Αυτό σημαίνει ότι φυσικά και θα υπάρχουν περιορισμοί στην λειτουργία των καταστημάτων, ωστόσο δεν θα χρειάζεται ο καταναλωτής να κλείσει ραντεβού για να μεταβεί σε ένα μαγαζί.

Μεγάλο στοίχημα το άνοιγμα του τουρισμού

Ωστόσο, το μεγάλο στοίχημα είναι η 4η Μαΐου, Αυτή είναι η ημερομηνία που θέλει η κυβέρνηση να ανοίξει ξανά η εστίαση για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2020.

Έτσι λοιπόν αν όλα πάνε καλά, την Τρίτη του Πάσχα η εστίαση θα στρώσει τραπέζι, μόνο σε εξωτερικούς χώρους και μόνο σε τραπέζια.

Για να ανοίξει η εστίαση, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του MEGA, θα παραχωρηθεί επιπλέον εξωτερικός χώρος στα μαγαζιά. Ενώ θα γίνει υποχρεωτικό το self test στους εργαζόμενους.

