Τα συγκλονιστικά λόγια μάνας που έχασε την κόρη της από καρκίνο… Γιορτάστε τη ζωή που δεν γυρνάει πίσω

Όταν σκέφτεσαι να δώσεις κουράγιο σε κάποιους ανθρώπους και τελικά αυτοί σου δίνουν δύναμη… Γράφει η Αγγελική Τσιρογιάννη Μιλτιάδους:

Ήμασταν μαζί στο αυτοκίνητο. Είδαμε μια γνωστή μας με νοητική στέρηση στο δρόμο. «Τι τραβάει και αυτή» σχολίασα. «Γιατί μαμά την λυπάσαι; Αν αυτή δεν είχε αυτή τη δυσκολία πώς θα έδινε σε εμάς την αφορμή να συζητήσουμε τώρα; Για κάποιο λόγο γίνονται όλα μαμά, απλά δεν ξέρουμε το γιατί. Και αυτά που περνάμε δεν τα περνάμε για να γίνουμε μόνο εμείς καλύτεροι άνθρωποι αλλά πρώτα απ’ όλα για να βοηθήσουμε τους άλλους να αποκτήσουν επίγνωση» μου απάντησε. Αυτό πίστευε. Όπως και το ότι πρέπει να βρίσκουμε σε κάθε δυσκολία κάτι θετικό, να παίζουμε «το παιχνίδι της χαράς». Και αυτό το μετέδωσε σε όλους όσους τη γνωρίσαμε με τη στάση της… «Μια φορά ζούμε, κάθε στιγμή είναι πολύτιμη, ακόμη και αν ζούμε τη μεγαλύτερη δυσκολία ας βρούμε τη δύναμη να τη ευχαριστηθούμε αυτή τη στιγμή γιατί δεν θα επιστρέψει». Αυτό μας έμαθε. Αυτό μας έμαθε και πέρσι τέτοια μέρα. Μια μέρα πριν τα γενέθλιά της, πριν το πάρτι της. Με αφόρητους πόνους, λόγω των όγκων στους πνεύμονες, έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο αργά το βράδυ. Με ενδοφλέβια δυνατά παυσίπονα ένιωσε καλύτερα το πρωί. Ξεσήκωσε τον κόσμο όλο να πάρει εξιτήριο και μάλιστα νωρίς για να προλάβει να αγοράσει τα μπαλόνια ηλίου για το πάρτι της. Το βράδυ 40-50 παιδιά στο σπίτι. Χαρά, μουσική, χορός, γέλια γεμάτο το σπίτι. Παρέα με τα παυσίπονά της, το απόλαυσε. Το τελευταίο πάρτι της. Γιατί η Γωγώ ήξερε… ότι κάθε στιγμή είναι μοναδική. Δεν γυρνάει πίσω….

19 Μαΐου… ημέρα γενεθλίων της… για εμάς που γνωρίσαμε τη Γωγώ είναι ημέρα γιορτής. Γιορτάζουμε τη ζωή, τη ζωή που δεν γυρνάει πίσω. Κάνουμε τη κάθε στιγμή να είναι γιορτή. Με πόνους ή χωρίς. Με δυσκολίες ή χωρίς. Εξάλλου, η ΣΤΙΓΜΗ είναι το μόνο που μπορούμε να ορίσουμε σε αυτή τη ζωή. «KEEP SINGING EVEN WHEN THE MUSIC HAS STOPPED” όπως ήταν και το αγαπημένο της moto. «Συνέχισε να τραγουδάς ακόμη και όταν η μουσική έχει σταματήσει». Μεγάλη η παρακαταθήκη που μας άφησε… 19 Μαΐου. Για εμάς αφιερωμένη μόνο σε όμορφες στιγμές.

Μοιραστείτε με τους φίλους σας