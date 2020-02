Περηφάνια για τον μαθητή Χρήστο Μόκρη από τη Σκύδρα: Εκλέχθηκε πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας

Όπως αναφέρει το Γενικό Λύκειο Σκύδρας, με περηφάνια για τον μαθητή της σχολικής μονάδας: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε την εκλογή του μαθητή του ΓΕΛ Σκύδρας Μόκρη Χρήστου

ως προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας,τον οποίο εξέλεξαν παμψηφεί οι ευρωβουλευτές-νέοι ανάμεσα σε 6 υποψήφιους Προέδρους! Η εκλογή του μαθητή έλαβε χώρα στο συνεδριακό κέντρο “Μέγαρο” στην Αθήνα στις 15/02/2020. Πρόκειται να συμμετέχει -ανάμεσα στα άλλα καθήκοντά του- και στις συνδιασκέψεις της ολομέλειας ή των προέδρων στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο.

Το Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο Νέων Ελλάδος είναι ένας Οργανισμός με δράση σε όλη την Ευρώπη και έδρα το Βερολίνο. Απαρτίζεται από 41 εθνικές επιτροπές σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της ηπείρου. Απο την ίδρυσή του το 1987 στην πόλη Φοντενεμπλό της Γαλλίας, έχει ως στόχο την προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Για την υλοποίηση αυτού του σκοπού διοργανώνει πάνω από 100 δράσεις εμπλέκοντας σε αυτές πάνω από 25000 νέους ετησίως.

Η αναγγελία εκλογής, η οποία εκφωνήθηκε εντός του συνεδριακού χώρου στα αγγλικά:

Last but definitely not least, we are extremely excited to present the last Member of the Board. Mokris Christos will serve as the President of EYP Greece for 2020. He will also be the respective NC Board Member for our upcoming 41st National Selection Session that will take place in Brussels. Here are a few words from him:

“I am very happy to be trusted with the responsibility of representing the Executive Board and the organisation that I love. I hope 2020 will be an EYP year to remember, with collaboration, new ideas and enthusiasm being the key concepts that characterise our activities! From my side, I promise to give 100% towards making this year unique for the my collaborators, the members of EYP Greece as well as every person who participates at our events”.

Του ευχόμαστε μια επιτυχή και θριαμβευτική θητεία! Να είναι γερός, δημιουργικός, να καλλιεργεί τα χαρίσματά του και να μας κάνει πάντα περήφανους.

