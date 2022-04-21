ΣΥΡΙΖΑ: Οι υποψηφιότητες για την Κεντρική Επιτροπή. 97 υποψήφιοι για 34 θέσεις στην Κεντρική Μακεδονία

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν στις 15 Μαΐου
Οι υποψηφιότητες για την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ – 97 υποψήφιοι για 34 θέσεις στην Κεντρική Μακεδονία
Ο Ηλίας Νικολακόπουλος, πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ενημέρωσε ότι συνεδρίασε η επιτροπή, που είναι αρμόδια για τις εκλογές Κεντρικής Επιτροπής και Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στις 15 Μαΐου 2022, και ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων.
Επίσης ο κ. Νικολακόπουλος ενημερώνει τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πως οποιεσδήποτε ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν έως 25/4 στο enstaseis.kefe@gmail.com. Οι πίνακες των υποψηφιοτήτων θα οριστικοποιηθούν από την ΚΕΦΕ την Τετάρτη 27/4.
Οι υποψηφιότητες στην Κεντρική Μακεδονία
ΑΓΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΑΜΠΑΤΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΑΡΚΟΥΜΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΔΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΤΑΤΙΑΝΑ
ΓΑΪΤΑΡΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΓΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΑΤΣΙΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΓΚΟΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΓΚΟΥΡΑΜΑΝΗ ΜΑΡΙΑ
ΔΑΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΓΙΟΥΛΑ)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΔΟΥΪΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΕΔΙΡΝΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΖΟΡΚΑΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΟΡΜΠΑΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΗΡΑΚΛΕΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΙΓΓΛΕΖΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΙΝΤΖΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΚΑΛΔΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΥ ΡΙΑ
ΚΑΜΤΣΙΔΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ
ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΣΤΟΡΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΕΤΟΓΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΚΕΧΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΚΙΟΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΚΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΥΠΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΚΩΣΤΗ ΒΙΟΛΑ ΜΑΚΡΙΝΑ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΑΪΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΑΚΡΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΜΑΛΑΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΜΑΥΡΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΜΗΤΙΝΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΙΖΕΛΗ ΖΩΗ
ΜΠΑΛΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ
ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΑΤΑ ΑΡΕΤΗ
ΜΠΟΥΡΝΑΡΗΣ ΘΩΜΑΣ
ΜΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΥΤΑΦΙΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΝΑΖΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΝΤΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΙΛΤΟΣ
ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΠΑΠΑΛΕΞΙΟΥ ΑΦΕΝΤΟΥΛΑ
ΠΑΠΑΜΑΤΘΑΙΟΥ ΣΤΕΛΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΕΛΤΕΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΑΝΕΛΑ ΓΙΟΥΛΗ
ΡΟΓΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΡΟΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΡΟΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΡΩΣΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΣΑΪΝΙΔΟΥ ΑΝΝΗ
ΣΕΜΕΡΤΖΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΣΚΟΥΜΠΕΡΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΣΚΟΥΦΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ (ΜΠΕΤΥ)
ΣΤΑΜΠΟΥΛΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΚΕΡΕΜΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ)
ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΟΝΙΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΤΟΣΚΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΤΡΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΣΑΪΡΕΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
ΤΣΑΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
ΤΣΙΤΕΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΦΑΜΕΛΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΦΟΥΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ
ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑ ΒΥΛΗ
ΧΕΙΛΩΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΨΑΡΡΑ ΣΟΦΙΑ
Οι υποψηφιότητες στημ Αν. Μακεδονία και Θράκη
ΑΓΟΡΑΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΓΚΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΔΕΔΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΟΣ
ΔΙΑΚΟΥΜΗ ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΑΛΕΣΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ (ΕΛΙΖΑ)
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΡΑΤΣΙΟΥΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΟΡΦΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
ΣΙΤΖΑΚ ΕΜΙΝ ΚΙΑΜΗΛ
ΣΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
ΤΖΑΜΠΑΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΤΡΑΙΦΟΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΣΕΛΕΠΗ ΑΝΝΕΤΑ
ΤΣΙΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΦΕΡΧΑΤ ΟΖΓΚΙΟΥΡ
ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΧΑΡΙΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΧΑΤΖΗΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΧΟΥΡΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΧΩΜΑΤΑ ΖΩΗ
Οι υποψηφιότητες στη Δυτ. Μακεδονία
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΑΤΑΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
ΓΚΟΥΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΓΟΥΛΙΑΡΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΜΙΜΗΣ)
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΕΣΟΓΛΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΚΟΥΤΑ ΑΝΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
ΜΙΧΕΛΑΚΗ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)
ΜΟΥΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΓΙΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΜΠΙΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΣΣΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΤΣΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΕΡΚΑ ΠΕΤΗ
ΠΟΛΙΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ
ΣΙΣΜΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
ΤΕΝΤΣΟΓΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
ΤΖΩΡΤΖΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΤΣΙΑΙΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ