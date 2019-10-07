Σύλλογος Νεφροπαθών νομού Πέλλας «Οι Άγιοι Ανάργυροι»: Νέο ΔΣ

Ο Σύλλογος Νεφροπαθών νομού Πέλλας «Οι Άγιοι Ανάργυροι» σας ενημερώνει ότι κατόπιν της εκλογικής διαδικασίας
που διεξήχθη την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στην Έδεσσα για το Δ.Σ. το νέο διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου μας καθώς και οι εκπρόσωποί μας στην ΠΟΝ και στην Ε.Σ.Αμε.Α. είναι οι εξής:
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΜΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΦΩΤΙΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ: ΠΟΨΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΜΕΛΟΣ: ΛΙΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΑΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΜΟΛΛΑ ΘΩΜΑΗ ΤΟΥ ΘΕΔΩΡΟΥ
ΣΑΚΙΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΒΡΑΑΜ
ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΝ
ΜΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΛΙΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΤΡΑΙΑΝΟΥ
ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΝΕΟΦΥΤΙΔΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΠΟΨΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΛΑΖΑΡΟΥ
ΩΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Σ.Α.με.Α.
ΜΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΙΣΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΝΗΣΙΑΝΤΣΗ ΕΛΕΝΗ