Βεβήλωσαν εκκλησία στη Βοιωτία: Ξήλωσαν τον Εσταυρωμένο

Όπως αναφέρει ο Ιερέας Χρυσόστομος Κάλλης: Τράβηξαν τον Εσταυρωμένο – Έσπασαν την πόρτα του Ιερού
ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΑΘΕΟΙ ΒΕΒΗΛΟΙ!!!
ΣΠΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΒΕΒΗΛΩΣΑΤΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΜΑΣ!!! ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΒΗΞΑΤΕ ΤΟΝ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ΧΡΙΣΤΟ ΑΦΟΥ ΣΠΑΣΑΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΜΕ ΚΟΤΡΩΝΕΣ ΛΙΘΟΘΟΛΙΣΑΤΕ ΤΟΝ ΝΑΟ ΜΑΣ ΥΠΗΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΒΕΒΗΛΩΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ
”ΕΙ ΕΜΕ ΕΔΊΩΞΑΝ ΚΑι ΥΜΑΣ ΔΙΩΞΟΥΣΙΝ ”
ΔΕΙΤΕ ΤΙ ΕΚΑΝΑΝ ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΟΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ ΠΟΝΑΕΙ Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ ΠΟΥ ΓΙΑ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
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