Sms έως 15 Μαΐου – Ποια μέτρα θα ισχύσουν για την εστίαση

Σε εξέλιξη βρίσκεται η καθιερωμένη ενημέρωση για τον κορονοϊό από τον υπουργό Υγείας Βασίλη Κικίλια, στην οποία συμμετέχουν σήμερα

ο υφ. Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Βάνα Παπαευαγγέλου και ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Γκίκας Μαγιορκίνης.

Ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων θα προβεί σε ανακοινώσεις που αφορούν τα SMS, τα οποία θα συνεχιστούν, τουλάχιστον έως τα μέσα Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία θα ανοίξει ο τουρισμός στη χώρα μας. Είμαστε πολύ περήφανοι με την επιχείρηση “Ελευθερία”. Ξεπεράσαμε χθες τα 2,9 εκατ. εμβολιασμούς.

Από τη Μεγάλη Δευτέρα σπάμε καθημερινά τα ρεκόρ ημερησίων εμβολιασμών

Από την Τέταρτη 5 Μαΐου θα λειτουργούν 1.500 εμβολιαστικά κέντρα. Στόχος να φτάσουμε τους 100.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Από απόψε θα στέλνονται τα πρώτα μηνύματα από την άυλη συνταγογράφηση για τους πολίτες 30-39 ετών. Από σήμερα ανοίγει η πλατφόρμα για τους 40-44 με το AstraZeneca. To Μ. Σάββατο ανοίγει η πλατφόρμα για τους 45-49

Η ανάγκη για αντιπολίτευση έχει κάποια όρια. Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών έχει δείξει υψηλότατο επιστημονικό επίπεδο, επαγγελματισμό και σοβαρότητα, τους ευχαριστώ δημοσίως για την προσφορά τους

Δεν διόρισα εγώ αυτήν την επιτροπή, αλλά η κυβέρνηση Τσίπρα στις 17 Αυγούστου 2017 και εγώ ανανέωσα τη θητεία τους. Θα ήθελα όλοι να επιδείξουν την αναγκαία αυτοσυγκράτηση

Παπαευαγγέλου

Για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα παρατηρείται αποκλιμάκωση της επιδημίας. Η μείωση έφτασε στο 15% και ο δείκτης θετικότητας παρουσίασε μείωση 4,5%. Το επιδημιολογικό φορτίο εμφανίζει πτωτική πορεία, αλλά ο ενεργός αριθμός κρουσμάτων παραμένει υψηλός

Οι εισαγωγές στα νοσοκομεία μειώνονται, αλλά οι μονάδες ΜΕΘ εμφανίζουν σταθερά υψηλό ποσοστό κάλυψης 90%

Το RT βρίσκεται στο 0,97% με 0,98% λίγο κάτω από την μονάδα

Αναφορικά με τον εκκλησιασμό τη Μεγάλη Εβδομάδα είναι αναγκαίο να τηρούμε τα μέτρα, με τη χρήση διπλής μάσκας.

Σύσταση για self test πριν το πασχαλινό τραπέζι. Να μην καταργήσουμμε τελείως τη φούσκα μας.

Μαγιορκίνης: Σημαντική η επέκταση του εμβολιασμού και στις νεότερες ηλικίες. Ο αριθμός ενεργών κρουσμάτων έδειξε επιπλέον σημάδια υποχώρησης. Παρατηρήθηκε μείωση των θανάτων κατά 4%. Στην Αττική παρουσιάζεται τρίτη εβδομάδα συρρίκνωσης, στη Θεσσαλονίκη δεύτερη εβδομάδα συρρίκνωσης

Χαρδαλιάς: Διανύουμε μια διαφορετική Μ. Εβδομάδα για δεύτερη χρονιά. Θα πρέπει να τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα μέτρα μέσα στο ναό

Η περιφορά του Επιταφίου θα γίνει μόνο στον προαύλιο χώρο, χωρίς πομπή. Υποχρεωτική αποστολή SMS την Κυριακή του Πάσχα για το πασχαλινό τραπέζι

Απαγόρευση κυκλοφορίας στις 22:00 έως την Κυριακή του Πάσχα

Παραμένει έως την άρση υπερτοπικών μετακινήσεων η υποχρέωση αποστολής sms

Από τη Δευτέρα 3 Μαΐου για τη μετακίνηση σε κατάστημα εστίασης και καφέ θα χρησιμοποιείται ο κωδικός 6

Τα καταστήματα εστίασης και καφέ θα κλείνουν το αργότερο στις 22:45. Όλοι θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε στα σπίτια μας έως τις 23:00

Από αύριο το πρωί επιτρέπονται οι διαδημοτικές μετακινήσεις εντός της περιφερειακής ενότητας καθόλη την διάρκεια της εβδομάδας. Τα self test ενισχύουν τις δικλείδες ασφαλείας των μέτρων

Το θέμα της άρσης υποχρέωσης αποστολής SMS αμέσως μετά το Πάσχα, είναι ένα ζήτημα που ακούστηκε πολύ τις τελευταίες ώρες, ωστόσο δεν συζητήθηκε καν στην σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής Επιδημιολόγων.

Μάλιστα μέλη της Επιτροπής, τόνισαν εμφατικά στο CNN Greece, ότι δεν υπήρξε πρόσκληση με ατζέντα το θέμα των SMS και ότι η σημερινή συνεδρίαση, αφορούσε αποκλειστικά την επιδημιολογική εικόνα της νόσου. Επισήμαναν ακόμη, ότι το θέμα της άρσης των SMS, αποτελεί «προνομιακό πεδίο», το οποίο θέλει να ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Αναφορικά με την πορεία του ιού, όπως έγινε γνωστό από την σημερινή συνεδρίαση, οι περισσότερες περιοχές εμφανίζουν ελαφρά βελτίωση, ωστόσο καταγράφονται ακόμη πολλοί θάνατοι. Αυτό είναι λογικό διότι υπάρχουν πολλοί διασωληνωμένοι και μάλιστα σε νεότερες ηλικίες, η νοσηλεία των οποίων τραβάει σε μάκρος, σύμφωνα με μέλη της Επιτροπής.

