Thursday, 12 March, 2020

Έκτακτο: Νέα απόπειρα εισβολής στον Έβρο

Λόγος Πέλλας 12/03/2020 Ελλάδα

Δεν σταματούν οι εντάσεις στον Έβρο. Ο Αντώνης Μυλωνάκης με ποστ του
 στο facebook έγραψε:

«ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ….

ΝΕΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ. ΤΑ ΜΕΜΕΤΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΑΙΜΑ… ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ… ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ ΡΕ ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ .

ΚΑΙ… ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΧΙ ΔΕΝ ΠΕΡΝΑΤΕ …».

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ ….ΝΕΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΣΤΟΝ ΕΒΡΟ . ΤΑ ΜΕΜΕΤΙΑ ΘΕΛΟΥΝ ΑΙΜΑ … ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ….ΕΙΠΑΜΕ ΟΧΙ…

Gepostet von Antonis Milonakis am Donnerstag, 12. März 2020

 

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