Έκτακτο: Νέα απόπειρα εισβολής στον Έβρο

Δεν σταματούν οι εντάσεις στον Έβρο. Ο Αντώνης Μυλωνάκης με ποστ του
στο facebook έγραψε:
«ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ….
ΝΕΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ. ΤΑ ΜΕΜΕΤΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΑΙΜΑ… ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ… ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ ΡΕ ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ .
ΚΑΙ… ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΤΕ …».
ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ….ΝΕΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ . ΤΑ ΜΕΜΕΤΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΑΙΜΑ … ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ….ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ…
Gepostet von Antonis Milonakis am Donnerstag, 12. März 2020
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