Κορονοϊός: 264 κρούσματα σήμερα, 3 στην Πέλλα – Διασωληνωμένοι δύο ανήλικοι

Συνεχίζεται η επέλαση του κορονοϊού στη χώρα μας για ακόμη μια ημέρα καθώς ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 264 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα

εκ των οποίων τα 29 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου τις χώρας.

Πλέον, ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 8381, εκ των οποίων το 55.1% άνδρες.

Τα 1832 (21.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3842 (45.8%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Ακόμη, 31 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι, μεταξύ των οποίων και δύο ανήλικοι.

Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 7 (22.6%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 41.9% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. Συνολικά, 143 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 2 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 240 θανάτους συνολικά στη χώρα. 84 (35.0%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες.

Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 77 έτη και το 94.6% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Πού εντοπίζονται τα δύο κρούσματα

Από τα 233 εγχώρια κρούσματα, τα 21 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας, ενώ 10 με γνωστή συρροή.

Αναλυτικότερα:

29 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου χώρας.

2 εισαγόμενα κρούσματα που προσήλθαν αυτοβούλως για έλεγχο

91 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής, εκ των οποίων 12 συνδέονται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

51 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 4 συνδέονται με γνωστή συρροή και 8 με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

2 στην Π.Ε. Αργολίδας, 4 στην Π.Ε. Αχαϊας, 5 στην Π.Ε. Δωδεκανήσου

1 από Π.Ε. Έβρου, 1 στην Π.Ε. Ευρυτανίας, 5 στην Π.Ε. Ημαθίας

3 στην Π.Ε. Ηρακλείου, 1 στην Π.Ε. Ιωαννίνων, 1 στην Π.Ε. Καβάλας

10 στην Π.Ε. Καρδίτσας, εκ των οποίων 6 συνδέονται με γνωστή συρροή

4 στην Π.Ε. Καστοριάς, 1 στην Π.Ε. Κέρκυρας, 1 στην Π.Ε. Κιλκίς

5 στην Π.Ε. Κοζάνης, 2 στην Π.Ε. Κορίνθου

11 στην Π.Ε. Κυκλάδων, 3 στην Π.Ε. Λάρισας, 2 στην Π.Ε. Λέσβου

7 στην Π.Ε. Μαγνησίας, 4 στην Π.Ε. Ξάνθης, 3 στην Π.Ε. Πέλλας

1 στην Π.Ε. Πιερίας, 1 στην Π.Ε. Ρεθύμνου, 2 στην Π.Ε. Σερρών

1 στην Π.Ε. Τρικάλων, 3 στην Π.Ε. Φλώρινας

1 στην Π.Ε. Φωκίδας, το οποίο συνδέεται με πρόσφατο ταξίδι στο εσωτερικό της χώρας

1 στην Π.Ε. Χαλκιδικής, 5 στην Π.Ε. Χανίων.

Σε ποιες περιοχές κλείνουν τα καταστήματα τα μεσάνυχτα – Τι προβλέπεται για τις εκδηλώσεις

Υπενθυμίζεται πως σε συνολικά 20 περιοχές τα καταστήματα κλείνουν τα μεσάνυχτα και υπάρχει ανώτατο όριο στις συναθροίσεις.

Ειδικότερα, εντός των ορίων των Περιφερειών Αττικής, Κρήτης και Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας, Κέρκυρας, Καρδίτσας, Πέλλας και Πιερίας και των Δήμων Μυκόνου, Πάρου, Θήρας, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, Ζακύνθου και Κω τίθεται ανώτατο όριο 50 συμμετεχόντων σε οποιαδήποτε δημόσια ή κοινωνική εκδήλωση, ανεξαρτήτως του αν αυτή πραγματοποιείται σε ιδιωτικούς ή δημόσιους, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους, συμπεριλαμβανομένων και τελετών, όπως γάμων, βαπτίσεων, κηδειών, καθώς και των συνδεόμενων με τις τελετές αυτές δεξιώσεων ή άλλων εκδηλώσεων.

Αυτό ορίζει κοινή υπουργική απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης για την αποφυγή μετάδοσης του covid-19, στην οποία προβλέπεται ακόμη ότι -στις ίδιες περιοχές- απαγορεύεται η λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος από τις 12.00 τα μεσάνυχτα έως τις 7.00 π.μ. της επόμενης ημέρας.

Σε περίπτωση παράβασης του ανώτατου ορίου συμμετεχόντων σε εκδηλώσεις επιβάλλεται, στα φυσικά πρόσωπα, διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ, ενώ για τις επιχειρήσεις που διοργανώνουν τις εκδηλώσεις τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 3.000 ευρώ, και φθάνουν στις 5.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται και αναστολή λειτουργίας για 15 ημέρες.

Σε ό,τι αφορά στα φυσικά πρόσωπα που διοργανώνουν εκδηλώσεις τα πρόστιμα είναι 3.000 ευρώ και 5.000 ευρώ.

Από το μέτρο εξαιρούνται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι εκδηλώσεις ζωντανού θεάματος και ακροάματος (όπως παραστάσεις θεάτρου, χορού και μουσικής) και οι υπηρεσίες προβολής κινηματογραφικών ταινιών.

Σε ό,τι αφορά στην απαγόρευση λειτουργίας αυτή καταλαμβάνει τις δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, παροχής ποτών και τροφοδοσίας για εκδηλώσεις (catering) καθώς και εκμετάλλευσης κτήματος για τη διενέργεια εκδηλώσεων (γάμων και συναφών) και διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων (γάμων και συναφών). Κατ’ εξαίρεση επιτρέπονται εντός των ορίων των συγκεκριμένων περιφερειών, περιφερειακών ενοτήτων και δήμων, από τις ‪12 το βράδυ έως τις ‪7 το πρωί η διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away), τηρουμένης της απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των πελατών και εξαιρουμένης πάντως της παροχής αλκοολούχων ποτών από το σύνολο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σε περίπτωση παράβασης τα πρόστιμα ξεκινούν από τις 10.000 ευρώ με αναστολή λειτουργίας για 3 ημέρες και φθάνουν στην αναστολή της λειτουργίας για 20 ημέρες.

Η απόφαση ισχύει από τις 25 Αυγούστου 2020 έως και τις 31 Αυγούστου 2020. Ειδικώς ως προς τις Περιφερειακές Ενότητες Καρδίτσας, Πέλλας και Πιερίας η παρούσα ισχύει από τις 22 Αυγούστου 2020 και ώρα 7:00 π.μ. έως και τις 31 Αυγούστου 2020.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας