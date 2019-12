Οι Υπεύθυνοι της Παιδιατρικής Κλινικής του ΓΝ Έδεσσας, στη Δανία για Διεθνές Συνέδριο

Στην πρωτεύουσα της Δανίας, Κοπεγχάγη, παρευρέθηκαν ο Επιστημονικά Υπεύθυνος της Παιδιατρικής Κλινικής του ΓΝ Έδεσσας, Ευάγγελος Οικονόμου

με τον Επιμελητή Παιδιατρικής, Γεώργιο Κατσάρα, για τις εργασίες του Διεθνούς Συνεδρίου 11th Excellence in Pediatrics, για να παρουσιάσουν δύο εργασίες της Παιδιατρικής Κλινικής.

Τους τελευταίους 10 μήνες όπου χρέη Διευθυντή τελεί ο Ευάγγελος Οικονόμου με τους Επιμελητές, Γεώργιο Κατσάρα και Ελένη Λαζαρίδη, αναβαθμίστηκε η Παιδιατρική Κλινική συμμετέχοντας σε Πανελλήνια και Διεθνή Συνέδρια.



Πιο Συγκεκριμένα συμμετείχαν στο 57ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, 10th International Conference on Clinical Neonatology, 11th Excellence in Pediatrics Conference, 3rd jENS Congress of joint European Neonatal Societies, 13th European Paediatric Neurology Society (EPNS) Congress 2019, όπου συνολικά παρουσιάστηκαν δέκα εργασίες της Παιδιατρικής Κλινικής.

εδεσσαϊκός κόσμος

Μοιραστείτε με τους φίλους σας