Στην… Αμερική ο Αντιδήμαρχος Έδεσσας, Αλέξανδρος Πασχάλης!

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αλέξανδρος Πασχάλης, που ανήκει στο δίκτυο των νέων (ηλικιακά) ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

επιλέχθηκε και συμμετείχε σε 6ημερο σεμινάριο, που είχε σαν στόχο την κατάθεση προτάσεων, για τις πόλεις του αύριο!

Και η επιλογή αυτή αποκτά ιδιαίτερη αξία, καθώς ο Αντιδήμαρχος Έδεσσας, ήταν ένας από τα 40 άτομα, που ετοίμασαν, ο καθένας ξεχωριστά το πλάνο- πρόταση τους, σε μία συνεργασία της Αμερικανικής Εταιρίας νέων ηγετών, με το αρμόδιο δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το θέμα αφορούσε την πρόσβαση του κόσμου στην πόλη , μέσω τεχνολογικών μέσων, χωρίς αυτή η εξυπηρέτηση να γίνεται δια ζώσης.

Τα αποτελέσματα των προτάσεων, θα αξιολογηθούν και θα αναλυθούν προκειμένου στο άμεσο μέλλον να εφαρμοστούν και στις δύο Ηπείρους ( Ευρώπη Αμερική).

Ο ίδιος, με δήλωση του, αναφέρει τα εξής:

“Μεγάλη τιμή για μένα, ευχαριστώ θερμά τους-τις συνεργάτες-τριες από την Ευρώπη και την Αμερική για τη δυνατότητα που μου έδωσαν να εργαστώ για τη διαμόρφωση προτάσεων που αφορούν το μέλλον των πόλεων σε παγκόσμιο επίπεδο στα πλαίσια του “EU-US Young Leaders Seminar on the Future of Cities”.

Η διατλαντική συνεργασία με την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης, τεχνογνωσίας και βιώσιμων πολιτικών, τις συνέργειες και τις συγχρηματοδοτήσεις διαρθρώνει ένα πιο ανθεκτικό αύριο.

Και του χρόνου, με ασφάλεια δια ζώσης”.

