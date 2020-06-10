Wednesday, 10 June, 2020

Λειτουργία λαϊκής αγοράς Γιαννιτσών, την Πέμπτη

logosp 10/06/2020 Τοπικά Νέα

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ Δ1α/Γ.Π.οικ. 33465 της 31/05/2020 (ΦΕΚ Β / 2087) των υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Εσωτερικών, η ανάπτυξη των πάγκων των παραγωγών και των επαγγελματιών πωλητών θα γίνεται σε απόσταση τουλάχιστον 3,00 μέτρων μεταξύ τους, με τον ενδιάμεσο χώρο ελεύθερο από αντικείμενα.

Οι θέσεις που καταλαμβάνουν οι ανωτέρω επαγγελματίες και παραγωγοί εθιμοτυπικά δεν ισχύουν και υποχρεούνται να μετακινηθούν όλοι οι συμμετέχοντες ώστε να προκύψει η απόσταση των 3,00 μέτρων, σε συνεννόηση με τους αρμόδιους φορείς του δήμου Πέλλας.

Ο Δήμος Πέλλας, κάνει υπέρμετρη προσπάθεια προκειμένου να μην υπάρξει καμία αφορμή που θα οδηγήσει σε κλείσιμο λαϊκής αγοράς του δήμου, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι δημότες αλλά και να μην πληγούν οικονομικά οι παραγωγοί και οι επαγγελματίες.  Για τον λόγο αυτό θα γίνονται αυστηροί έλεγχοι για την τήρηση των ανωτέρω.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
(ΚΑΔ 4781, 4789 ΧΑΡΤΙΚΑ)

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΑΒΡΑΑΜ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
2 ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
3 ΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ ΘΩΜΑΣ
4 ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5 ΑΡΝΑΚΗΣ ΜΩΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
6 ΑΡΣΕΝΛΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7 ΑΡΣΕΝΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
8 ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
9 ΒΑΡΔΑΡΕΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
10 ΒΑΣΙΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
11 ΒΙΤΖΙΤΖΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
12 ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
13 ΓΕΡΓΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
14 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
16 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
17 ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
18 ΓΙΑΝΤΣΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ
19 ΓΙΑΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ
20 ΓΚΑΤΣΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
21 ΓΟΛΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
22 ΓΟΥΓΟΥΛΕΦΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
23 ΓΥΡΙΧΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24 ΓΥΡΙΧΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
25 ΔΗΜΤΣΑ ΡΟΖΑΛΙΑ ΠΕΤΡΟΣ
26 ΔΙΓΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
27 ΔΟΚΟΥΖΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
28 ΕΔΙΑΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
29 ΕΛΕΥΘΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΡΟΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
30 ΕΣΚΙΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
31 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
32 ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ΝΕΟΦΥΤΟΣ
33 ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
34 ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
35 ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
36 ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
37 ΚΑΛΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
38 ΚΑΡΑΒΡΑΜΙΔΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
39 ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
40 ΚΑΡΑΦΩΤΑΚΗ ΣΟΥΣΑΝΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
41 ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
42 ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
43 ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΚΕΙΜ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
44 ΚΑΡΠΑΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
45 ΚΑΣΤΡΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46 ΚΑΤΗΡΤΖΟΓΛΟΥ ΕΥΑΝΘΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
47 ΚΟΞΕΝΟΓΛΟΥ ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΘΙΜΟΣ
48 ΚΟΥΜΑΡΤΖΟΥΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ
49 ΚΟΥΤΟΥΦΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ
50 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
51 ΛΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
52 ΛΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
53 ΛΕΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
54 ΛΙΑΡΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
55 ΛΙΟΥΝΗΣ ΤΡΥΦΩΝ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
56 ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
57 ΜΑΝΑΒΑΚΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
58 ΜΑΝΩΛΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
59 ΜΑΤΣΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
60 ΜΑΥΡΕΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
61 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
62 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
63 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
64 ΜΕΛΙΚΑ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
65 ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
66 ΜΗΝΤΣΙΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
67 ΜΙΛΙΑΓΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
68 ΜΟΚΡΗΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
69 ΜΟΚΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΡΑΪΑΝΟΣ
70 ΜΟΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
71 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
72 ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
73 ΜΠΑΛΙΤΖΑΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
74 ΜΠΑΜΠΑΜΤΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
75 ΜΠΕΣΙΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
76 ΜΠΟΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
77 ΜΠΟΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
78 ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
79 ΟΣΙΑΝΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
80 ΟΥΓΡΙΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΘΩΜΑΣ
81 ΠΑΛΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
82 ΠΑΛΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
83 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
84 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
85 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
86 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΗ ΧΡΗΣΤΟΣ
87 ΠΑΠΑΣΤΑΜΚΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΩΜΑΣ
88 ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
89 ΠΑΡΘΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
90 ΠΑΣΠΑΡΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
91 ΠΕΡΠΕΡΙΔΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
92 ΠΕΡΧΑΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ
93 ΠΕΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
94 ΠΙΝΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ
95 ΠΟΖΑΡΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
96 ΠΟΙΜΕΝΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
97 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
98 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
99 ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
100 ΠΟΥΡΣΑΝΙΔΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
101 ΡΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
102 ΡΑΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΦΩΤΙΟΣ
103 ΡΑΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΗΣΤΟΣ
104 ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
105 ΣΑΒΒΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
106 ΣΑΡΗΠΑΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΛΟΓΟΣ
107 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
108 ΣΚΟΥΛΑΡΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ
109 ΣΟΥΤΟΓΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
110 ΣΟΦΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
111 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
112 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
113 ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
114 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
115 ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΣΗΦ
116 ΤΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
117 ΤΖΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
118 ΤΖΑΧΑΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
119 ΤΖΙΟΚΑ ΜΑΡΙΑ ΧΡΗΣΤΟΣ
120 ΤΖΟΥΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
121 ΤΖΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
122 ΤΙΓΓΙΡΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
123 ΤΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
124 ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ ΓΕΡΒΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
125 ΤΟΥΧΤΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΙΩΑΝΝΗΣ
126 ΤΡΕΠΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
127 ΤΡΥΦΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΡΥΦΩΝ
128 ΤΣΑΓΚΑΡΛΗ ΤΡΑΪΑΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
129 ΤΣΑΛΚΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
130 ΤΣΑΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
131 ΤΣΑΦΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
132 ΤΣΙΜΠΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
133 ΤΣΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
134 ΤΣΙΤΡΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
135 ΦΟΥΝΤΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
136 ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ
137 ΧΑΣΑΝΟΓΛΟΥ ΝΤΕΜΙΡΤΖΗ – ΧΟΥΣΕΪΝ ΙΣΜΑΗΛ
138 ΧΑΤΖΗΚΙΟΣΕΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
139 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
140 ΧΡΥΣΙΔΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
(ΚΑΔ 4782, 4789 ΛΟΙΠΑ)

  ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ
1 ΑΛΙΧΑΝΙΔΟΥ ΝΕΛΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΣ
2 ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΡΟΥΣΛΑΝ
3 ΓΚΑΝΤΑΪΔΗΣ ΕΜΖΑΡ ΝΑΦΙΤ
4 ΓΟΥΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
5 ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
6 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
7 ΔΑΣΙΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
8 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
9 ΖΗΦΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
10 ΙΓΝΑΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
11 ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
12 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΥΛΟΣ
13 ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
14 ΚΑΪΣΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
15 ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ
16 ΚΟΥΤΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣ ΖΕΚΟΣ
17 ΚΟΥΦΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΑΛΕΞΗΣ
18 ΛΑΓΟΜΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
19 ΛΕΟΝΤΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
20 ΛΙΑΠΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
21 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΗΛΙΑΣ
22 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
23 ΜΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΙΣΑΑΚ
24 ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
25 ΜΠΟΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΝΑ ΑΝΕΣΤΗΣ
26 ΜΠΟΥΤΣΙΝΣΚΙ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
27 ΝΤΙΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
28 ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
29 ΞΥΜΙΤΟΒΑ ΟΛΓΑ ΚΩΝ/ΝΟΣ
30 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΙΡΑ ΜΙΛΟΣΑΒ
31 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
32 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
33 ΠΑΠΑΖΗΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
34 ΠΑΠΑΖΗΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
35 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
36 ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΚΡΑΣ
37 ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ
38 ΣΑΖΑΤΖΟΓΛΟΥ ΡΑΦΑΗΛ ΚΩΝ/ΝΟΣ
39 ΣΑΡΙΔΟΥ ΤΣΙΑΛΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
40 ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
41 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
42 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ
43 ΣΠΥΡΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΙΑΚΩΒΟΣ
44 ΣΤΑΥΡΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
45 ΤΟΠΟΥΖΗ ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
46 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΟΥΡΙ ΙΩΑΝΝΗΣ
47 ΤΣΑΛΙΚΟΥ ΕΝΤΕΛΑ ΤΖΑΒΙΤ
48 ΤΣΑΡΤΣΙΕΒΑ ΡΑΦΙΚΑ ΙΩΣΗΦ
49 ΤΣΑΤΣΑ ΑΝΕΣΤΗ ΤΟΝΤΗ
50 ΤΣΙΛΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
51 ΤΣΙΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
52 ΤΣΙΤΑΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
53 ΤΣΟΜΠΑΝΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
54 ΦΙΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
55 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΗΣ
56 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
57 ΧΑΡΑΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΙΧΑΗΛ
58 ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΣΤΑΥΡΟΣ

Παρακαλείσθε να επικοινωνείτε με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Πέλλας, για οποιαδήποτε διευκρίνιση, στα τηλέφωνα 23823 50874 και 23823 50878 (Παμπουλάκη Δήμητρα). Ενημερώνουμε τους παραγωγούς και τους επαγγελματίες που συμμετέχουν στις λαϊκές αγορές του Δήμου Πέλλας ότι, παρά τις προσπάθειες επικοινωνίας από τον Δήμο Πέλλας, σε κάποιες περιπτώσεις δεν ήταν δυνατή η επικοινωνία είτε λόγω λανθασμένων στοιχείων επικοινωνίας είτε λόγω μη απάντησης στις κλήσεις. Οι υπηρεσίες του Δήμου Πέλλας προσπαθούν να ενημερώνουν του συμμετέχοντες στις λαϊκές αγορές όσο το δυνατόν νωρίτερα.

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