2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών: Ενημέρωση για την επαναλειτουργία των σχολείων

2ο ΕΠΑΛ Γιαννιτσών: Ενημέρωση για το άνοιγμα των σχολείων

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες και μαθητές, Αγαπητοί συνάδελφοι

Σας ευχόμαστε καλή και δημιουργική χρονιά με υγεία και πρόοδο!

Με δεδομένο το άνοιγμα των σχολείων τη Δευτέρα 10/1/2022 θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το νέο πρωτόκολλο λειτουργίας των σχολείων, όπως αυτό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας.

Αρχικά, μέχρι και το Σάββατο 8/1/2022 όλοι οι μαθητές είτε είναι ανεμβολίαστοι, είτε είναι εμβολιασμένοι, είτε με πιστοποιητικό νόσησης μπορούν να προμηθευτούν δωρεάν από τα φαρμακεία 5 self test. Από τα 5 self test τα 3 θα διενεργηθούν την εβδομάδα από 10/1/22 έως και 14/1/22 και τα 2 self test την εβδομάδα από 17/1/22 έως και 21/1/22, σύμφωνα με τα παρακάτω:

1ο self test (ή rapid test για όσους το επιθυμούν, είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτική δομή): διενεργείται την Κυριακή 9/1/2022 και δηλώνεται την ίδια μέρα στην πλατφόρμα edupass. Το αποτέλεσμα επιδεικνύεται στο σχολείο τη Δευτέρα 10/1/22 είτε εκτυπωμένο από την πλατφόρμα edupass, είτε συμπληρωμένο στη σχολική κάρτα που σας έχει δοθεί από το σχολείο, αναγράφοντας και τον κωδικό επιβεβαίωσης του τεστ.

2ο self test (ή rapid test για όσους το επιθυμούν, είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτική δομή): διενεργείται τη Δευτέρα 10/1/2022 και δηλώνεται την ίδια μέρα στην πλατφόρμα edupass. Το αποτέλεσμα επιδεικνύεται στο σχολείο την Τρίτη 11/1/2022 είτε εκτυπωμένο από την πλατφόρμα edupass, είτε συμπληρωμένο στη σχολική κάρτα που σας έχει δοθεί από το σχολείο, αναγράφοντας και τον κωδικό επιβεβαίωσης του τεστ.

3ο self test (ή rapid test για όσους το επιθυμούν, είτε σε δημόσια είτε σε ιδιωτική δομή): διενεργείται την Πέμπτη 13/1/2022 και δηλώνεται την ίδια μέρα στην πλατφόρμα edupass. Το αποτέλεσμα επιδεικνύεται στο σχολείο την Παρασκευή 14/1/2022 είτε εκτυπωμένο από την πλατφόρμα edupass, είτε συμπληρωμένο στη σχολική κάρτα που σας έχει δοθεί από το σχολείο, αναγράφοντας και τον κωδικό επιβεβαίωσης του τεστ.

ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ SELF TEST ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΟ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ.

Τα 2 self τεστ που απομένουν θα χρησιμοποιηθούν από τους μαθητές την εβδομάδα από 17/1/2022 έως και 21/1/2022.

Οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί ή οι έχοντες πιστοποιητικό νόσησης διενεργούν 3 self test την 1η εβδομάδα λειτουργίας των σχολείων, τις ίδιες ακριβώς ημερομηνίες με τους μαθητές, ενώ οι ανεμβολίαστοι εκπαιδευτικοί 2 rapid test τις δύο ημέρες (9 και 10/1/22) και ένα self test την 3η ημέρα (13/1/22).

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ ότι ΟΛΟΙ, ΜΑΘΗΤΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΓΟΝΕΙΣ που επισκέπτονται το σχολείο (μετά από διενέργεια τεστ και δήλωση στην πλατφόρμα edupass), τηρούμε ΑΥΣΤΗΡΑ αποστάσεις και φοράμε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ μάσκες εντός και εκτός σχολείου προκειμένου να διασφαλίσουμε την υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών και να αποτρέψουμε πιθανή διασπορά του ιού. Σε περίπτωση που μαθητής εμφανίσει ήπια ή σοβαρά συμπτώματα, προτείνεται να παραμείνει στο σπίτι αφού ενημερώσει το Διευθυντή ή τους Υποδιευθυντές και να υποβληθεί σε rapid test σε δημόσια ή ιδιωτική δομή, πριν προσέλθει στο σχολείο.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ ΟΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΦΕΡΟΥΜΕ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΗ ΘΕΣΗ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

Με εκτίμηση, ο Διευθυντής Βασιλειάδης Αντώνιος

