«Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω» – Ο “εγκέφαλος” το είχε σε εικόνα και στο fb!

«Αρχηγού παρόντος πάσα αρχή παυσάτω» ήταν το μότο του 35χρονου που φέρεται να είναι ο αρχηγός του κυκλώματος εκβιαστών

στον Πειραιά. Το μότο μάλιστα το έχει μοιραστεί και σε εικόνα που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μαζί με άλλες φωτογραφίες στις οποίες φαίνεται η πολυτελής ζωή που έκανε και η αγάπη του για τις μηχανές. Από τις συνομιλίες του 35χρονου μάλιστα προκύπτει και η τακτική που ακολουθούσε όταν είχε διαφορές με κάποιον στη συμμορία. «Αλλά θα ήταν του πρώτου τα μυαλά που θα ήταν στην τζαμαρία και θα έμπαινα στη φυλακή. Πες μου όποτε θες να δώσουμε σε 5-6 παιδιά ένα χαρτζιλίκι και να κατέβουμε κάτω να τα λιώσουμε (Μεσσηνία)». Advertisement You can close Ad in 2 s Διαβάστε επίσης: «Ελληνικό CSI» το 1969. Το σκίτσο του δολοφόνου, που δημοσιεύτηκε και οδήγησε στη σύλληψή του. Η εν ψυχρώ δολοφονία ιδιοκτήτριας ενεχυροδανειστηρίου στο κέντρο του Πειραιά … Σε άλλη συνομιλία ο ιδιοκτήτης καταστήματος απευθύνεται στον εμπλεκόμενο αστυνομικό για πρόστιμο αντικαπνιστικού νόμου που του επιβλήθηκε: Ιδιοκτήτης: Τάλιρο, κατοστάρικο, καλά δεν είναι βρε Νίκο μου, τι να κάνω; Καλά δεν είναι τόσο βρε φίλε; Αστυνομικός: Εντάξει και πιο λίγα θα το κανονίσουμε και μην αγχώνεσαι και εννοείται και άμα σου πει και τίποτα θα μπω εγώ στη μέση και θα το κανονίσω. Ο 35χρονος αρχηγός εξαπολύει και απειλές σε αντιπάλους: «Άκου αρ…. θα πας στα 8,5 χιλιάρικα, θα σου γα….. το σπίτι και θα σας ανατινάξω οικογενειακώς». Σε άλλη συνομιλία με εμπλεκόμενο αστυνομικό για παραγγελίες όπλων και ανταλλακτικών τους αναφέρονται τα εξής: Αστυνομικός: Αυτό για το ποδήλατο (όπλο) έχεις παραγγείλει γιατί υπάρχουν δύο σέλες (λαβές), μία για το μακρύ και μία για το κοντό. Αρχηγός: Για το μακρύ κορώνα μου η μεγάλη είναι για το 357 το Μπέβερλι (αυτόματο όπλο).

Λίγο αργότερα και πάλι ο αρχηγός συνομιλεί με άλλο άτομο για την αγοραπωλησία φυσιγγίων που τρυπούν αλεξίσφαιρα: Αρχηγός: Τα μισά είναι μεγάλες 9άρες για ΜΡ5 και για περίστροφο και τα άλλα μισά είναι 9άρες με μεταλλικό μπροστά που τρυπάει και γιλέκο (αλεξίσφαιρο). Από άλλη συνομιλία προκύπτουν πληροφορίες για την ανατίναξη ενός οχήματος επί πληρωμή: «Του έβαλα έναν μηχανισμό σε ένα μηχανάκι που το είχε εκεί κάτω απ’ το μαγαζί που νοίκιαζε. Σηκώθηκε στον αέρα. Πήρε και ένα αμάξι φωτιά, χτύπησε και μια γριά». Από τις πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας προκύπτει επίσης ότι το κύκλωμα εκβιαστών του Πειραιά δεν πωλούσε μόνο «προστασία», αλλά δρούσε και τοκογλυφικά. Τα παραπάνω προκύπτουν από την κατάθεση καταστηματάρχη ο οποίος δανείστηκε χρήματα από τους μπράβους τα οποία τελικά τα πήραν πίσω σε μικρό χρονικό διάστημα και διπλά. Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το κύκλωμα χρησιμοποιούσε μηχανάκια για ντελίβερι προκειμένου να καλύψει τις εισπράξεις από τους εκβιασμούς….

