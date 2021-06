Ποιοι απαλλάσσονται από τα ενοίκια του Ιουνίου – Για ποιους «παγώνουν» οι πλειστηριασμοί

Η αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες θα ανέρχεται στο 80% ή στο 60% του αρχικού μισθώματος, ενώ καμία μείωση του ενοικίου δεν θα δουν οι πληττόμενοι.



Ακόμα, θα υπάρχει μειωμένο ενοίκιο κατά 40% για τις επιχειρήσεις του λιανεμπορίου που ήταν ανοιχτές τον Μάιο.

Για τα ενοίκια θα ισχύσει έκπτωση 40% για εργαζόμενους που βρίσκονταν σε αναστολή τον Ιούνιο. Η έκπτωση αφορά τόσο στην κύρια κατοικία του εργαζόμενου, όσο και στη φοιτητική κατοικία του παιδιού του, και η αποζημίωση για τους ιδιοκτήτες θα ανέρχεται στο 20% της ζημιάς.

Self test

Τρία self test την εβδομάδα θα δικαιούνται και οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, από την ερχόμενη εβδομάδα.

Aπό τη Δευτέρα 7/6/2021 και καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από 7/6/2021 έως 13/6/2021, οι εργαζόμενοι/ες του ιδιωτικού τομέα θα μπορούν να προμηθεύονται από τα φαρμακεία τρία δωρεάν self test (ένα για την εβδομάδα 7-14 Ιουνίου, ένα για την εβδομάδα 15-22 Ιουνίου και ένα για την εβδομάδα 23-30 Ιουνίου).

Υπενθυμίζεται ότι το self test διενεργείται υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα, πριν από την προσέλευση του/ης εργαζομένου/ης στον τόπο παροχής εργασίας και έχει ισχύ για μία εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του.

Σε κάθε περίπτωση, όταν μεσολαβούν διαστήματα όπου ο/η εργαζόμενος/η απασχολείται με το σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας ή τελεί σε νόμιμη άδεια, ο επόμενος υποχρεωτικός διαγνωστικός έλεγχος τοποθετείται χρονικά έως και 24 ώρες πριν από την ανάληψη της επόμενης υπηρεσίας του/ης με φυσική παρουσία στο συμφωνημένο στην ατομική του/της σύμβαση τόπο εργασίας.

Εξαίρεση η εβδομάδα από 7/6 έως 13/6 – Πότε υποχρεούνται οι εργαζόμενοι να δηλώσουν το αποτέλεσμα

Κατ’ εξαίρεση, για την εβδομάδα από 7/6/2021 έως 13/6/2021, δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας του self test έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/της με φυσική παρουσία.

Οι εργαζόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν το αποτέλεσμα του self test οποιαδήποτε ημέρα έως και 13/6/2021.

Από 14/6/2021 έως 30/6/2021, ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και 24 ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο/η εργαζόμενος/η παρέχει την εργασία του/της με φυσική παρουσία.

Σε ισχύ ο νέος πτωχευτικός κώδικας – Τι γίνεται με τους πλειστηριασμούς

Σε πλήρη εφαρμογή βρίσκεται από την 1η Ιουνίου ο νέος πτωχευτικός κώδικας ξεπαγώνοντας έτσι και τους πλειστηριασμούς που είχαν ανασταλεί λόγω της πανδημίας.

Στον νέο κώδικα δεν προστατεύεται η α’ κατοικία, όποιος πτωχεύει χάνει όλη την περιουσία και διαγράφει τις οφειλές του ενώ εάν υπάρχει εισόδημα πάνω από το ακατάσχετο αυτό δεσμεύεται για 1 έως 3 έτη.

Έτσι, ξεπαγώνουν και 20.000 πλειστηριασμοί.

Ωστόσο, μέχρι τις 30 Ιουνίου, παγώνουν οι πλειστηριασμοί για τους πιο ευάλωτους συμπολίτες μας.

Οι επιλογές των οφειλετών

Ή ρύθμιση χρεών σε 420 δόσεις για χρέη προς τράπεζες & 240 δόσεις προς εφορία και ταμεία, ή πτώχευση (απώλεια περιουσίας και διαγραφή οφειλής).

Όσοι έχουν εισόδημα 7.000€-17.500€ θα έχουν τη δυνατότητα για παραμονή στο ακίνητο ως μισθωτές, με καταβολή ενοικίου για 12 έτη.

Σε αυτό, το κράτος θα επιδοτεί μέρος του ενοικίου (70€-210€) ενώ θα υπάρχει δυνατότητα επαναγοράς του ακίνητου μετά από 12 έτη, χωρίς να προσμετρώνται στην τιμή τα ενοίκια που έχει καταβάλει μέχρι εκείνη την ώρα ο ιδιοκτήτης.

Οι τράπεζες ζητούν τα χρήματα του στεγαστικού επιδόματος για να μην προχωρούν σε πλειστηριασμούς ευάλωτων νοικοκυριών-εν μέρει προστασία έναντι χρημάτων-μέσα στον Ιούνιο θα καταθέσουν κοστολογημένη πρόταση.

